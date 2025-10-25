HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Khoảnh khắc sinh viên bật khóc tri ân cha mẹ trong đêm nhạc làm đồ án tốt nghiệp

Huế Xuân

(NLĐO) - Dự án tốt nghiệp của sinh viên được đầu tư với tổng kinh phí hơn 160 triệu đồng.

Tối 24-10, tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ Văn hóa - Thể thao phường Bình Trưng (phường Bình Trưng, TP HCM) đã diễn ra chương trình nghệ thuật Sol Sắc. Chương trình nằm trong khuôn khổ dự án tốt nghiệp của sinh viên chuyên ngành truyền thông và tổ chức sự kiện- Trường CĐ FPT Polytechnic cơ sở TP HCM.

Sinh viên bật khóc, cảm ơn phụ huynh trong đêm nhạc nghệ thuật - Ảnh 1.

Sân khấu được đầu tư hiện đại, từ màn hình LED, khói lạnh cho đến âm thanh ánh sáng ấn tượng.

Đây là lần đầu tiên dự án tốt nghiệp chỉ có 8 sinh viên nhưng được đầu tư như một sự kiện nghệ thuật chuyên nghiệp với tổng kinh phí hơn 160 triệu đồng. Sân khấu được đầu tư hiện đại với hơn 30 nghệ sĩ tham gia.

Em Nguyễn Đình Vương, Trưởng Ban tổ chức chương trình, cho biết Sol Sắc lấy cảm hứng từ tinh hoa âm nhạc Việt Nam, mang đến hành trình nghệ thuật độc đáo khi kết hợp “lời xưa” với “nhịp mới”. Chương trình hướng đến việc tôn vinh giá trị văn hóa dân gian đồng thời khẳng định tinh thần sáng tạo, bản lĩnh và khát khao cống hiến của thế hệ trẻ. 

"Tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 160 triệu đồng. Đây là một con số đầy thách thức đối với sinh viên nhưng cả nhóm đã nỗ lực hết mình để đảm bảo chương trình được hoàn thành với chất lượng tốt nhất có thể. Nguồn kinh phí này được huy động từ sự đóng góp của các thành viên, hoạt động bán hàng gây quỹ và doanh thu bán vé của chương trình" - Đình Vương cho biết.

Sinh viên bật khóc, cảm ơn phụ huynh trong đêm nhạc nghệ thuật - Ảnh 2.

Sinh viên bật khóc, cảm ơn phụ huynh trong đêm nhạc nghệ thuật - Ảnh 3.

Sinh viên bật khóc, cảm ơn phụ huynh trong đêm nhạc nghệ thuật - Ảnh 4.

Sinh viên bật khóc, cảm ơn phụ huynh trong đêm nhạc nghệ thuật - Ảnh 5.

Ngoài sân khấu được đầu tư hiện đại với hơn 30 nghệ sĩ tham gia, chương trình còn lồng ghép nhiều giá trị nhân văn về cuộc sống.

Theo thầy Nguyễn Trường Giang, Trường CĐ FPT Polytechnic cơ sở TP HCM, chương trình nghệ thuật Sol Sắc không chỉ là sân chơi sáng tạo của sinh viên mà còn là lời tri ân chân thành gửi đến những giá trị văn hóa Việt Nam, mở rộng tư duy âm nhạc mới với sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống và âm nhạc hiện đại. Đặc biệt, đây cũng là dịp để các bạn trẻ tri ân, cảm ơn cha mẹ của mình.

"Khoảnh khắc phụ huynh lên sân khấu ôm con mình thật sự rất xúc động, cho thấy hành trình học tập của các em không bao giờ là đơn độc - phía sau luôn có gia đình đồng hành, động viên, chia sẻ. Tôi cảm nhận được tình yêu thương chính là nguồn động lực để các em trưởng thành và tự tin hơn trong cuộc sống. Ngoài ra, các bạn còn tự tay lựa cho ba mẹ những món quà nhỏ thay lời cảm ơn, qua đó tôi cũng rèn luyện cho các bạn lòng biết ơn" - thầy Trường Giang cho biết.

Khoảnh khắc sinh viên Phẩm Chí Hạo xúc động sau khi chương trình nghệ thuật kết thúc

Sinh viên bật khóc, cảm ơn phụ huynh trong đêm nhạc nghệ thuật - Ảnh 6.

Sinh viên bật khóc cảm ơn cha mẹ vì đã đồng hành trong hành trình trưởng thành

tổ chức sự kiện sinh viên FPT tốt nghiệp truyền thông dự án tốt nghiệp Cao đẳng FPT
