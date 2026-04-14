Thời sự

Khoảnh khắc hai tài xế giải cứu bé gái 3 tuổi chạy ra giữa quốc lộ ở TPHCM

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Hai tài xế ô tô kịp thời dừng xe, bế bé gái khoảng 3 tuổi chạy lạc giữa quốc lộ ở TPHCM vào lề an toàn.

Khoảnh khắc hai tài xế kịp thời cứu bé gái đi lạc giữa đường.

Ngày 14-4, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại khoảnh khắc hai tài xế ô tô kịp thời dừng xe, đưa một bé gái đi lạc giữa đường vào nơi an toàn, khiến nhiều người thót tim.

Theo hình ảnh từ camera hành trình, sự việc xảy ra vào ban đêm khi nhiều ô tô đang lưu thông trên tuyến đường. Bất ngờ, một bé gái khoảng 3 tuổi xuất hiện giữa làn xe, có dấu hiệu đi lạc và đứng ngơ ngác trước dòng phương tiện chạy với tốc độ cao.

Khoảnh khắc tài xế cứu bé gái giữa quốc lộ TPHCM đầy cảm xúc - Ảnh 1.

Bé gái chạy ra giữa quốc lộ, được các tài xế kịp thời phát hiện và đưa vào lề an toàn. Ảnh cắt từ clip.

Phát hiện tình huống nguy hiểm, một tài xế lập tức dừng xe giữa đường, đồng thời giơ tay ra hiệu cho các phương tiện phía sau giảm tốc và dừng lại. Khi các xe đã kịp dừng, người này nhanh chóng chạy tới ôm bé gái, ngăn không cho em tiếp tục di chuyển ra giữa đường rồi đưa vào sát lề, gần khu vực nhà dân.

Theo chia sẻ của tài xế H.T, sự việc xảy ra khoảng 20 giờ ngày 11-4 trên đường Nguyễn Văn Thành, đoạn qua phường Hòa Lợi, TPHCM (địa bàn TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương cũ).

Thời điểm trên, anh T. đang lái xe về nhà thì bất ngờ phát hiện một bé gái chạy giữa đường ngay trước đầu xe. "Tôi lập tức bật tín hiệu cảnh báo cho các xe phía sau, đồng thời dừng xe và chạy tới bế bé vào lề để đảm bảo an toàn", anh T. kể.

Chứng kiến đoạn clip, nhiều người bày tỏ sự cảm kích trước hành động nhanh trí, kịp thời của hai tài xế, đồng thời cho rằng gia đình cần chú ý hơn trong việc trông coi trẻ nhỏ, tránh để xảy ra những tình huống nguy hiểm tương tự.

Tin liên quan

Nhóm người xông vào quán ăn, đánh gục 1 thanh niên ở TPHCM

(NLĐO) - Nam thanh niên đang ăn khuya tại một quán nướng thì bất ngờ bị nhóm người xông vào dùng ghế đánh liên tiếp, phải nhập viện cấp cứu.

Vụ cháy nhà trọ ở TPHCM: Lính cứu hộ băng mình xuyên qua khói lửa cứu người

(NLĐO) - Lực lượng cứu hộ triển khai phương án cứu hộ thì phát hiện đôi nam nữ đang thoi thóp ở nhà vệ sinh trong phòng trọ.

CLIP: Tài xế kể lại khoảnh khắc dừng xe trên Quốc lộ 1, cứu bé gái sang đường một mình

(NLĐO) - Phát hiện bé gái một mình băng qua Quốc lộ 1, tài xế Lý Văn Tố đã dừng xe giữa đường xử lý sự việc

