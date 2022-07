"An An, gấu trúc đực già nhất thế giới được con người nuôi dưỡng đã chết ở tuổi 35, tương đương 105 tuổi nếu tính theo tuổi của con người" - hãng thông tấn Reuters dẫn thông báo từ Công viên Đại dương Hồng Kông ở Hồng Kông (Trung Quốc) xác nhận.

An An sinh năm 1986 và sống ở Công viên Đại dương Hồng Kông từ năm 1999. Sức khỏe của "cụ" có dấu hiệu giảm sút dần trong vài tuần qua, lượng thức ăn cũng giảm dần cho đến khi ngừng hẳn.

Gấu trúc An An ở Công viên Đại dương Hồng Kông ngày 19-5-2020. Ảnh: Reuters

An An và Jia Jia, gấu trúc cái khổng lồ già nhất thế giới đã chết năm 2016 ở tuổi 38, là quà tặng của chính phủ Trung Quốc đại lục cho Công viên Đại dương Hồng Kông.

"Chúng tôi vô cùng đau buồn thông báo về cái chết của An An" - Công viên Đại dương Hồng Kông cho biết và nhấn mạnh họ cảm kích vì đã có cơ hội chăm sóc Jia Jia và An An, giúp công viên trở thành cơ sở quan trọng cho việc bảo tồn gấu trúc.

"An An là một thành viên không thể thiếu trong gia đình chúng tôi và đã gắn bó, trưởng thành cùng công viên này. An An cũng tạo dựng được mối quan hệ gần gũi với người dân địa phương cũng như du khách" - thông báo của Công viên Đại dương Hồng Kông nêu rõ.

Trong bối cảnh đó, trên mạng xã hội xuất hiện những đoạn clip ghi lại hình ảnh Công viên Đại dương Hồng Kông và du khách đặt hoa tưởng niệm cái chết của gấu trúc đực già nhất thế giới.

Hình ảnh gấu trúc An An khi còn sống và thông báo “cụ” qua đời của Công viên Đại dương Hồng Kông ngày 21-7. Nguồn AP

Công viên Đại dương Hồng Kông là nơi nuôi dưỡng nhiều loài động vật bao gồm hải mã, chim cánh cụt và cá heo. Hiện nơi đây còn đang chăm sóc 2 con gấu trúc khổng lồ là Ying Ying và Le Le.

Trung Quốc đại lục đã đưa Ying Ying (cái) và Le Le (đực) đến Hồng Kông vào năm 2007. Công viên hy vọng rằng cặp đôi này có thể sinh con nhưng đến nay họ vẫn chưa thực hiện được.