Đó là một chữ "GO", tức "ĐI", hiện to tướng trên biển mây ngoài khơi bờ biển Chile ở Nam Mỹ, chụp vào ngày 6-5. Trong khi chữ G in hoa hiện rõ nét, tròn trịa ở mọi góc nhìn thì chữ O mờ hơn một chút, có thể nhìn rõ nếu phóng to ảnh vệ tinh và nhìn theo góc nghiêng.

NOAA đã vui vẻ công bố hình ảnh lên Twitter và mô tả chi tiết để người dùng chú ý vào chữ GO đặc biệt.

Chữ "GO" to tướng hiện lên trên biển mây - Ảnh: NOAA

Tờ Live Science hài hước bình luận rằng đó giống như một thông điệp bảo con người hãy đi đi, để Trái Đất được yên tĩnh một chút - giống như lời nhắc nhở về những gì chúng ta đã gây ra cho hành tinh và cho chính mình, như cuộc khủng hoảng khí hậu.

Tuy nhiên các nhà khoa học giải thích rõ việc nhìn thấy thông điệp hay một khuôn mặt hiện ra trên một kết cấu tự nhiên, ví dụ như trên các đám mây, chỉ đơn giản là hiện tượng "pareidolia", khiến não người tự động liên kết các hình ảnh "giông giống" thành thứ quen thuộc. Đó cũng là lý do nhiều người hoảng hốt vì thấy hết thứ này đến thứ kia tạo thành hình giống khuôn mặt người.

Thông điệp "GO" trong các đám mây cũng vậy, đó chỉ là một hình dạng ngẫu nhiên của khí quyển.