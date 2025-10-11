HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Văn hóa - Văn nghệ

Phở không chỉ là món ăn, còn là câu chuyện về lịch sử, văn hóa

Yến Anh

(NLĐO)- Phở Hà Nội được ghi danh di sản khẳng định vị thế của ẩm thực Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung trên bản đồ văn hóa thế giới.

Ngày 11-10, tại Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Báo Kinh tế đô thị tổ chức tọa đàm "Phở - câu chuyện từ di sản văn hóa phi vật thể đến công nghiệp sáng tạo" với sự tham gia của các nhà nghiên cứu, nghệ nhân, chuyên gia ẩm thực, doanh nghiệp…

Phở không chỉ là món ăn, còn là câu chuyện về lịch sử, văn hóa - Ảnh 1.

TS Phạm Cao Quý, Phó trưởng phòng Quản lý Di sản văn hóa phi vật thể, Cục Di sản văn hóa chia sẻ tại tọa đàm

Phát biểu khai mạc, bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, nhấn mạnh: "Phở Hà Nội là sự kết tinh của tri thức dân gian, kỹ năng chế biến và tập quán thưởng thức đặc trưng của người Hà Nội. Mỗi bát phở chứa đựng tinh hoa văn hóa đất Kinh kỳ, phản ánh chiều dài lịch sử, sự khéo léo và tinh tế trong văn hóa ẩm thực Hà Thành".

Năm 2024, tri thức dân gian "Phở Hà Nội" được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể. Đây không chỉ là sự ghi nhận chính thức của Nhà nước đối với giá trị văn hóa, lịch sử và khoa học của món ăn này, mà còn đặt ra yêu cầu mới trong công tác bảo tồn, truyền dạy, quảng bá và phát huy giá trị di sản trong bối cảnh toàn cầu hóa. Việc phở được ghi danh là một dấu mốc quan trọng, khẳng định vị thế của ẩm thực Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung trên bản đồ văn hóa thế giới.

Phở không chỉ là món ăn, còn là câu chuyện về lịch sử, văn hóa - Ảnh 2.

Bà Phạm Thị Thanh Hường, Trưởng ban Khoa học văn hóa (Văn phòng UNESCO tại Việt Nam) và ông Yokoyama Hiroya, Phó Giám đốc khối Marketing Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam trao giải thưởng cho thí sinh Nguyễn Quang Minh đoạt giải nhất cuộc thi “Ký họa về di sản văn hóa phi vật thể Phở"

Theo bà Lê Thị Ánh Mai, trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa, ẩm thực truyền thống chính là một ngành công nghiệp sáng tạo tiềm năng, góp phần xây dựng thương hiệu du lịch và hình ảnh thành phố. Phở - với giá trị văn hóa, lịch sử và biểu tượng riêng - là "đại diện tiêu biểu" cho khả năng kết nối giữa di sản và sáng tạo, giữa truyền thống và hiện đại.

TS Phạm Cao Quý, Phó Trưởng phòng Quản lý Di sản văn hóa phi vật thể, Cục Di sản văn hóa, cho rằng, ẩm thực Việt Nam là một kho tàng phong phú, đa dạng và đầy tính biểu tượng.

Phở không chỉ là món ăn, mà là một câu chuyện hấp dẫn về lịch sử, văn hóa, giao lưu và tiếp biến giữa các vùng miền. Việc ghi danh di sản không chỉ giúp lưu giữ tri thức dân gian mà còn tạo điều kiện để cộng đồng, những chủ thể của di sản, nâng cao sinh kế, khẳng định giá trị lao động và sáng tạo của mình.

Theo TS Phạm Cao Quý, chính sự kết hợp giữa bảo tồn di sản và phát triển kinh tế cộng đồng là yếu tố cốt lõi giúp phở Hà Nội tiếp tục lan tỏa, thích nghi mà không đánh mất bản sắc.

Phở không chỉ là món ăn, còn là câu chuyện về lịch sử, văn hóa - Ảnh 3.

Viện trưởng Viện Hà Nội học và Đào tạo quốc tế, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội Lê Thị Thu Hương cho hay đã đưa nội dung về phở Hà Nội và ẩm thực truyền thống vào chương trình đào tạo, đặc biệt trong các ngành du lịch, văn hóa, báo chí và quan hệ quốc tế. Việc giảng dạy về di sản ẩm thực không chỉ giúp sinh viên hiểu rõ giá trị văn hóa của quê hương mà còn trang bị cho thế hệ trẻ kỹ năng truyền thông, quảng bá văn hóa Việt ra thế giới.

Ông Yokoyama Hiroya, đại diện Acecook Việt Nam bày tỏ mong muốn cùng Hà Nội đưa phở trở thành Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. "Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, mỗi tô phở được giới thiệu, mỗi hoạt động gắn với phở được thực hiện, đều là một phần của hành trình bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống..." - ông Yokoyama Hiroya nhấn mạnh.

Phở là một trong những món ăn yêu thích của người dân Hà Thành. Theo nhiều sử liệu, món phở xuất hiện ở Hà Nội vào đầu thế kỷ XX. Ban đầu, đó là món quà rong, được gánh đi khắp phố phường. Mỗi gánh phở nhỏ bé nhưng ẩn chứa trong đó cả câu chuyện về sự khéo léo, sáng tạo và tinh thần lao động của người dân Hà Thành.

Trải qua thời gian, phở đã vượt khỏi ranh giới của một món ăn thường nhật để trở thành biểu tượng văn hóa của Thủ đô. Những thương hiệu phở gia truyền với hơn hai, ba thế hệ nối nghề vẫn giữ được hương vị truyền thống.

Hot event: Vietnam Phở Festival 2025 in Singapore

Hot event: Vietnam Phở Festival 2025 in Singapore

(NLĐO) - Vietnam Phở Festival 2025 offers Vietnam a valuable opportunity to share cultural stories and bring its culinary heritage to the wider world.

phở di sản phở Hà Nội
