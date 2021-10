Theo Live Science, nhà địa vật lý Rhett Butler từ Viện Địa vật lý hành tinh - Đại học Hawaii (Mỹ) và các cộng sự đã xem xét lại những dữ liệu thiếu đồng nhất khi xem xét lại cách các sóng địa chấn tạo ra bởi các trận động đất lớn ở 5 địa điểm khác nhau.

Các sóng địa chấn này đều di chuyển xuyên qua lõi Trái Đất để đến với phía bên kia địa cầu. Tuy nhiên khi truyền qua vùng lõi, thay vì đi thẳng như dự đoán, chúng lại bị chệch hướng.

Lõi trong của Trái Đất là một thế giới hoàn toàn khác biệt so với hiểu biết trước đây - Ảnh minh họa từ Shutterstock

Nghiên cứu vừa công bố trên Physics of the Earth and Planetary Interious cho hay: nếu lõi trong của trái Đất là một quả cầu sắt rắn, toàn vẹn như suy nghĩ truyền thống, sóng địa chấn phải đi thẳng. Sự chệch hướng xảy ra ở một số khu vực nhất định cho thấy phải có một cái gì khác tác động vào. Các mô hình cho thấy vùng lõi này chỉ bán rắn, với những vùng nhão và thậm chí là những túi chất lỏng xen lẫn.

"Chúng tôi đang thấy rất nhiều chi tiết bên trong lõi trong của hành tinh mà chúng tôi chưa từng thấy trước đây" - tiến sĩ Butler kết luận.

Theo một nghiên cứu khác từng công bố trên tạp chí khoa học Science Advances năm 2019, lõi bên trong của Trái Đất chính là thứ giúp điều chỉnh từ trường của hành tinh, vì vậy các tác giả tin rằng phát hiện mới sẽ "cách mạng hóa" hiểu biết của nhân loại về từ trường Trái Đất.

Trước đó, theo một số nghiên cứu của NASA, nhiều hành tinh cũng có lõi trong không phải dạng rắn. Một số hành tinh như Sao Hỏa thậm chí chỉ có một khối chất lỏng ở giữa, không hề có lõi rắn.