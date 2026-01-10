HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Khoa học

“Siêu tàu ma” 600 tuổi xuất hiện với những điều chưa từng thấy

Anh Thư

(NLĐO) - "Siêu tàu ma" Svælget 2 được thiết kế như một lâu đài nổi tiện nghi và có thể chở tới 300 tấn hàng hóa vượt đại dương.

Tại eo biển Øresund giữa Đan Mạch và Thụy Điển, chiếc tàu cog lớn nhất thế giới vừa "tái xuất" sau hơn 6 thế kỷ chôn vùi dưới đáy biển. Đó là "siêu tàu ma" Svælget 2, được đặt tên theo kênh đào nơi nó được tìm thấy.

"Siêu tàu ma" này đã lộ diện trong quá trình khảo sát đáy biển để thực hiện dự án xây dựng khu đô thị mới Lynetteholm của Copenhagen - Đan Mạch.

“Siêu tàu ma” 600 tuổi xuất hiện với những chi tiết chưa từng thấy - Ảnh 1.

Các nhà khảo cổ tiếp cận xác "siêu tàu ma" Svælget 2 - Ảnh: BẢO TÀNG TÀU VIKING

Svælget 2 được chôn vùi dưới lớp bùn sâu 13 m, giữ cho cấu trúc tàu được bảo quản hoàn hảo đến ngạc nhiên và tiết lộ với thế giới những chi tiết đáng kinh ngạc mà chưa chiếc tàu ma nào khác sở hữu.

Theo các nhà khảo cổ hàng hải từ Bảo tàng Tàu Viking, "siêu tàu ma" Svælget 2 là loại tàu cog đáy phẳng độc đáo của châu Âu thời Trung cổ, được ví như những chiếc xe container của biển khơi.

Svælget 2 là con tàu cog lớn nhất từng được tìm thấy trên thế giới với chiều dài lên đến 28 m, rộng 9 m, cao 6 m và có tải trọng lên tới 300 tấn.

Thiết kế siêu tàu này cũng khiến các nhà khảo cổ vô cùng ngạc nhiên. Svælget 2 là bằng chứng đầu tiên về cấu trúc "lâu đài nổi" vốn từng được mô tả trong cổ văn. Đó là cấu trúc tầng cao ở phần đuôi tàu, được xây bằng gỗ.

Con tàu còn tiện nghi đến mức có một bếp ăn xây bằng 200 viên gạch, giúp phục vụ thủy thủ đoàn bữa ăn nóng sốt trong những chuyến hải trình.

Phân tích niên đại học bằng phương pháp vòng cây cho thấy tàu Svælget 2 được đóng vào khoảng năm 1410 bằng gỗ từ hai khu vực: Pomerania (nay là Ba Lan) và Hà Lan.

Trong đó, ván sàn được làm bằng gỗ sồi Pomerania, còn khung sườn là gỗ Hà Lan. Gỗ ván sàn nặng được nhập khẩu, trong khi khung sườn được xẻ tại chỗ ở công trường, phản ánh mạng lưới thương mại phức tạp thời kỳ đó, nơi một lượng lớn gỗ được vận chuyển khắp Bắc Âu.

Ngoài ra, theo trưởng nhóm nghiên cứu Otto Uldum, việc người xưa làm ra một con tàu có trọng tải lớn đến vậy cho thấy các thương nhân thời đó biết rằng có thị trường lớn cho những mặt hàng họ vận chuyển.

"Svælget 2 là một ví dụ cụ thể về cách thương mại phát triển trong thời Trung cổ” - ông Otto Uldum kết luận.

Những vật thể màu cam này có thể đang nuôi sự sống ngoài hành tinh

Những vật thể màu cam này có thể đang nuôi sự sống ngoài hành tinh

(NLĐO) - Một cuộc phân tích mới đã chỉ ra hàng trăm mục tiêu mới cho cuộc săn tìm sự sống hoài hành tinh.

Tổ tiên loài người hiện đại vừa xuất hiện ở Casablanca?

(NLĐO) - Hóa thạch gần 800.000 năm tuổi vừa được tìm thấy ở Morocco đã cung cấp bằng chứng mới về nguồn gốc sâu xa của loài người hiện đại Homo sapiens.

Con người thực sự đang phát sáng và sẽ tối lại sau khi chết

(NLĐO) - Các nhà nghiên cứu Canada đã tìm ra bằng chứng cho thấy các sinh vật sống - bao gồm con người - phát ra một loại ánh sáng nhìn thấy được.

