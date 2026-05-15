Khi "yêu râu xanh" ẩn mình ngay trong nhà

Thời gian gần đây, tình trạng xâm hại tình dục trẻ em tại ĐBSCL đang có những diễn biến phức tạp với tính chất ngày càng nghiêm trọng.

Nhận diện thủ đoạn

Từ đầu năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh An Giang xảy ra 133 vụ xâm hại tình dục trẻ em. Công an các đơn vị đã điều tra, khám phá 127/133 vụ; bắt, xử lý 132 đối tượng.

Tại xã Tây Yên, tỉnh An Giang, Thạch Quân (SN 1990) vừa bị bắt giữ vì hành vi hiếp dâm con gái riêng của vợ hờ là cháu N.T.N. A. (SN 2012). Lợi dụng đêm tối hoặc khi người lớn vắng nhà, Quân nhiều lần lẻn vào phòng, đe dọa để xâm hại tình dục nạn nhân.

Sự việc chỉ bị phát hiện khi thầy cô nhận thấy tâm lý A. bất thường nên đã gặng hỏi. Sau khi được nhà trường động viên, cô bé đã đến cơ quan công an tố cáo. Tại cơ quan điều tra, Quân đã thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm của mình.

Tình trạng xâm hại tình dục trẻ em còn diễn biến đáng báo động tại nhiều tỉnh, thành khác. Theo thống kê, những tháng đầu năm 2026, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long xảy ra 30 vụ xâm hại tình dục trẻ em, tăng 13 vụ so với cùng kỳ năm 2025. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố hình sự 30 vụ, trong đó 17 vụ giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi; 12 vụ hiếp dâm người dưới 16 tuổi và một vụ dâm ô người dưới 16 tuổi.

Công an xã Hàm Giang, tỉnh Vĩnh Long thi hành các quyết định tố tụng hình sự đối với bị can Kiến An về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Đại tá Trần Văn Kỳ, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Vĩnh Long, cho biết các đối tượng lợi dụng địa bàn, không gian vắng vẻ, sự quen biết với nạn nhân để dụ dỗ tấn công tình dục (các em ở nhà một mình, đi một mình, xung quanh vắng vẻ không có người).

Ngoài ra, lợi dụng nhận thức còn hạn chế của trẻ, thiếu sự quan tâm từ gia đình, nhiều đối tượng đã rủ rê các em đi chơi, thực hiện hành vi xâm hại, hoặc thông qua mối quan hệ quen biết, mạng xã hội rồi gặp gỡ thực hiện hành vi xấu.

Vai trò quan trọng của gia đình

ThS tâm lý Ngô Thành Thuận, Hội Kế hoạch hóa gia đình TP Cần Thơ, nhận định tình trạng xâm hại tình dục trẻ em, đặc biệt ở vùng nông thôn, đang có chiều hướng đáng lo ngại. Độ tuổi nạn nhân ngày càng nhỏ, nhiều trường hợp trẻ chỉ mới 9 tuổi đã bị xâm hại.

Phân tích nguyên nhân, ThS Ngô Thành Thuận cho rằng trước hết là do cha mẹ thiếu quan tâm đến con cái vì mưu sinh, đi sớm về khuya nên ít thời gian gần gũi, trò chuyện với trẻ. Bên cạnh đó, nhiều trẻ thiếu kỹ năng tự bảo vệ, kể cả trước người thân quen.

Việc một số người thường xuyên xem phim đồi trụy, sử dụng rượu bia cũng là yếu tố làm gia tăng nguy cơ phạm tội. Chuyên gia tâm lý cũng cho rằng cha mẹ cần chú ý cách ăn mặc phù hợp cho trẻ trong độ tuổi dậy thì để hạn chế tác động tiêu cực từ môi trường xung quanh.

Công an tỉnh An Giang tuyên truyền, nâng cao nhận thức của học sinh trong phòng ngừa, đấu tranh, phát hiện, tố giác tội phạm xâm hại tình dục

"Để phòng ngừa loại tội phạm này, vai trò của gia đình rất quan trọng, đặc biệt là người mẹ. Cần hướng dẫn con trẻ nhận biết vùng nhạy cảm, kỹ năng từ chối khi bị đụng chạm và không ở một mình tại nơi nguy hiểm. Khi phát hiện con có biểu hiện bất thường, phụ huynh cần kiên trì trò chuyện để kịp thời làm rõ vụ việc" - ThS Ngô Thành Thuận khuyến nghị.

Ngoài ra, nhà trường cũng cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục kỹ năng sống và kiến thức phòng chống xâm hại tình dục cho học sinh một cách thường xuyên.