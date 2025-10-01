HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Triển lãm đồ án tốt nghiệp của sinh viên Trường ĐH RMIT Việt Nam có gì lạ ?

Huế Xuân

(NLĐO)- Nhiều dự án nghiên cứu về máy bay không người lái, robot sản xuất... xuất hiện tại triển lãm đồ án tốt nghiệp của sinh viên Trường ĐH RMIT Việt Nam.

Hơn 340 sinh viên ngành công nghệ thông tin (CNTT) và kỹ sư của Trường ĐH RMIT Việt Nam vừa có buổi "trình làng" ấn tượng về những dự án nghiên cứu, sáng kiến thực tiễn và giải pháp nghề nghiệp tại Triển lãm đồ án tốt nghiệp năm 2025.

Triển lãm đồ án tốt nghiệp lớn kỷ lục của trường ĐH RMIT Việt Nam có gì? - Ảnh 1.

Sinh viên giới thiệu dự án công nghệ với các chuyên gia

Triển lãm diễn ra tại 2 cơ sở Hà Nội và TP HCM, quy tụ 75 nhóm sinh viên, hơn 40 đối tác doanh nghiệp và hàng chục giảng viên hướng dẫn.

Tại TP HCM, đây được xem là buổi triển lãm đồ án tốt nghiệp lớn nhất từ trước đến nay với sự tham gia của 65 nhóm, quy tụ hơn 300 sinh viên của 4 chương trình thuộc ngành CNTT và kỹ sư, 42 giảng viên và sự đồng hành của 29 công ty, tập đoàn trong và ngoài nước như ABB, Bosch Rexroth, Drinkizz, Viettel, Ahamove, Datalogic...

Các dự án thể hiện sự đa dạng trong đổi mới sáng tạo như công cụ thiết kế ứng dụng AI, nền tảng logistics thông minh, hệ thống robot cho sản xuất, công nghệ máy bay không người lái, giải pháp chuyển đổi số bền vững,...

Kết quả chung cuộc, giải Đồ án tốt nghiệp xuất sắc nhất thuộc về nhóm sinh viên AlgoRhythm (cơ sở Hà Nội) với dự án SocratesCode: Gia sư Socratic sử dụng AI cho lập trình.

Triển lãm đồ án tốt nghiệp lớn kỷ lục của trường ĐH RMIT Việt Nam có gì? - Ảnh 2.

Nhiều nhóm sinh viên thuyết trình trực tiếp với doanh nghiệp để đảm bảo dự án có tính ứng dụng thực tế và khả năng mở rộng khỏi phạm vi học thuật.

Triển lãm đồ án tốt nghiệp lớn kỷ lục của trường ĐH RMIT Việt Nam có gì? - Ảnh 4.

Đồ án tốt nghiệp xuất sắc nhất thuộc về nhóm sinh viên AlgoRhythm (cơ sở Hà Nội)

Triển lãm đồ án tốt nghiệp lớn kỷ lục của trường ĐH RMIT Việt Nam có gì? - Ảnh 5.

Nhóm Unidentified Flying Chickens (cơ sở Nam Sài Gòn) đoạt giải nhất với dự án SkyWatch, nghiên cứu máy bay không người lái có thời lượng bay dài với chi phí thấp.

Bạn Trần Gia Hưng, đại diện nhóm AlgoRhythm, cho rằng giải thưởng này có ý nghĩa rất lớn, là thành quả của sự nỗ lực, đam mê và tinh thần làm việc nhóm. Đây cũng là cơ hội tuyệt vời để kết nối với các chuyên gia trong ngành, nhận được phản hồi quý giá và cùng nhau tôn vinh tinh thần đổi mới sáng tạo.

TS Nguyễn Thiên Bảo, giảng viên ngành CNTT-Trường ĐH RMIT Việt Nam, cho biết triển lãm vừa là sân chơi học thuật, vừa là nơi biến ý tưởng của sinh viên thành những sản phẩm thực tế, có khả năng thương mại hóa ra thị trường cao. Bên cạnh các giải thưởng học thuật, nhiều nhóm còn nhận được giải thưởng từ doanh nghiệp nhằm ghi nhận các dự án có tính thực tiễn, đổi mới và khả năng ứng dụng cao.

Đồ án tốt nghiệp về thời trang gây "bão" của sinh viên Trường ĐH Văn Lang

Đồ án tốt nghiệp về thời trang gây “bão” của sinh viên Trường ĐH Văn Lang

(NLĐO) - Chưa đầy 2 ngày đăng tải, đoạn clip quay lại một bộ sưu tập (BST) thời trang trình diễn trong buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp của sinh viên đã thu hút hơn 4 triệu lượt xem.

Khai mạc Liên hoan phim Sinh viên quốc tế tại Việt Nam

(NLĐO) - Liên hoan phim Sinh viên Quốc tế lần thứ 6 - năm 2025 quy tụ 121 tác phẩm dự thi đến từ 37 trường đại học của nhiều quốc gia.

Việt Nam đoạt giải nhất liên hoan phim sinh viên quốc tế

(NLĐO) - Năm nay, Việt Nam đoạt 10 giải tại Liên hoan phim Sinh viên Quốc tế ISMA 2025. Giải nhất thuộc về nhóm sinh viên Trường ĐH Văn Lang.

máy bay không người lái trí tuệ nhân tạo nghiên cứu khoa học Đồ án tốt nghiệp triển lãm Robot sinh viên Trường ĐH RMIT Việt Nam
