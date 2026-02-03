Khoảnh khắc cầu đường sắt ở Trung Quốc bất ngờ đổ sập, nhiều người thiệt mạng

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 17 giờ 46 phút (giờ địa phương) tại công trường xây dựng cầu đường sắt ở TP Diêm Thành, tỉnh Giang Tô. Một đoạn cấu trúc dài khoảng 95 mét đổ sập mà không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào trong lúc các công nhân đang làm việc tại công trường.

Theo chính quyền địa phương, sau khi lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể của 3 người mất tích vào sáng 3-2, tổng số nạn nhân tử vong được xác nhận là 5 công nhân.

Tân Hoa Xã cho biết sự cố liên quan đến việc đổ sập của một dầm vòm thép trong quá trình thi công cầu Nguyệt Cảng.

Đây là một phần của dự án đường sắt nối liền Liên Vân Cảng và Thượng Hải. Đơn vị thi công dự án là Cục 12 Đường sắt Trung Quốc, công ty con thuộc Tập đoàn Xây dựng Đường sắt Trung Quốc (CRCC).

Sập cầu đang thi công tại Diêm Thành, Giang Tô, vào chiều ngày 2-2. Ảnh: YouTube, Đại Phong Tân Văn

Cây cầu đang trong quá trình thi công vài ngày trước đó. Hình ảnh lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình từ tài khoản Douyin @Hoa Ca 8888.

Chính quyền địa phương cho biết các dịch vụ khẩn cấp đã được điều động ngay lập tức sau vụ sập cầu đang thi công.

Trong số các nạn nhân, hai công nhân đã được kéo ra khỏi đống đổ nát nhưng sau đó đã tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng. Công tác tìm kiếm ba người còn lại đã diễn ra xuyên đêm và kết thúc vào sáng 3-2 khi các thi thể được tìm thấy.

Các quan chức địa phương xác nhận hoạt động cứu hộ tại hiện trường hiện đã hoàn tất.

Hình ảnh do Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) phát sóng cho thấy một đoạn lớn của cây cầu chưa hoàn thiện nằm vặn vẹo trên mặt đất, giữa những đống đổ nát là các máy móc hạng nặng và đội ngũ cứu hộ đang khẩn trương làm việc.

Cây cầu bị sập đóng vai trò là mắt xích then chốt trong tuyến đường Liên Vân Cảng - Thượng Hải của tỉnh Giang Tô. Ảnh: CCTV

Ảnh chụp từ trên cao cho thấy cấu trúc chính của cầu về cơ bản đã hoàn thành. Ảnh được lan truyền trên các mạng xã hội vào tháng 12-2025. Ảnh chụp màn hình từ tài khoản Douyin @Nhất Tinh

Cây cầu này là một phần trong kế hoạch mở rộng mạng lưới đường sắt cao tốc của Trung Quốc – vốn đã phát triển thần tốc trong thập kỷ qua và phủ khắp phần lớn diện tích đất nước.

Tuyến Liên Vân Cảng - Thượng Hải được kỳ vọng sẽ tăng cường kết nối giao thông giữa phía Bắc tỉnh Giang Tô với trung tâm kinh tế phía Đông của Trung Quốc.

Cơ quan chức năng đã bắt đầu mở cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân gây sập cầu, tuy nhiên hiện vẫn chưa có kết luận cụ thể nào được công bố.

Vụ việc này là tai nạn gây chết người mới nhất liên quan đến các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn tại Trung Quốc.

Trước đó, vào tháng 12-2024, 13 công nhân thiệt mạng khi sụt lún mặt đất xảy ra tại một công trường xây dựng đường sắt ở tỉnh Quảng Đông.

Vào tháng 11 năm ngoái, 11 người tử vong sau một vụ va chạm liên quan đến tàu thử nghiệm tại TP Côn Minh, tỉnh Vân Nam, phía Tây Nam Trung Quốc.