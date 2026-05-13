Thể thao

Khoa Ngô và Patrik Lê Giang chính thức nhập tịch, chờ Kim Sang-sik gọi tên

Quốc An

(NLĐO) - Hai cầu thủ Việt kiều của CLB CA TPHCM đã chính thức nhập tịch Việt Nam mang đến tin vui cho người hâm mộ, và chờ ngày lên tuyển quốc gia.

Tin vui đến với người hâm mộ bóng đá Việt Nam và HLV Kim Sang-sik khi hai cầu thủ Việt kiều là Patrik Lê Giang và Khoa Ngô đã chính thức nhận quyết định quốc tịch Việt Nam vào sáng 13-5 tại Sở Tư Pháp TPHCM.

Trong đó, thủ môn Patrik Lê Giang hoàn tất quá trình nhập tịch sau hơn 3 năm thi đấu tại V-League. Điều này giúp thủ thành sinh năm 1992 đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới.

Thực tế, thủ môn Việt kiều Slovakia đã được phía CLB Công an TPHCM thông báo trở thành công dân Việt Nam theo Quyết định số 91/QĐ-CTN ngày 28-1-2026 do Chủ tịch nước ký, về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với cầu thủ Patrik Lê Giang. Tên đầy đủ của anh là Lê Giang Patrik, sinh ngày 8-9-1992 tại Slovakia.

Thậm chí, Patrik từng được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên danh sách sơ bộ tuyển Việt Nam đợt FIFA Days tháng 3, thế nhưng do một số trục trặc về giấy tờ, đến thời điểm này mọi thứ mới hoàn tất.

Trong khi đó, tiền vệ Việt kiều Khoa Ngô khi về Việt Nam thi đấu đã được phía CLB Công an TPHCM hỗ trợ để xin quốc tịch Việt Nam. Bản thân cầu thủ 20 tuổi sinh ra ở Úc cũng bày tỏ khát khao được khoác áo các đội tuyển Việt Nam, và chia sẻ mục đích trở về Việt Nam thi đấu cũng là nhằm hiện thực hóa giấc mơ này.

Trước khi gia nhập CLB CA TPHCM hồi tháng 1-2026 theo dạng cho mượn, Khoa Ngô khoác áo CLB Perth Glory, thi đấu tại giải vô địch Úc (A.League).

Khoa Ngô sở hữu chiều cao 1,65 m, thi đấu sở trường ở vị trí tiền vệ cánh trái và được chuyên trang Transfermarkt định giá 150.000 euro. Sau 10 lần ra sân trên mọi đấu trường trong màu áo CLB Công an TPHCM, cầu thủ 20 tuổi đã ghi được 4 bàn thắng.


"Tôi là Patrik Lê Giang, còn đây là Ngô Đăng Khoa đồng đội của tôi. Tôi luôn ước mong được cống hiến cho bóng đá Việt Nam. Hôm nay tôi vô cùng hạnh phúc, vì sau 3 năm cuối cùng tôi đã chính thức được trở thành công dân Việt Nam" - Patrik Lê Giang bày tỏ.


Khoa Ngô lại ghi bàn, Tiến Linh có hành động "đáp trả" NHM

(NLĐO) - Trong tối 20-3, Tiến Linh có hành động đẹp khi Khoa Ngô ghi bàn duy nhất giúp CA TP HCM đánh bại Đồng Nai tiến vào bán kết Cúp Quốc gia 2025-2026.

Clip: Huỳnh Đức nói gì khi Tiến Linh nhường Khoa Ngô đá 11 m

(NLĐO) - Tối 20-3, CLB CA TP HCM đã giành vé vào bán kết Cúp Quốc gia khi thắng 1-0 trước Đồng Nai nhờ pha ghi bàn duy nhất của Khoa Ngô trên chấm 11 m.

Hiện tượng Khoa Ngô

Sự xuất hiện của cầu thủ Việt kiều Khoa Ngô đang trở thành một trong những câu chuyện đáng chú ý nhất của V-League 2025-2026

Công an TP HCM Patrik Lê Giang Khoa Ngô
