Thời sự Xã hội

Khi nào thành lập Cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện ở Hà Nội và TPHCM?

Văn Duẩn - Minh Chiến

(NLĐO) - Thủ đô Hà Nội và TPHCM là 2 thành phố sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi để có thể thí điểm thực hiện mô hình Cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện.

Chiều 11-12, ngay sau khi bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Mạnh đã chủ trì họp báo công bố kết quả kỳ họp.

Bao giờ thành lập Cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện ở TPHCM và Hà Nội? - Ảnh 1.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Thị Mai Hoa trả lời về Cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện tại TPHCM và Hà Nội. Ảnh: Phạm Thắng

Liên quan đến Luật Báo chí (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Điều 15 của Luật đã quy định về cơ quan báo chí. Trong đó nêu rõ cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện có nhiều loại hình báo chí, cơ quan báo chí trực thuộc; có cơ chế đặc thù về tài chính; được thành lập phù hợp với Chiến lược phát triển và quản lý hệ thống báo chí được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trong báo cáo tiếp thu trước khi thông qua dự luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết hiện Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng kết Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí, dự kiến đề nghị cấp có thẩm quyền tiếp tục triển khai một số quan điểm của Quy hoạch và bổ sung quan điểm mới, trong đó có nội dung về việc Hà Nội và TPHCM được thành lập Cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện.

Trên cơ sở chỉ đạo và phê duyệt của cấp có thẩm quyền, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ cụ thể hóa các nội dung này trong Chiến lược phát triển và quản lý hệ thống báo chí, bảo đảm tính khả thi, đồng bộ và phù hợp với định hướng phát triển báo chí quốc gia.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Thị Mai Hoa trả lời về Cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện tại TPHCM và Hà Nội. Clip: Văn Duẩn

Hà Nội và TP HCM có nhiều điều kiện thuận lợi để có thể thí điểm mô hình Cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện

"Vì sao Luật báo chí (sửa đổi) không quy định Cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện ở địa phương? Vậy bao giờ sẽ thành lập được Cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện ở địa phương, trước hết là Hà Nội và TP HCM?" - phóng viên nêu câu hỏi.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Thị Mai Hoa cho biết đây là vấn đề không chỉ phóng viên mà các đại biểu Quốc hội, trong đó có thành viên của Ủy ban Văn hóa và Xã hội (là cơ quan thẩm tra dự án luật) cũng rất quan tâm và đặt ra câu chuyện là tại sao không quy định thí điểm trong luật.

Về việc tại sao lại không quy định thí điểm Cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện ở địa phương trong Luật Báo chí (sửa đổi), bà Nguyễn Thị Mai Hoa cho biết tại Điều 15 Luật Báo chí (sửa đổi) đã quy định về cơ quan báo chí. Trong đó nêu rõ, cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện có nhiều loại hình báo chí, cơ quan báo chí trực thuộc; có cơ chế đặc thù về tài chính; được thành lập phù hợp với Chiến lược phát triển và quản lý hệ thống báo chí được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

"Và theo thẩm quyền, nội dung này thuộc thẩm quyền của Chính phủ. Đó là lý do vì sao không quy định Cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện ở địa phương trong Luật Báo chí (sửa đổi)" - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Thị Mai Hoa nói.

Còn việc "bao giờ có thể thành lập được Cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện ở địa phương?", Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội cho biết trong quá trình tiếp thu, giải trình cũng như quy định trong các điều, khoản của luật, thì "đây cũng là nội dung được cơ quan thẩm tra và cơ quan chủ trì soạn thảo là Bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bàn thảo rất nhiều".

Và trên tinh thần giữa hai cơ quan đã thống nhất, để trả lời cho câu hỏi của dư luận và ý kiến của đại biểu Quốc hội, hiện nay theo Ủy ban được biết, Chính phủ đã giao cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng kết Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí hiện hành. "Đây sẽ là điều kiện rất quan trọng vì sẽ là thực tiễn từ những kết quả đã đạt được cũng như những vấn đề đặt ra, từ đó có thể có những giải pháp để xây dựng những cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện ở Trung ương và địa phương" - bà Hoa nói.

Bên cạnh đó, theo bà Nguyễn Thị Mai Hoa, trên cơ sở đánh giá toàn diện, Chính phủ sẽ xin ý kiến cấp có thẩm quyền về việc tiếp tục triển khai một số quan điểm liên quan đến quy hoạch báo chí cũng như bổ sung thêm những quan điểm mới để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cơ quan báo chí hoạt động và phát triển, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

"Đối với Thủ đô Hà Nội và TPHCM, đây là 2 TP sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi để chúng ta có thể thí điểm thực hiện mô hình Cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện. Tôi nghĩ rằng, với tinh thần của một Chính phủ quyết liệt, nói đi đôi với làm, Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy nhanh tiến độ đánh giá, tổng kết Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí và xin ý kiến cấp có thẩm quyền".

Về phía Ủy ban Văn hóa và Xã hội, bà Nguyễn Thị Mai Hoa cho biết Ủy ban cũng sẽ có trách nhiệm giám sát việc chuẩn bị tốt nhất những văn bản dưới luật để Luật Báo chí (sửa đổi) nhanh chóng đi vào thực tiễn và chính thức có hiệu lực từ 1-7-2026.

