HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Sập cầu mới khánh thành ở Trung Quốc

Anh Thư

(NLĐO) - Hôm 11-11, một cây cầu ở Nhà máy thủy điện Song Giang Khẩu tại tỉnh Tứ Xuyên - Trung Quốc đã đổ sập xuống sông.

Theo Global Times, một quan chức chính quyền huyện Barkam thuộc Châu tự trị dân tộc Tạng và Khương Aba, tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc, đã xác nhận về vụ sập cầu tại địa phương hôm 11-11.

Đó là cầu Hồng Kỳ tại Nhà máy thủy điện Song Giang Khẩu, dài 762 m và vừa mới khánh thành vào đầu năm nay, theo trang News.au.com.

Cây cầu chính thức mở từ ngày 28-9, nằm ở độ cao 625m tính từ chân cầu đến đáy hẻm núi.

Sập cầu thủy điện tại tỉnh tứ Xuyên - Trung Quốc - Ảnh 1.

Cầu thủy điện Hồng Kỳ ở Tứ Xuyên - Trung Quốc đổ sập xuống lòng sông chỉ trong vài giây. Ảnh cắt từ video của FOX NEWS

Các video lan truyền trực tuyến cho thấy kết cấu cầu rơi xuống dòng sông bên dưới, tạo nên một đám mây bụi khổng lồ. Hiện vẫn chưa rõ có ai thương vong do vụ sập cầu hay không.

Quan chức giấu nói trên cũng tiết lộ với Global Times rằng trong một cuộc kiểm tra hôm 10-11, các nhân viên đã phát hiện nhiều vết nứt trên mặt đường tại khu vực đầu cầu và mái dốc. Các biện pháp hạn chế giao thông đã được thực thi ngay sau đó.

Bản tin của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) cũng đưa tin vào tối 11-11 rằng họ nhận được thông tin từ chính quyền địa phương rằng vào khoảng 15 giờ ngày 10-11,  sườn núi bên bờ phải cầu Hồng Kỳ dọc theo đường cao tốc G317 có dấu hiệu biến dạng.

Đến khoảng 16 giờ ngày 11-11, do tình trạng biến dạng và sụt lún ngày càng nghiêm trọng, nền đường và cầu dẫn tại đoạn đó đã sụp đổ.

Cũng theo CCTV, vụ sập cầu không gây thương vong. Các phương tiện được hướng dẫn đi theo tuyến đường vòng được chỉ định trong thông báo trước đó.

Tin liên quan

Sập cầu ở Ấn Độ, hàng loạt xe rơi xuống sông, nhiều người chết

Sập cầu ở Ấn Độ, hàng loạt xe rơi xuống sông, nhiều người chết

(NLĐO) - Ít nhất 9 người thiệt mạng khi nhiều ô tô rơi xuống sông do một phần cây cầu cũ bất ngờ đổ sập tại bang Gujarat - Ấn Độ.

Sập cầu vượt ở biên giới Nga - Ukraine, có người lạ cài thiết bị nổ?

(NLĐO) - Hơn 7 người thiệt mạng và 33 người bị thương trong vụ đoàn tàu chở khách của Nga trật bánh ở tỉnh Bryansk, khi một cầu vượt phía trên bất ngờ bị sập.

Ukraine dọa "đánh sập cầu Crimea" trong lần tấn công thứ ba

(NLĐO) - Ukraine nhiều lần tìm cách phá hủy cầu Crimea để cắt đứt tuyến đường tiếp tế chiến lược của lực lượng Nga.

Trung Quốc sập cầu Tứ Xuyên cầu thủy điện
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo