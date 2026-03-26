Pháp luật

Mẹ ruột "phê" ma túy, chồng hờ xâm hại con gái

Hà Nguyễn

(NLĐO) - Bé gái 9 tuổi bị cha dượng xâm hại ngay khi mẹ đang phê ma túy.

Ngày 26-3, Toà gia đình và người chưa thành niên - TAND TPHCM mở phiên toà xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Quang Hùng (SN 1981, ngụ TPHCM) 20 năm tù về 2 tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi", 2 năm tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý". Tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành là 22 năm tù.

Hành vi đồi bại

Theo cáo trạng, Trần Quang Hùng và bà G. chung sống như vợ chồng từ năm 2017, cư trú nhiều nơi không cố định ở TPHCM.

Cuối tháng 8-2024, bà G. đón con riêng của mình (SN 2015) từ Đắk Lắk về chung sống tại TPHCM.

Trưa 20-10-2024 tại một khách sạn ở huyện Bình Chánh trước đây, Hùng chi 300.000 đồng mua ma túy tổng hợp của Đạt (chưa rõ lai lịch) rồi cả 3 cùng sử dụng hết.

Mẹ ruột "phê" ma túy để mặc dượng hờ xâm hại con gái 9 tuổi - Ảnh 1.

Bị cáo tại toà

Đến tối cùng ngày, Hùng ra ngoài mua đồ ăn rồi quay lại phòng khách sạn. Nghi ngờ bà G. và Đạt quan hệ tình dục , Hùng đánh đập người tình dã man.

Sau đó, Hùng đánh con riêng của bà G. để tra hỏi sự việc.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, Hùng bắt đầu xâm hại tình dục bé gái. Cháu bé phản kháng, gã vẫn không buông tha. Lúc này, người mẹ mới ngăn cản, đe dọa sẽ báo Công an nên Hùng mới dừng lại.

Sau đó, người mẹ này lại cùng Hùng đưa bé gái bỏ trốn về Sóc Trăng, sau đó ra Côn Đảo thuê nhà trọ ở. 5 ngày sau (25-10-2024), bà G. đến cơ quan công an tố giác. Kết quả xét nghiệm cho thấy cả Hùng và bà G. đều dương tính với ma túy đá.

Vụ giật dây chuyền tại điểm du lịch Liên Hoa Bảo Tháp: Công an truy tìm thêm 14 đối tượng

(NLĐO) – Công an TP Cần Thơ kêu gọi những đối tượng tham gia vụ giật dây chuyền tại điểm du lịch Liên Hoa Bảo Tháp ra đầu thú để hưởng khoan hồng.

Vụ “luật ngầm” tại Khu Công nghệ cao: Bản án cho nhóm bảo vệ

(NLĐO) - Các bị cáo bị tuyên phạt từ 5 năm đến 6 năm 6 tháng tù, đồng thời buộc nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính.

Danh tính kẻ giăng bẫy “chat sex”, tống tiền hàng loạt nạn nhân

(NLĐO) – Phan Ngọc Gia Huy tại TP HCM đã giả làm phụ nữ để dụ “chat sex”, sau đó tống tiền các nạn nhân.

