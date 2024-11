Khoai mì Củ Chi vừa làm được điều bất ngờ

Chiều 10-11, Vòng Chung kết cuộc thi Ý tưởng/Dự án khởi nghiệp xanh – Phát triển bền vững lần 10-2024, do Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao, Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và hỗ trợ Doanh nghiệp (BSA) tổ chức, đã công bố kết quả.

Theo đó, ở bảng A, dành cho các cá nhân/nhóm khởi nghiệp triển khai dự án dưới 1 năm, giải nhất thuộc về dự án Cusami với phần thưởng 60 triệu đồng. Đây cũng là thương hiệu của Công ty TNHH Yam Kitchen (TP HCM) do anh Mai Tuấn Anh - sáng lập kiêm giám đốc.

Cusami tức "củ sắn mì" chuyên các sản phẩm từ khoai mì (còn gọi là củ sắn) Củ Chi chế biến thành các "món ngoại" vốn dùng bột lúa mì làm nguyên liệu, như: bánh bò phô mai mozzarrella, lava trứng muối tan chảy, mứt dứa Đài Loan chua ngọt hướng vào phân khúc khách hàng ăn kiêng để giảm cân do bột khoai mì là tinh bột hấp thu chậm và người kiêng gluten từ lúa mì.

Đại diện 2 dự án đoạt giải nhất cuộc thi Khởi nghiệp Xanh năm nay

Theo anh Tuấn Anh, công ty đang định hướng cho nông dân ở vùng nguyên liệu tại xã Phú Mỹ Hưng (Củ Chi) canh tác khoai mì theo tiêu chuẩn VietGap, GlobalGap… để có nguyên liệu đạt chuẩn xuất khẩu bởi thị trường người kiêng gluten lên đến 8 tỉ USD (tập trung người phương Tây), thị trường ăn kiêng là 109 tỉ USD. Tương lai, Cusami cũng tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) của TP HCM. Đây là một hướng đi hoàn toàn mới khi trước giờ khoai mì thường chế biến các món rất truyền thống như: khoai mì luộc, khoai mì hấp cốt dừa, bánh tằm khoai mì, bánh ít khoai mì… Khoai mì Củ Chi là một đặc sản của ngoại thành TP HCM.

Mai Tuấn Anh giới thiệu các loại bánh làm từ khoai mì Củ Chi tại một sự kiện

Giải nhất bảng A, dành cho các dự án hoạt động hơn 1 năm thuộc về Công ty TNHH Nông Trại 123 (Đồng Tháp) cho dự án Nâng cao giá trị cho tắt, bưởi và mãng cầu xiêm với phần thưởng 150 triệu đồng.

Trong các dự án đoạt giải, đáng chú ý dự án "Than hoạt tính, bột đánh răng từ than hoạt tính, túi lọc khí" do anh nông dân chuyên nghề đốt than người đồng bào Raglay - Thông Long và các cộng sự đã giành giải nhì bảng A với phần thưởng 40 triệu đồng.

Vòng chung kết cuộc thi Khởi nghiệp xanh năm nay có sự tham gia của 36 ý tưởng/dự án, chia làm 2 bảng: bảng A là 12 ý tưởng/dự án và bảng B là 24 dự án từ khắp các tỉnh thành trong cả nước, trong đó có nhiều dự án của người đồng bào dân tộc thiểu số.