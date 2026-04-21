Ngày 21-4, mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh ghi lại một vật thể kim loại trồi lên khỏi lớp cát tại khu vực bãi biển dọc đường Xuân Diệu, phường Quy Nhơn.

Một vật thể kim loại lớn bất ngờ lộ ra trên bãi biển Quy Nhơn, nghi là bộ phận xe tăng thời chiến bị vùi lấp. Ảnh: Quốc Cường

Anh Lương Quốc Cường (31 tuổi, ngụ tại địa phương) xác nhận là người phát hiện và đăng tải hình ảnh.

Theo anh Cường, sự việc xảy ra vào chiều 17-4, thời điểm thủy triều rút sâu nên vật thể lộ rõ trên bãi cát. "Quan sát ban đầu, phần kim loại nhô lên có hình dạng giống bộ phận xe tăng và bị gỉ sét nặng. Khi lại gần, tôi thấy nó còn dính liền với một phần lớn hơn nằm sâu dưới cát" - anh Cường cho hay.

Từ hình dạng và kết cấu, anh Cường nhận định đây có thể là bộ phận của xe tăng M41 Walker Bulldog, từng được quân đội Mỹ sử dụng.

Theo lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn, khu vực này trước đây từng phát hiện nhiều dấu tích phương tiện quân sự bị vùi lấp. Qua hình ảnh, vật thể có khả năng là phần còn lại của xe tăng nằm dưới đáy biển. Việc kiểm tra, xử lý hoặc trục vớt phải do các đơn vị chuyên môn thực hiện vì điều kiện kỹ thuật khá phức tạp.

Vật thể kim loại lớn bất ngờ lộ ra tại bãi biển Quy Nhơn khi thủy triều rút. Ảnh: Quốc Cường

Theo tìm hiểu, năm 2007, lực lượng chức năng tỉnh Bình Định cũ đã trục vớt 2 xe tăng tại khu vực này. Đây được xác định là phương tiện của một tiểu đoàn thiết giáp thuộc quân đội Việt Nam Cộng hòa bị tiêu diệt trong quá trình rút lui.

Hiện vật thể vẫn đang được giữ nguyên hiện trạng để theo dõi, chờ cơ quan chức năng đánh giá và có hướng xử lý phù hợp.

