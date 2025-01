Ngành đã quản lý và chi trả cho gần 3,4 triệu người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng; hơn 9 triệu lượt người hưởng các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức và phục hồi sức khỏe; phối hợp với ngành lao động thương binh và xã hội giải quyết cho hơn 923.000 người hưởng trợ cấp thất nghiệp...

Tính đến đầu năm 2025, cả nước đã có khoảng 20,11 triệu người tham gia BHXH, tăng 9,2% so với năm 2023, chiếm 42,71% so với lực lượng lao động trong độ tuổi. Trong đó, khoảng 2,3 triệu người tham gia BHXH, chiếm 4,9% lực lượng lao động trong độ tuổi; hơn 16 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, tăng 8,8% so với năm 2023, chiếm 34,18% lực lượng lao động.

Người lao động làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm TP HCM. Ảnh: HUỲNH NHƯ

Đến nay, 62/63 tỉnh, thành phố đã đưa chỉ tiêu tỉ lệ bao phủ BHYT vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; 23/63 tỉnh, thành phố trích ngân sách địa phương hỗ trợ thêm cho người tham gia BHXH tự nguyện; 63/63 tỉnh, thành phố trích ngân sách địa phương hỗ trợ thêm cho người tham gia BHYT. Hiện cả nước có 95,52 triệu người tham gia BHYT, tăng 2% so với năm 2023, đạt tỉ lệ bao phủ 94,2% dân số.