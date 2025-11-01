Phở, Bánh Tét, Bánh Chưng lọt top 3 thức uống xuất sắc nhất chung kết cuộc thi đồ uống không cồn

Cô gái làm món nước uống phở đoạt giải quán quân cuộc thi pha chế đồ uống không cồn

Vòng chung kết cuộc thi TasteCraft Masters Championship 2025 (Toả sáng tài năng pha chế 2025, gọi tắt là TCMC 2025), diễn ra ngày 1-11 tại Trung tâm triển lãm SECC (TP HCM) thu hút sự chú ý của công chúng. Sự sáng tạo không giới hạn, chỉn chu, chuyên nghiệp của các thí sinh đã mang đến những phần thi ấn tượng với giám khảo và người xem.

Vượt qua rất nhiều đối thủ "nặng ký", Lương Thị Hạnh đã xuất sắc trở thành Quán quân của cuộc thi.

Giải thưởng Quán quân nhận được trị giá 188 triệu đồng cùng vé máy bay đến Thượng Hải. Á quân cuộc thi gọi tên thí sinh Nguyễn Khánh Tiền với giải thưởng 168 triệu đồng cùng vé máy bay đến Thượng Hải.

Quý quân thuộc về thí sinh Phùng Diễm Thanh Thảo với giải thưởng trị giá 158 triệu đồng cùng vé máy bay đến Thượng Hải.

Chia sẻ về giải thưởng Quán quân TCMC 2025, Lương Thị Hạnh cho biết cảm xúc không thể diễn tả thành lời. Tất cả các món nước Hạnh dự thi tại cuộc thi đều do bản thân lên ý tưởng, sáng tạo và hiện thực hóa. "Mình là một người rất thích ăn ngon, uống ngon, và rất tự hào về nền ẩm thực rất phong phú của Việt Nam. Nguyên vật liệu rất tươi, mới, ấn tượng, hương vị khác biệt. Với ngôn ngữ pha chế, mình mong muốn mang được nhiều hương vị thú vi hơn, vừa gần gũi, vừa mới lạ đến cho người thưởng thức. Đó là lý do mình lấy ẩm thực để làm cảm hứng cho sự sáng tạo các món nước uống trong bài thi của mình" - Hạnh chia sẻ.

Về cuộc thi quốc tế sắp tới, Hạnh cho biết sẽ cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thiện hơn về kĩ năng pha chế, tiếng Anh, đặc biệt cô muốn mang đến đấu trường quốc tế tinh thần của lòng yêu nước. Với Hạnh lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam là không gì có thể so sánh được.

Khi Phở, Bánh Tét, Bánh Chưng là nước uống

Một món nước uống thú vị

Nếu như ở Bán kết, các thí sinh gợi nhớ ký ức thân quen cho người xem bằng những hương vị gắn với quê hương như canh chua của miền Tây, lẩu gà lá é, tàu hũ mẹ làm, bánh đa cua Hải Phòng, xe cóc ổi mía ghim trước sân trường, bánh chưng ngày Tết…

Có những thức uống tưởng chừng như món ăn nhưng lại giúp thí sinh đi tiếp vào vòng trong, thì ở vòng Chung kết, hương vị quê nhà tiếp tục được các thí sinh phát huy đúng như chủ đề của chương trình là "bản sắc Việt" như: Phở, bánh chưng, bánh tét, bánh trung thu...

Ở bán kết, Lương Thị Hạnh đã gây ấn tượng với giám khảo và khán giả với tác phẩm Lẩu gà lá é. Đến vòng chung kết, thí sinh này tiếp tục tạo dấu ấn với thức uống mang tên Phở.

Về việc lựa chọn Phở, Lương Thị Hạnh cho biết: "Đó cũng là cái duyên, ngay từ khi đăng ký tham gia cuộc thi mình đã nghĩ ngay đến món Phở nổi tiếng của Việt Nam. Tuy nhiên mình chưa thực hiện ở vòng loại (thức uống lấy cảm hứng từ bánh dẻo, bánh trôi), mà đến Chung kết mới dự thi".

Nước uống Phở

Lý do thường xuyên lấy cảm hứng từ món ăn để tạo nên thức uống, theo Quán quân Lương Thị Hạnh: "Mình rất thích khai thác điều này vì ẩm thực Việt Nam rất phong phú, như một kho tài nguyên khổng lồ thì tại sao mình không dựa vào đó để khai thác nhiều hơn. Về món Phở sẽ có nhiều nguyên liệu liên quan đến thảo mộc và thường rất khó để uống, khá kén. Mình đã nghĩ tại sao không thử dùng nó để làm nước uống và đã dựa trên nền Phở để làm ra món nước gần gũi, thân quen hơn".

Món "phở" đưa Hạnh trở thành nhà vô địch được cô sáng tạo từ nền thức uống trà sữa với 2 nguyên liệu chính là trà và sữa, kèm theo đó là hương của thảo mộc, hành tươi, ngò... Tuy nhiên, kết cấu sẽ có sự thay đổi.

Trong đó, "nước phở" được Hạnh sử dụng là trà ô long, còn bánh phở được làm từ bột trà sữa. "Qua phần thi này, mình mong muốn hương vị Việt Nam sẽ được phổ biến hơn trên toàn thế giới và cũng hương vị đó mà mọi người sẽ được trải nghiệm qua nhiều cách thức hơn" - Hạnh nói thêm.

Những món nước uống đặc màu sắc Việt

Sắc màu Việt Nam

Sự đa dạng không tưởng

Á quân Nguyễn Khánh Tiền tiếp tục thể hiện tác phẩm Chưng (Vietnamese Square Sticky Rice Cake - lấy cảm hứng từ bánh chưng) mà bạn đã mang đến dự thi tại Vòng bán kết nhưng với nền hương vị khác biệt.

Cả hai ngày thi, thành phần chính của tác phẩm đều là gạo nếp, đậu xanh và thịt heo nhưng ở Bán kết Khánh Tiền đã kết hợp cùng trà - một hương vị mang đậm tính truyền thống, còn ở Chung kết bạn đã kết hợp cùng cà phê - màu sắc hiện đại hơn. Theo thí sinh này, Chưng ở Chung kết sẽ giúp bạn tỉnh táo hơn, tươi vui hơn khi đón giao thừa.

Còn Quý quân Phùng Diễm Thanh Thảo đến với chung kết bằng tác phẩm Sticky Memory (Bánh Tét) - một món ăn truyền thống ngày Tết của Việt Nam. Thanh Thảo muốn gợi nhớ khoảnh khắc ấm cúng ngồi ăn bánh Tét và đón Giao thừa của các thành viên trong gia đình.

Nguyên liệu được bạn kết hợp giữa truyền thống và hiện đại - kĩ thuật nấu ăn của các bà, các mẹ ngày xưa như nấu nước nếp và đậu xanh để chiết xuất ra một loại nước đặc sệt hoà cùng với sữa, nấu chậm cùng lá chuối, lá dứa nướng tạo ra mùi khói như khi lấy đòn bánh Tét mới nấu ra ngoài.

Nét hiện đại của món thức uống này là matcha tạo màu xanh như vỏ lá chuối bọc ngoài chiếc bánh, bên trên là lớp foam trứng muối. Để tạo sự liên quan với thịt, bạn kết hợp giữa sữa và tiêu đỏ tạo foam bên trên cùng thanh quế. Thanh Thảo cũng muốn truyền tải thông điệp giữ gìn truyền thống cũ và phát triển lên với sự mới mẻ hơn để có thể vươn tới quốc tế.

Cuộc thi đầy sáng tạo

Top 3 cuộc thi sẽ tiếp tục đi thi quốc tế

Đây là cuộc thi sáng tạo thức uống không cồn chuyên nghiệp, được tổ chức bởi Công ty TNHH Đại Dương Ý Tưởng (IDOCEAN) và thương hiệu Lúave Professional, nhằm tìm kiếm những nhà sáng tạo thức uống xuất sắc, đồng thời thúc đẩy việc sáng tạo đột phá trong lĩnh vực đồ uống không cồn.

Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, một sân chơi dành riêng cho ngành pha chế thức uống không cồn chính thức ra mắt - đánh dấu bước ngoặt mới cho cộng đồng barista, mixologist, và nhà sáng tạo thức uống.

Bà Lê Ngọc Xuân Thảo - Giám Đốc Thương Hiệu Lúave Professional, Trưởng Ban Tổ Chức cuộc thi chia sẻ: "Qua cuộc thi TasteCraft Masters Championship, chúng tôi mong muốn không chỉ giới thiệu hương vị Việt, mà còn mang theo tinh thần sáng tạo và câu chuyện văn hoá Việt đến với thị trường F&B thế giới. Mỗi món uống là một cách kể chuyện, về nguyên liệu, về cảm xúc, về sự tinh tế trong khẩu vị người Việt".

Top 3 sẽ dự thi vòng chung kết quốc tế World Fashion Drinks Competition 2026 (gọi tắt là WFDC 2026), do Hiệp Hội Bánh Ngọt Toàn Trung Quốc (All-China Bakery Association – A.C.B.A) và Công ty TNHH Triển Lãm Quốc Tế Shanghai SinoExpo Informa Markets tổ chức và sở hữu, diễn ra tại Thượng Hải, Trung Quốc vào tháng 3-2026.