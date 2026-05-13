Khoa Ngô và Patrik Lê Giang chính thức nhập tịch, chờ Kim Sang-sik gọi tên

Tin vui đến với người hâm mộ bóng đá Việt Nam và HLV Kim Sang-sik khi hai cầu thủ Việt kiều là Patrik Lê Giang và Khoa Ngô đã chính thức nhận quyết định quốc tịch Việt Nam vào sáng 13-5 tại Sở Tư Pháp TPHCM.

Trong đó, thủ môn Patrik Lê Giang hoàn tất quá trình nhập tịch sau hơn 3 năm thi đấu tại V-League. Điều này giúp thủ thành sinh năm 1992 đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới.

Thực tế, thủ môn Việt kiều Slovakia đã được phía CLB Công an TPHCM thông báo trở thành công dân Việt Nam theo Quyết định số 91/QĐ-CTN ngày 28-1-2026 do Chủ tịch nước ký, về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với cầu thủ Patrik Lê Giang. Tên đầy đủ của anh là Lê Giang Patrik, sinh ngày 8-9-1992 tại Slovakia.

Thậm chí, Patrik từng được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên danh sách sơ bộ tuyển Việt Nam đợt FIFA Days tháng 3, thế nhưng do một số trục trặc về giấy tờ, đến thời điểm này mọi thứ mới hoàn tất.

Trong khi đó, tiền vệ Việt kiều Khoa Ngô khi về Việt Nam thi đấu đã được phía CLB Công an TPHCM hỗ trợ để xin quốc tịch Việt Nam. Bản thân cầu thủ 20 tuổi sinh ra ở Úc cũng bày tỏ khát khao được khoác áo các đội tuyển Việt Nam, và chia sẻ mục đích trở về Việt Nam thi đấu cũng là nhằm hiện thực hóa giấc mơ này.

Trước khi gia nhập CLB CA TPHCM hồi tháng 1-2026 theo dạng cho mượn, Khoa Ngô khoác áo CLB Perth Glory, thi đấu tại giải vô địch Úc (A.League).