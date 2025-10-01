Phối cảnh đẹp như trong mộng dự án công viên dọc sông Tô Lịch

UBND TP Hà Nội đang hoàn thiện hồ sơ để báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và sẽ trình HĐND thành phố xem xét chủ trương dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch.



Phân khu khởi đầu ở gần đường Hoàng Quốc Việt

Trước đó, UBND TP Hà Nội đã có tờ trình gửi HĐND thành phố phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch.

Theo đó, diện tích sử dụng đất dự án gần 738.000m2. Địa điểm xây dựng công trình dọc sông Tô Lịch đi qua các phường: Ngọc Hà, Nghĩa Đô, Láng, Giảng Võ, Cầu Giấy, Yên Hòa, Thanh Xuân, Đống Đa, Khương Đình, Định Công, Thanh Liệt, Hoàng Liệt.

Theo UBND TP Hà Nội, dự án dự kiến xây dựng hạng mục sân đường gồm sân đường vỉa hè và quảng trường, tường kè chắn bồn cây, đường dạo ven sông, hệ thống bậc cấp - bậc ngồi, ram dốc, bó vỉa, bồn cây, bãi đỗ xe, sân thể thao, sân chơi, đường cho người đi bộ. Bên cạnh đó sẽ có hạng mục công trình kiến trúc bao gồm công trình dịch vụ, công trình điểm nhấn và công trình phụ trợ.

Dự án cũng xây dựng các hạng mục cây xanh và các trang thiết bị, tiện ích khác. Phương án tuyến, vị trí công trình theo tuyến tỉ lệ 1/500. UBND TP Hà Nội cho biết sơ bộ tổng mức đầu tư dự án hơn 4.665 tỉ đồng. Thời gian thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên hai bên sông Tô Lịch từ quý III/2025 đến quý III/2027.

Phối cảnh công viên khu vực cầu 11, đường Quan Hoa, lấy cảm hứng từ những công trình lịch sử, văn hoá tại Hà Nội

Phối cảnh khu vực sông Tô Lịch ở phố Nguyễn Khang

Phối cảnh đẹp ngỡ ngàng sông Tô Lịch

Phối cảnh lấy cảm hứng từ cổng làng, cây đa, bến nước, sân đình