Sập cầu mới khánh thành ở Trung Quốc

Theo Global Times, một quan chức chính quyền huyện Barkam thuộc Châu tự trị dân tộc Tạng và Khương Aba, tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc, đã xác nhận về vụ sập cầu tại địa phương hôm 11-11.

Đó là cầu Hồng Kỳ tại Nhà máy thủy điện Song Giang Khẩu, dài 762 m và vừa mới khánh thành vào đầu năm nay, theo trang News.au.com.

Cây cầu chính thức mở từ ngày 28-9, nằm ở độ cao 625m tính từ chân cầu đến đáy hẻm núi.

Cầu thủy điện Hồng Kỳ ở Tứ Xuyên - Trung Quốc đổ sập xuống lòng sông chỉ trong vài giây. Ảnh cắt từ video của FOX NEWS

Các video lan truyền trực tuyến cho thấy kết cấu cầu rơi xuống dòng sông bên dưới, tạo nên một đám mây bụi khổng lồ. Hiện vẫn chưa rõ có ai thương vong do vụ sập cầu hay không.

Quan chức giấu nói trên cũng tiết lộ với Global Times rằng trong một cuộc kiểm tra hôm 10-11, các nhân viên đã phát hiện nhiều vết nứt trên mặt đường tại khu vực đầu cầu và mái dốc. Các biện pháp hạn chế giao thông đã được thực thi ngay sau đó.

Bản tin của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) cũng đưa tin vào tối 11-11 rằng họ nhận được thông tin từ chính quyền địa phương rằng vào khoảng 15 giờ ngày 10-11, sườn núi bên bờ phải cầu Hồng Kỳ dọc theo đường cao tốc G317 có dấu hiệu biến dạng.

Đến khoảng 16 giờ ngày 11-11, do tình trạng biến dạng và sụt lún ngày càng nghiêm trọng, nền đường và cầu dẫn tại đoạn đó đã sụp đổ.

Cũng theo CCTV, vụ sập cầu không gây thương vong. Các phương tiện được hướng dẫn đi theo tuyến đường vòng được chỉ định trong thông báo trước đó.