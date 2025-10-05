HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Khởi công Dự án Nhà hát Opera Hà Nội bên hồ Tây với tổng vốn đầu tư hơn 12.700 tỉ đồng

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Dự án Nhà hát Opera Hà Nội gấp gần 6 lần diện tích sân bóng đá, được kỳ vọng tổ chức các chương trình nghệ thuật tầm cỡ thế giới.

Sáng 5-10, UBND TP Hà Nội đã phối hợp với Tập đoàn Sun Group chính thức khởi công dự án Nhà hát Opera Hà Nội và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề tại khu vực hồ Đầm Trị, bán đảo Quảng An (phường Tây Hồ, TP Hà Nội). Đây là dự án trọng điểm trong cụm công trình chào mừng kỷ niệm 71 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10-10-1954 - 10-10-2025).

Khởi công Dự án Nhà hát Opera Hà Nội với tổng mức đầu tư hơn 12.700 tỉ đồng - Ảnh 1.

Các đại biểu bấm nút khởi công dự án Nhà hát Opera Hà Nội

Nhà hát Opera Hà Nội có quy mô 40 ha và tổng mức đầu tư 12.756 tỉ đồng, đây cũng là dự án văn hóa nghệ thuật quy mô lớn được xây dựng bằng nguồn vốn xã hội hóa 100% từ Tập đoàn Sun Group. Toàn bộ quá trình thiết kế, thi công, vận hành có sự quản lý và giám sát chặt chẽ của UBND TP Hà Nội.

Với diện tích sàn khoảng 40.980 m2 (chưa bao gồm diện tích đỗ xe và kỹ thuật), gấp gần 6 lần diện tích sân bóng đá 11 người, Nhà hát có hai khán phòng lớn, gồm: Khán phòng opera (sức chứa 1.797 chỗ) và khán phòng đa năng với hệ thống ghế di động có thể di chuyển để tạo không gian cho các sự kiện đứng như các buổi biểu diễn nhạc sống, concert, với sức chứa 1.430 chỗ đứng và 216 chỗ ngồi ban công. Ngoài hai khán phòng, Nhà hát còn có nhiều không gian đa năng khác như Sảnh chính, Phòng diễn tập và tập luyện, Bảo tàng... 

Đây sẽ không chỉ là nơi có thể phục vụ nhiều loại hình trình diễn nghệ thuật khác nhau như hòa nhạc giao hưởng, biểu diễn âm nhạc kiểu Broadway, opera và ballet cổ điển, sự kiện trao giải, Gala, trình diễn giải trí quy mô lớn… mà còn là một không gian giao lưu văn hóa nghệ thuật và vui chơi giải trí tầm cỡ cho người dân thủ đô.

Khởi công Dự án Nhà hát Opera Hà Nội với tổng mức đầu tư hơn 12.700 tỉ đồng - Ảnh 2.

Dự án Nhà hát Opera Hà Nội gấp gần 6 lần diện tích sân bóng đá 11 người

Dấu ấn đặc biệt nhất của nhà hát chính là kiến trúc mái vòm "vô tiền khoáng hậu", lấy cảm hứng từ những viên ngọc trai nhô lên từ mặt nước Hồ Tây, có kết cấu siêu mỏng, siêu chịu lực và được phủ lên lớp vật liệu tạo hiệu ứng ngọc trai, để có thể phản chiếu màu sắc mặt nước Hồ Tây theo chuyển động của thời gian trong ngày.

Với mục tiêu xây dựng để tổ chức các chương trình nghệ thuật tầm cỡ thế giới, là điểm đến của những nghệ sĩ lừng danh toàn cầu, Nhà hát Opera Hà Nội được kỳ vọng sẽ nằm trong danh sách các thánh đường nghệ thuật nổi tiếng nhất thế giới như tại Paris, Milan, Berlin, London, New York, Los Angeles….

Khởi công Dự án Nhà hát Opera Hà Nội với tổng mức đầu tư hơn 12.700 tỉ đồng - Ảnh 3.

Phối cảnh Nhà hát Opera Hà Nội

Tại sự kiện, ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cho biết Nhà hát Opera Hà Nội sẽ được xếp vào nhóm các nhà hát nổi tiếng nhất thế giới. "Đây là nơi hội tụ tinh hoa của thế giới, hội tụ những tiến bộ đặc sắc nhất của thế giới, và là nơi chúng ta được thụ hưởng các chương trình nghệ thuật nổi tiếng trên toàn cầu. Bên cạnh đó, đây cũng là nơi lan tỏa các giá trị văn hóa của Việt Nam, tài năng của người Việt Nam đến với thế giới. Chúng ta kỳ vọng đây chính là minh chứng cho sự bắt đầu, để có nhiều hơn những công trình văn hóa hiện đại, để thủ đô Hà Nội xứng tầm là thủ đô văn hiến, hiện đại, thủ đô xanh và đẹp" - ông Nguyễn Xuân Thắng nói.

Khởi công Dự án Nhà hát Opera Hà Nội với tổng mức đầu tư hơn 12.700 tỉ đồng - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, phát biểu tại sự kiện

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn nhấn mạnh trong Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, văn hóa và di sản được xác định là một trong năm trụ cột phát triển quan trọng. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, việc đầu tư các công trình văn hóa mang tính biểu tượng có ý nghĩa hết sức to lớn, khẳng định vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, đồng thời quảng bá hình ảnh Việt Nam đổi mới, sáng tạo, nhân văn, hội nhập và phát triển bền vững.

"Đây là một dự án có tính nhân văn sâu sắc, mục tiêu phục vụ cộng đồng, không vì lợi nhuận và bằng nguồn xã hội hóa - rất hiếm có trên thế giới, bởi hầu hết các nhà hát lớn đều được Nhà nước đầu tư hoặc bảo trợ"- ông Tuấn nêu rõ.

Nhà hát Opera Hà Nội được thiết kế bởi kiến trúc sư Renzo Piano, một trong những kiến trúc sư có ảnh hưởng nhất trong thế kỷ 20. Là người Ý đầu tiên có mặt trong Top 100 người có sức ảnh hưởng nhất thế giới, ông Renzo Piano đã nhận nhiều giải thưởng danh giá trong suốt 60 năm sự nghiệp của mình như Pritzker Prize, được xem là giải Nobel của ngành kiến trúc.

Dự kiến, Nhà hát Opera Hà Nội sẽ được hoàn thiện vào năm 2027.


Tin liên quan

Hà Nội sẽ có nhà hát nổi trên mặt nước hồ Tây trị giá 10.000 tỉ đồng

Hà Nội sẽ có nhà hát nổi trên mặt nước hồ Tây trị giá 10.000 tỉ đồng

(NLĐO)- Nhà hát Ngọc trai sẽ được xây dựng trên mặt hồ Đầm Trị (Hà Nội) nằm sát hồ Tây với tổng mức đầu tư khoảng 10.000 tỉ đồng

Chủ tịch UBND TP HCM ra chỉ đạo về dự án nhà hát giao hưởng ở Thủ Thiêm

(NLĐO)- Lãnh đạo UBND TP HCM yêu cầu sở chuyên ngành tham mưu tên gọi phù hợp, tương xứng đối với công trình nhà hát giao hưởng, nhạc và vũ kịch trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Cận cảnh Nhà hát hồ Gươm 5.000 m2 tại vị trí đất "kim cương" của Hà Nội

(NLĐO) - Ngày 9-7, Bộ Công an và UBND TP Hà Nội tổ chức Lễ khánh thành Nhà hát Hồ Gươm, số 40 Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

