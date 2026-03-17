Thể thao

Hiện tượng Khoa Ngô

TƯỜNG PHƯỚC

Sự xuất hiện của cầu thủ Việt kiều Khoa Ngô đang trở thành một trong những câu chuyện đáng chú ý nhất của V-League 2025-2026

Gia nhập CLB Công an TP HCM theo dạng cho mượn từ CLB Perth Glory đầu năm 2026, Khoa Ngô (Ngô Đăng Khoa) nhanh chóng chứng minh giá trị của một cầu thủ trưởng thành ở môi trường bóng đá Úc.

Phong độ bùng nổ

Chỉ sau thời gian ngắn khoác áo CLB Công an TP HCM, tiền vệ sinh năm 2006 đã gây ấn tượng mạnh bằng phong độ bùng nổ, mang đến luồng sinh khí mới cho đội bóng ngành công an cũng như thắp lên hy vọng về một nhân tố mới cho đội tuyển Việt Nam.

Khoa Ngô có ba mẹ là người Việt Nam nhưng sinh ra và lớn lên ở xứ sở chuột túi. Anh từng thi đấu tại A-League (Giải Vô địch quốc gia Úc) và trở thành cầu thủ gốc Việt đầu tiên ghi bàn ở giải đấu đẳng cấp cao này.

Khoa Ngô (số 26) liên tục tỏa sáng trong màu áo của CLB Công an TP HCM tại V-League. Ảnh: QUỐC AN

Ngay khi đặt chân đến V-League, tiền vệ trẻ đã tạo ra hiệu ứng tích cực. Với lối chơi tốc độ, kỹ thuật và khả năng xử lý bóng hiện đại, Khoa Ngô trở thành nhân tố mang lại sự đột biến cho tuyến giữa của Công an TP HCM. Sự nhanh nhẹn, khả năng rê dắt tinh quái và tư duy chiến thuật sắc sảo giúp Khoa Ngô bù đắp khuyết điểm về thể hình (chỉ cao 1,65 m).

Chỉ sau 5 trận tại V-League, tiền vệ trẻ này đã ghi 3 bàn thắng, hiệu suất ấn tượng đối với một tân binh mới hòa nhập môi trường bóng đá Việt Nam.

"Rộng cửa" lên tuyển Việt Nam

Dưới sự chứng kiến trực tiếp của HLV Kim Sang-sik trên khán đài sân Thống Nhất, Khoa Ngô có màn trình diễn xuất sắc ở vòng 16 V-League 2025-2026. Di chuyển linh hoạt, công thủ toàn diện và tỏa sáng khi ghi bàn thắng duy nhất giúp Công an TP HCM đánh bại PVF-CAND. Pha lập công ở phút 76 không chỉ mang về 3 điểm quan trọng cho đội nhà mà còn mở ra cánh cửa lên tuyển quốc gia trong tương lai gần của cầu thủ 19 tuổi.

Trong bối cảnh nhiều cầu thủ nội vẫn loay hoay tìm lại phong độ, sự bùng nổ của Khoa Ngô trở thành điểm nhấn thú vị của mùa giải. Anh mang đến phong cách thi đấu hiện đại của bóng đá đỉnh cao nước Úc - nơi đề cao tốc độ, cường độ vận động và khả năng chuyển đổi trạng thái nhanh. Bên cạnh đó, Khoa Ngô tạo ra sự khác biệt với sự đa năng, có thể chơi tốt ở nhiều vị trí như hộ công, tiền vệ trung tâm hoặc chạy cánh, thường xuyên xuất hiện ở những điểm nóng và tham gia trực tiếp vào các tình huống ghi bàn. So với giai đoạn lượt đi V-League 2025-2026, đấu pháp chiến thuật của Công an TP HCM được vận hành trơn tru hơn nhờ sự linh hoạt của chân sút trẻ này.

Theo các chuyên gia được đào tạo bài bản từ Úc, Khoa Ngô được xem là nhân tố tiềm năng của đội tuyển Việt Nam. Nếu tiếp tục duy trì phong độ ghi bàn và khả năng tạo đột biến, cơ hội để anh góp mặt trong màu áo "Những chiến binh sao vàng" cấp độ U23 sắp tới là rất cao.

Những gì Ngô Đăng Khoa đang thể hiện tại V-League 2025-2026 cho thấy bóng đá Việt Nam đang sở hữu một "viên ngọc" mới, một cầu thủ Việt kiều sẵn sàng trở về quê nhà để cống hiến. 

Việt kiều Khoa Ngô lập công giúp CLB Công an TP HCM đánh bại Hoàng Anh Gia Lai

(NLĐO) - Bàn thắng của Khoa Ngô ở cuối hiệp 1 giúp CLB Công an TP HCM vượt qua chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai trong khuôn khổ vòng 15 V-League 2025-2026 tối 7-3.

VAR từ chối bàn thắng của PVF-CAND, Khoa Ngô tỏa sáng giúp Công an TP HCM thắng 1-0

(NLĐO) - Bàn thắng của Khoa Ngô cùng tình huống VAR gây tranh cãi tạo nên điểm nhấn trong chiến thắng 1-0 của Công an TP HCM ở vòng 16 V-League 2025-2026.

Khoa Ngô ghi bàn bàn duy nhất cho CA TP HCM trong ngày HLV Kim Sang-sik "xem giò"

(NLĐO) - Trong ngày HLV Kim Sang-sik dự khán sân Thống Nhất, Khoa Ngô đã toả sáng giúp CA TP HCM giành trọn 3 điểm dù Tiến Linh tiếp tục nối dài chuỗi tịt ngòi.

Khoa Ngô Cầu thủ Việt kiều Đội tuyển Việt Nam bóng đá Việt Nam V-League 2025-2026 CLB Công an TP HCM CLB Perth Glory
