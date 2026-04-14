Thời sự

Nhóm người xông vào quán ăn, đánh gục 1 thanh niên ở TPHCM

Nguyễn Tiến

(NLĐO) - Nam thanh niên đang ăn khuya tại một quán nướng thì bất ngờ bị nhóm người xông vào dùng ghế đánh liên tiếp, phải nhập viện cấp cứu.

Camera ghi lại cảnh thanh niên bị đánh tới tấp trong quán ăn

Ngày 14-4, Công an phường Phú Lợi (TPHCM) đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ xác minh vụ ẩu đả gây thương tích xảy ra tại một quán ăn trên đường Lê Hồng Phong.

Nạn nhân được xác định là anh V.H.X.P. (24 tuổi, quê Đắk Lắk).

- Ảnh 1.

Nhóm người dùng ghế đánh liên tiếp vào người anh P.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ 30 phút cùng ngày, anh P. đang ăn uống cùng nhóm bạn tại một quán nướng thì bất ngờ có khoảng 4 nam thanh niên xông vào.

Nhóm người này dùng ghế đánh liên tiếp vào người anh P. Dù nạn nhân đã gục xuống, các đối tượng vẫn tiếp tục vây đánh. Phát hiện sự việc, một số người trong quán chạy vào can ngăn, nhóm thanh niên sau đó rời khỏi hiện trường.

Vụ việc khiến anh P. bị thương ở vùng đầu, chảy máu tay phải và được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

- Ảnh 2.

Vụ việc khiến anh P bị thương ở vùng đầu và chảy máu ở tay phải.

Theo lời một số nhân chứng, trong nhóm hành hung có người mang theo vật nhọn giống dao. Trước đó, nhóm này ngồi ở bàn bên cạnh; sau khi rời đi một lúc thì quay lại và tấn công anh P.

Trao đổi với phóng viên, người thân của anh P. cho biết gia đình rất lo lắng vì trước đây anh từng bị chấn thương vùng mũi, nay tiếp tục bị đánh và trong nhóm đối tượng có người mang theo hung khí.

"Hiện P. đã được đưa về nhà để theo dõi, chăm sóc. Gia đình mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc, xử lý vụ việc"-người thân nạn nhân cho biết.

Nhận tin báo, Công an phường Phú Lợi đã có mặt tại hiện trường, thu thập thông tin và đang tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tin liên quan

Bắt khẩn cấp thanh niên đánh người can ngăn sau va chạm xe máy

Bắt khẩn cấp thanh niên đánh người can ngăn sau va chạm xe máy

(NLĐO)- Công an TPHCM đã bắt khẩn cấp Nguyễn Khắc Phi liên quan vụ hành hung người can ngăn sau va chạm giao thông, gây mất trật tự công cộng.

Danh tính người đàn ông trong clip "chạy lấn làn còn hùng hổ đánh người"

(NLĐO) - Lo sợ anh N. (phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) quay phim và đăng lên mạng xã hội nên Hải đá khiến người này bị gãy xương sườn.

Xôn xao clip “chạy lấn làn còn hùng hổ đánh người” ở Buôn Ma Thuột

(NLĐO) – Chạy lấn làn, tài xế xe con hùng hổ chửi bới, đánh tài xế xe dịch vụ trước sự chứng kiến của nhiều người.

Bình Dương nam thanh niên nhóm thanh niên nhập viện cấp cứu TPHCM nam thanh niên bị hành hung thanh niên bị đánh hội đồng
