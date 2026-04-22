Khoanh vùng “vật lạ” trên bờ biển Quy Nhơn để bảo đảm an toàn

Sáng 22-4, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị đã tiếp nhận thông tin về một vật thể kim loại lộ ra trên bờ biển tại phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) và đã cử lực lượng đến kiểm tra, khoanh vùng, bảo vệ hiện trường.

Một vật thể kim loại lớn bất ngờ lộ ra trên bãi biển Quy Nhơn, nghi là bộ phận xe tăng thời chiến bị vùi lấp. Ảnh: Quốc Cường

Theo nhận định ban đầu, vật thể này có khả năng là một bộ phận của xe thiết giáp M113 còn sót lại từ trước năm 1975. Đây là loại phương tiện từng được sử dụng phổ biến trong chiến tranh.

Lực lượng chức năng cho biết khu vực phát hiện trước đây từng trục vớt được một số bộ phận phương tiện quân sự. Do đó, việc khoanh vùng là cần thiết nhằm phòng ngừa nguy cơ còn sót lại bom mìn, vật liệu nổ dưới lớp cát.

"Các lực lượng sẽ tiến hành rà phá bom mìn để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân. Sau đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ xây dựng phương án trục vớt phù hợp" – lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thông tin.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một vật thể kim loại lớn lộ ra khi thủy triều rút tại bãi biển Quy Nhơn, thu hút sự quan tâm của nhiều người dân và du khách.

Theo lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn, khu vực này trước đây từng phát hiện nhiều dấu tích phương tiện quân sự bị vùi lấp. Qua hình ảnh, vật thể có khả năng là phần còn lại của xe tăng nằm dưới đáy biển.