Thời sự

Chủ động xây dựng phương án đầu tư tuyến đường sắt 3,5 tỉ USD Thủ Thiêm - Long Thành

ĐAN QUẾ

(NLĐO) - Dự án đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành được yêu cầu khẩn trương tháo gỡ vướng mắc pháp lý để sớm triển khai, kết nối 2 sân bay lớn

Văn phòng Chính phủ vừa truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà liên quan dự án đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành. Đây là tuyến đường sắt đô thị có vai trò then chốt trong việc kết nối 2 cảng hàng không lớn nhất khu vực phía Nam là Tân Sơn Nhất và Long Thành.

Tuyến đường sắt 3,5 tỉ USD Thủ Thiêm – Long Thành có 20 ga - Ảnh 1.

Sân bay quốc tế Long Thành đang được đẩy nhanh tiến độ giai đoạn 1, dự kiến đưa vào khai thác từ giữa năm 2026 - Ảnh: LAM GIANG

Theo Phó Thủ tướng, Bộ Xây dựng cần rút kinh nghiệm khi kiến nghị giao UBND TP HCM làm cơ quan chủ quản dự án, bởi theo Luật Đường sắt và Luật Đầu tư công, đây là tuyến đường sắt quốc gia nên thẩm quyền quản lý đầu tư thuộc bộ. 

Để không ảnh hưởng tiến độ, UBND TP HCM cùng tỉnh Đồng Nai vẫn phải khẩn trương tiếp nhận toàn bộ hồ sơ, tài liệu nghiên cứu từ Bộ Xây dựng; chủ động xây dựng phương án đầu tư để sẵn sàng triển khai ngay khi được chấp thuận.

Bộ Xây dựng được giao hoàn thành việc điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường sắt quốc gia giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2050 trong tháng 10-2025. Chính quyền TP HCM và tỉnh Đồng Nai phải tiến hành rà soát quy hoạch, báo cáo HĐND, làm rõ cơ quan chủ quản dự án để trình Thủ tướng xem xét, quyết định theo đúng quy định pháp luật.

Tuyến đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành dài khoảng 42 km, thiết kế khổ 1.435 mm, tốc độ khai thác tối đa 120 km/giờ với 20 ga dừng. 

Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 3,5 tỉ USD, được kỳ vọng sẽ trở thành tuyến huyết mạch phục vụ vận chuyển hành khách nội – ngoại ô, đồng thời góp phần khai thác hiệu quả hai cảng hàng không Tân Sơn Nhất và Long Thành. Tuyến đường sắt này còn mở ra cơ hội phát triển quỹ đất, tạo động lực thúc đẩy các đô thị vệ tinh và gia tăng sức cạnh tranh cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

