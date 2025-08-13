HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Khởi công công trình “thay áo” bờ Bắc Kênh Đôi

Ngọc Quý

(NLĐO)- TP HCM khởi công dự án bờ Bắc Kênh Đôi hơn 7.300 tỉ đồng, di dời nhà lụp xụp, cải thiện môi trường, chỉnh trang đô thị khu vực quận 8 cũ.

Sáng 13-8, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP HCM tổ chức lễ khởi công dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc Kênh Đôi trên địa bàn quận 8 cũ (nay là 2 phường Chánh Hưng và Phú Định). 

Tham dự sự kiện có ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM; ông Bùi Xuân Cường, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và người dân ảnh hưởng bởi dự án.

Khởi công công trình “thay áo” bờ Bắc Kênh Đôi - Ảnh 1.

Lễ khởi công có sự hiện diện của nhiều lãnh đạo thành phố

Bờ Bắc Kênh Đôi khởi sắc

Dự án được triển khai nhằm thực hiện chương trình chỉnh trang đô thị theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP HCM lần XI, di dời toàn bộ nhà lụp xụp nằm trên và ven kênh rạch, cải thiện đời sống người dân, nhất là các hộ sống trong điều kiện tạm bợ, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, ô nhiễm. Hoàn thành dự án sẽ giúp người dân chuyển tới khu tái định cư ổn định, chất lượng sống tốt hơn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, công trình còn hướng đến giải quyết ô nhiễm môi trường, cải tạo hệ thống thoát nước, xây dựng cảnh quan đô thị văn minh, hiện đại; phát triển hạ tầng du lịch, tăng cường kết nối giao thông đường thủy, đồng thời mở rộng diện tích cây xanh, hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông khu vực.

Phạm vi đầu tư gồm xây dựng khoảng 4,3 km kè bờ Bắc Kênh Đôi; nạo vét một phần lòng sông; mở rộng đường Hoài Thanh và Nguyễn Duy (lộ giới 20 m); xây mới đường Nguyễn Duy nối dài (từ hẻm 157 Hưng Phú đến cầu Chữ Y, lộ giới 16 m); xây cầu Hiệp Ân 2; xây bến thủy nội địa tại phường Chánh Hưng...

Tổng mức đầu tư hơn 7.300 tỉ đồng từ ngân sách TP, thời gian thực hiện 2023-2028, chia làm 3 gói thầu xây lắp...

Dự án ảnh hưởng 1.605 trường hợp, thu hồi khoảng 5,85 ha đất (799 trường hợp ở Chánh Hưng, 806 ở Phú Định). Đến nay, 1.272 hộ đã đồng ý bồi thường, 387 hộ bàn giao mặt bằng. Có 162 hộ thuộc diện tái định cư, gồm 102 hộ tại chung cư 481 Ba Đình, 28 hộ tại chung cư 2226 Ngọc Long, 2 hộ tại chung cư 35 Hồ Ngọc Lãm…

Bà Nguyễn Thị Mai (65 tuổi, Chánh Hưng) – một hộ dân bị ảnh hưởng,đã di dời khỏi căn nhà cũ xuống cấp, thường xuyên ngập nước - cho biết rất hồ hởi và phấn khởi khi hay tin dự án Bờ Bắc Kênh Đôi chính thức được khởi công

"Tôi mong cầu Hiệp Ân mới sạch đẹp, khang trang, giúp bà con đi lại thuận tiện hơn, môi trường được cải thiện, cuộc sống tốt hơn" - bà Mai nói.

Khởi công công trình “thay áo” bờ Bắc Kênh Đôi - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Mai (SN 1960, phường Chánh Hưng) cho biết, bà cảm thấy rất hồ hởi và phấn khởi khi hay tin dự án Bờ Bắc Kênh Đôi chính thức được khởi công

Hướng tới diện mạo mới

Ông Phạm Quang Tú, Chủ tịch UBND phường Chánh Hưng, cho hay chính quyền và nhân dân coi đây là dự án trọng điểm, có ý nghĩa đặc biệt đối với đời sống và diện mạo đô thị địa phương. 

Theo kế hoạch, dự án là bước đi quan trọng để thành phố tiếp tục chỉnh trang nhà ở ven kênh rạch giai đoạn 2025-2030, hướng tới di dời khoảng 15.000 căn nhà, giải quyết vấn đề môi trường, hạ tầng và tạo diện mạo mới, hiện đại, đáng sống hơn cho khu vực quận 8 cũ.

Phường cam kết đồng hành cùng chủ đầu tư, huy động toàn bộ hệ thống chính trị để hỗ trợ, bảo đảm an ninh trật tự, xử lý kịp thời các vướng mắc, tạo điều kiện để công trình thi công thuận lợi, đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường nhận định Kênh Đôi là tuyến thủy quan trọng, vừa mang giá trị lịch sử, cảnh quan, vừa giữ vai trò trong hệ thống thoát nước và giao thông thủy kết nối TP HCM với các tỉnh miền Tây. Nhiều năm qua, khu vực này bị ô nhiễm, ngập úng, hạ tầng xuống cấp. 

"Kênh Đôi sẽ không còn là hình ảnh ô nhiễm và ngập úng, mà sẽ trở thành tuyến cảnh quan – giao thông thủy hiện đại, gắn kết quá khứ với tương lai của TP HCM" -  ông Bùi Xuân Cường nhấn mạnh.

Khởi công công trình “thay áo” bờ Bắc Kênh Đôi - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường phát biểu tại lễ khởi công

Phó Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu nhà thầu bảo đảm tiến độ, chất lượng, tuân thủ quy định bảo vệ môi trường, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân. Công tác giải phóng mặt bằng cần nhanh, công bằng, minh bạch để tạo sự đồng thuận rộng rãi.

Khởi công công trình “thay áo” bờ Bắc Kênh Đôi - Ảnh 4.

Ông Đậu An Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP HCM

Tiếp nhận chỉ đạo, ông Đậu An Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP HCM, cho biết dự án là công trình trọng điểm chào mừng 80 năm Quốc khánh. Ban sẽ tập trung quản lý, điều hành, bảo đảm tiến độ, an toàn lao động và phối hợp chặt chẽ với địa phương, lực lượng giải phóng mặt bằng, tái định cư để thi công đồng bộ, giúp người dân có nơi ở mới tốt hơn.

Dự án Bờ Bắc Kênh Đôi được nhân dân mong chờ nhiều năm. Khi hoàn thành, công trình sẽ thay đổi bộ mặt đô thị dọc tuyến, giải quyết ô nhiễm, thoát nước, chống ngập, khôi phục cảnh quan truyền thống "trên bến dưới thuyền", thúc đẩy kinh tế – du lịch và nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Khởi công chỉnh trang bờ Bắc Kênh Đôi:

Khởi công công trình “thay áo” bờ Bắc Kênh Đôi - Ảnh 5.

Nghi thức khởi công dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi

Khởi công công trình “thay áo” bờ Bắc Kênh Đôi - Ảnh 6.

Khu vực thực hiện gói Xây lắp 2 - cầu Hiệp Ân 2 trong dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc Kênh Đôi

Khởi công công trình “thay áo” bờ Bắc Kênh Đôi - Ảnh 7.

Lãnh đạo TP HCM trao quà đến các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án

Khởi công công trình “thay áo” bờ Bắc Kênh Đôi - Ảnh 8.

Dự án cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi khi nào khởi công?

Dự án cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi khi nào khởi công?

(NLĐO) - Dự án đã chi trả bồi thường khoảng 466 tỉ đồng cho 104 trường hợp bàn giao mặt bằng.

TP HCM: Hai căn nhà bị sập xuống kênh Đôi

(NLĐO) - Sau sự cố, lực lượng chức năng đã đến hiện trường hỗ trợ người dân.

Vì sao tổng mức đầu tư Dự án cải tạo bờ Bắc kênh Đôi tăng hơn 2.400 tỉ đồng?

(NLĐO)- Trong quá trình triển khai, dự án có thay đổi về phương án, chính sách bồi thường khi áp dụng Luật Đất đai 2024 và Nghị định 88/2024 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, có hiệu lực từ ngày 1-8-2024

