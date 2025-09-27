Khởi công dự án bất động sản hơn 1 tỉ USD dọc đường Vành đai 3 TP HCM

Ngày 27-9, ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM; bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TP HCM cùng lãnh đạo các sở, ngành đã đến dự khởi công dự án Một Thế Giới (One Era) ở phường Thuận Giao, TP HCM.

Dự án có tổng số vốn đầu tư hơn 1 tỉ USD do Kim Oanh Group hợp tác với các đối tác Nhật Bản đầu tư và phát triển.

Phối cảnh dự án One Era

Dự án One Era có diện tích gần 50 ha (trước đây là dự án khu dân cư Hòa Lân ở phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, Bình Dương cũ) nằm ngay cạnh Quốc lộ 13, đường Vành đai 3 - TP HCM, đường Nguyễn Thị Minh Khai dự kiến sẽ được đầu tư xây dựng các căn hộ, biệt thự, nhà phố liền kề, shophouse… cùng với hàng loạt các khu mua sắm, vui chơi giải trí.

Bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Kim Oanh, cho biết dự án One Era được chia làm 6 dự án thành phần, trong đó bao gồm trung tâm hội nghị - triển lãm, trung tâm thương mại AEON, khách sạn 5 sao, trường liên cấp quốc tế…

Cũng theo bà Đặng Thị Kim Oanh, việc tìm kiếm được các đối tác uy tín của Nhật Bản tham gia đầu tư dự án cũng là một lịch sử của tập đoàn trong hơn 17 năm thành lập và phát triển.

Dọc khu đất dự án nhà ở đô thị này, công trình đường Vành đai 3 TP HCM cũng đang triển khai thi công cầu vượt bắc qua đường Nguyễn Thị Minh Khai.





Máy móc và con người đã sẵn sàng tại dự án One Era

Ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM, cho biết sau khi hợp nhất Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu và TP HCM, TP HCM mới trở thành trung tâm kinh tế bậc nhất cả nước. Với hơn 14 triệu dân, nhu cầu về nhà ở, học tập, nơi mua sắm của người dân là rất lớn. Do đó, việc triển khai dự án khu nhà ở đô thị là sự đón đầu nhanh nhạy, đáp ứng nhu cầu.

Trong khi đó, bà Nguyễn Trường Nhật Phương, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, cho rằng dự án ra đời sẽ kích cầu phát triển trong khu vực. Ngoài ra, dự án còn tạo thêm việc làm cho người lao động trong lĩnh vực xây dựng, dần dần biến mảnh đất hoang thành khu đô thị hiện đại.

Tại lễ khởi công cũng diễn ra ký kết hợp tác giữa các nhà đầu tư và nhà thầu thi công. Đồng thời trao quyền cho Kinera phát triển dự án One Era.