“Kho báu tàu ma” Trung Quốc xuất hiện ngoài khơi Singapore

Theo đài CNN, con "tàu ma" được phát hiện ở vùng nước nông ngoài khơi Singapore đã đem đến cho các nhà khảo cổ một "kho báu": Lượng đồ sứ thời nhà Nguyên của Trung Quốc nhiều kỷ lục, bao gồm nhiều hiện vật còn nguyên vẹn với hoa văn tinh xảo.

Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi nhà khảo cổ học biển Michael Flecker từ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS - Singapore) đã mất 4 năm để thu thập các hiện vật từ dưới nước và phân tích chúng.

Một số hiện vật từ con "tàu ma" Trung Quốc được phát hiện ngoài khơi Singapore - Ảnh: CNN

Mặc dù "tàu ma" nằm ở vùng nước nông, nhưng đó là một khu vực có những dòng chảy nguy hiểm và tầm nhìn hạn chế, khiến nhóm nghiên cứu chỉ có thể lặn 1 lần mỗi 4 tuần.

Cho đến nay, họ đã thu thập được tổng cộng 3,5 tấn mảnh gốm sứ từ con tàu ma, trong đó có 136 kg là gốm sứ thời nhà Nguyê - thời kỳ mà Trung Quốc bị đế quốc Mông Cổ xâm lăng.

Đó là một thời kỳ lịch sử khá ngắn ngủi. Gốm sứ thời kỳ này - màu xanh trắng đặc trưng với hoa văn tinh xảo - cũng rất hiếm trên thị trường đồ cổ. Do vậy, con tàu ma này là một kho báu hàng hải đích thực.

Con tàu khoảng 650 tuổi, tức từ thế kỷ XIV, có khả năng đang trên đường từ Trung Quốc đến Temasek, một khu định cư lịch sử nằm trên địa điểm của Singapore ngày nay, thì gặp nạn.

Bản thân con tàu gần như bị phân rã hoàn toàn, nhưng tiến sĩ Flecker nghi ngờ đó là một chiếc thuyền buồm Trung Quốc, vốn được sử dụng rộng rãi vào đầu thời Trung Cổ.

Một số món đồ gốm có hình rồng 4 móng, hình phượng hoàng được bao quanh bởi một vòng hoa cúc, đôi vịt uyên ương trong ao sen...

Theo nghiên cứu, họa tiết vịt uyên ương là dấu ấn đặc trưng của Hoàng đế Văn Tông nhà Nguyên, người đã hạn chế việc sử dụng nó cho mục đích cá nhân trong suốt thời gian trị vì từ năm 1328 đến năm 1332.

Những hạn chế đó có lẽ đã chấm dứt sau khi ông bị phế truất, có nghĩa là các lò nung thương mại đã sản xuất nhiều đồ gốm hơn với họa tiết này, và phần lớn trong số đó được xuất khẩu. Nhưng thời kỳ này chỉ kéo dài 20 năm trước khi binh biến đẩy triều Nguyên vào khủng hoảng.

Vì vậy, chính họa tiết này đã giúp các nhà nghiên cứu xác định niên đại của con tàu.