Khởi công dự án bất động sản hơn 1 tỉ USD dọc đường Vành đai 3 TP HCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Khởi công dự án bất động sản hơn 1 tỉ USD dọc đường Vành đai 3 TP HCM

Thanh Thảo

(NLĐO) - Dự án do Kim Oanh Group hợp tác với các đối tác Nhật Bản đầu tư và phát triển

Ngày 27-9, ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM; bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TP HCM cùng lãnh đạo các sở, ngành đã đến dự khởi công dự án Một Thế Giới (One Era) ở phường Thuận Giao, TP HCM.

Dự án có tổng số vốn đầu tư hơn 1 tỉ USD do Kim Oanh Group hợp tác với các đối tác Nhật Bản đầu tư và phát triển. 

Khởi công dự án bất động sản hơn 1 tỉ USD dọc đường Vành đai 3 TP HCM- Ảnh 1.

Phối cảnh dự án One Era

Dự án One Era có diện tích gần 50 ha (trước đây là dự án khu dân cư Hòa Lân ở phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, Bình Dương cũ) nằm ngay cạnh Quốc lộ 13, đường Vành đai 3 - TP HCM, đường Nguyễn Thị Minh Khai dự kiến sẽ được đầu tư xây dựng các căn hộ, biệt thự, nhà phố liền kề, shophouse… cùng với hàng loạt các khu mua sắm, vui chơi giải trí. 

Bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Kim Oanh, cho biết dự án One Era được chia làm 6 dự án thành phần, trong đó bao gồm trung tâm hội nghị - triển lãm, trung tâm thương mại AEON, khách sạn 5 sao, trường liên cấp quốc tế… 

Cũng theo bà Đặng Thị Kim Oanh, việc tìm kiếm được các đối tác uy tín của Nhật Bản tham gia đầu tư dự án cũng là một lịch sử của tập đoàn trong hơn 17 năm thành lập và phát triển.

Dọc khu đất dự án nhà ở đô thị này, công trình đường Vành đai 3 TP HCM cũng đang triển khai thi công cầu vượt bắc qua đường Nguyễn Thị Minh Khai.


Khởi công dự án bất động sản hơn 1 tỉ USD dọc đường Vành đai 3 TP HCM- Ảnh 2.

Máy móc và con người đã sẵn sàng tại dự án One Era

Ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM, cho biết sau khi hợp nhất Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu và TP HCM, TP HCM mới trở thành trung tâm kinh tế bậc nhất cả nước. Với hơn 14 triệu dân, nhu cầu về nhà ở, học tập, nơi mua sắm của người dân là rất lớn. Do đó, việc triển khai dự án khu nhà ở đô thị là sự đón đầu nhanh nhạy, đáp ứng nhu cầu.

Trong khi đó, bà Nguyễn Trường Nhật Phương, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, cho rằng dự án ra đời sẽ kích cầu phát triển trong khu vực. Ngoài ra, dự án còn tạo thêm việc làm cho người lao động trong lĩnh vực xây dựng, dần dần biến mảnh đất hoang thành khu đô thị hiện đại.

Tại lễ khởi công cũng diễn ra ký kết hợp tác giữa các nhà đầu tư và nhà thầu thi công. Đồng thời trao quyền cho Kinera phát triển dự án One Era.

Tin liên quan

Địa ốc Kim Oanh mong gỡ khó cho nhà ở xã hội

Địa ốc Kim Oanh mong gỡ khó cho nhà ở xã hội

(NLĐO) - Tập đoàn Địa ốc Kim Oanh đang phát triển dự án nhà ở xã hội với giá bán chỉ bằng khoảng 50% so với các dự án cùng phân khúc trên thị trường.

Quỹ Khởi sự Từ tâm của Tập đoàn Kim Oanh tổ chức trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

(NLĐO) – Quỹ khởi sự từ tâm - Tập đoàn Kim oanh đã tổ chức chương trình Chuyện Trăng non cho hơn 72 trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

"Sóng vệ tinh" thúc đẩy thị trường bất động sản

Sau sáp nhập, không gian đô thị mở rộng giúp TP HCM tiến gần mô hình "siêu đô thị", đi cùng kỳ vọng dòng vốn và dân cư sẽ dịch chuyển theo những quỹ đạo mới

bất động sản đầu tư xây dựng Vành đai 3 trung tâm thương mại đường Vành đai 3 Kim Oanh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo