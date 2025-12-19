Khởi công đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, rút ngắn thời gian di chuyển Đà Lạt - TP HCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Khởi công đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, rút ngắn thời gian di chuyển Đà Lạt - TP HCM

Tường Nguyên - Hoàng Thanh

(NLĐO) - Khi hoàn thành đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, thời gian di chuyển từ Đà Lạt - TP HCM sẽ được rút ngắn từ 7-8 giờ hiện nay xuống còn khoảng 4 giờ

Ngày 19-12, tại xã Đạ Huoai, UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức lễ khởi công dự án đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc. Đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc dài 65,88 km, tổng mức đầu tư hơn 18.000 tỉ đồng, được triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Khởi công đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, rút ngắn thời gian di chuyển Đà Lạt – TP HCM - Ảnh 1.

Khu vực tổ chức lễ khởi công đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc.

Đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc có điểm đầu kết nối với tuyến cao tốc Dầu Giây - Tân Phú tại tỉnh Đồng Nai, điểm cuối tại khu vực phường 1 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Đường được thiết kế theo tiêu chuẩn cao tốc, quy mô 4 làn xe, vận tốc khai thác tối đa 80 km/giờ.

Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải trúng thầu thực hiện dự án này với tổng mức đầu tư (không bao gồm chi phí tiểu dự án giải phóng mặt bằng sử dụng vốn nhà nước; đã bao gồm lãi vay, sau khi trừ đi giá trị giảm giá phần vốn nhà nước hỗ trợ xây dựng) là 14.475 tỉ đồng; thời gian thực hiện 25 tháng.

Khởi công đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, rút ngắn thời gian di chuyển Đà Lạt – TP HCM - Ảnh 2.

Ông Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Sau khi hoàn thành, tuyến cao tốc này sẽ đấu nối vào hệ thống đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây - Tân Phú - Bảo Lộc - Liên Khương - Đà Lạt, giúp rút ngắn thời gian di chuyển Đà Lạt – TP HCM xuống còn 4 giờ so với khoảng 7-8 giờ hiện nay.

Ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải, cho rằng thời gian hoàn thành tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc lệ thuộc rất lớn vào tốc độ giải phóng mặt bằng của tỉnh Lâm Đồng.

Theo ông Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, tuyến cao tốc này sẽ góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, giảm tải cho Quốc lộ 20, khắc phục các điểm đen về tai nạn giao thông, đặc biệt tại khu vực đèo Bảo Lộc. 

Dự án cũng mở ra không gian phát triển mới, thúc đẩy thu hút đầu tư vào các lĩnh vực du lịch, thương mại, dịch vụ, tạo động lực tăng trưởng kinh tế – xã hội bền vững cho địa phương và khu vực; góp phần hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 cả nước có khoảng 5.000 km đường cao tốc theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Khởi công đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, rút ngắn thời gian di chuyển Đà Lạt – TP HCM - Ảnh 3.

Đại biểu dự lễ khởi công dự án đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc.

UBND tỉnh Lâm Đồng mong muốn Chính phủ cùng các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Đồng Nai tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tỉnh trong quá trình thực hiện dự án. 

"Chúng tôi cam kết sẽ luôn đồng hành cùng nhà đầu tư, chỉ đạo quyết liệt, sát sao các sở, ngành, địa phương liên quan thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tạo điều kiện thuận lợi nhất để dự án sớm hoàn thành, đưa vào khai thác" - ông Võ Ngọc Hiệp phát biểu.

Yêu cầu nhà thầu tuyệt đối đảm bảo chất lượng tuyến cao tốc Pleiku - Quy Nhơn

Sáng 19-12, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku, dự án thành phần 3 (đoạn Km90+000 – Km125+000).

Dự án đường cao tốc Quy Nhơn – Pleiku dài khoảng 125 km, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100 km/giờ, tổng mức đầu tư hơn 43.700 tỉ đồng, được chia thành 3 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 3 dài khoảng 35 km, tổng mức đầu tư hơn 9.100 tỉ đồng, đi qua 6 xã, phường.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh bảo hành 5 năm cho cao tốc Pleiku - Quy Nhơn - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết tuyến cao tốc Pleiku - Quy Nhơn được nhà thầu cam kết bảo hành 5 năm, cần tuyệt đối đảm bảo chất lượng.

Khi hoàn thành, tuyến cao tốc này sẽ rút ngắn thời gian di chuyển Quy Nhơn - Pleiku còn khoảng 1,5–2 giờ, giảm 40–50% chi phí vận tải và khắc phục nguy cơ mất an toàn giao thông qua đèo An Khê và Mang Yang.

Ông Phạm Xuân Điệp, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng Gia Lai (chủ đầu tư dự án), cam kết tổ chức quản lý dự án nghiêm túc, chặt chẽ, bám sát hiện trường; phối hợp kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Ông yêu cầu các nhà thầu thi công đúng tiến độ, đúng kỹ thuật, bảo đảm an toàn và chất lượng, không đánh đổi chất lượng lấy tiến độ, không để xảy ra tiêu cực, lãng phí.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh bảo hành 5 năm cho cao tốc Pleiku - Quy Nhơn - Ảnh 3.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công tuyến cao tốc Pleiku - Quy Nhơn

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh việc đầu tư tuyến cao tốc Quy Nhơn – Pleiku là yêu cầu khách quan, cấp bách. UBND tỉnh yêu cầu 6 xã, phường nơi dự án đi qua phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan, khẩn trương thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo đúng quy định; chú trọng ổn định đời sống, sản xuất, bảo đảm người dân có nơi ở, việc làm và sinh kế mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai lưu ý tuyến cao tốc Pleiku - Quy Nhơn được nhà thầu cam kết bảo hành 5 năm thay vì 2 năm như các công trình xây lắp khác. Nếu làm kém, chỉ 1-2 năm đã hỏng thì phải sửa chữa toàn tuyến. .


Tin liên quan

Kiến nghị tăng vốn nhà nước tại dự án đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc

Kiến nghị tăng vốn nhà nước tại dự án đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc

(NLĐO) - Theo lãnh đạo Tập đoàn Đèo Cả, tăng vốn góp nhà nước sẽ giúp dự án đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc rút ngắn thời gian thu phí hoàn vốn.

Hơn 18.000 tỉ đồng làm đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc

(NLĐO) - Dự án đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc có tổng chiều dài 65,88 km nối Đồng Nai với Lâm Đồng, tổng vốn đầu tư khoảng 18.002 tỉ đồng.

Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc: Nhiều khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ

(NLĐO) - Tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc được khởi xướng đầu tư vào năm 2020 trong thời điểm thị trường bất động sản sôi động, UBND tỉnh Lâm Đồng dự kiến khởi công vào năm 2023, nhưng đến nay vẫn chưa thể thực hiện được vì nhiều vướng mắc

Lâm Đồng khởi Công Cao tốc ông Võ Ngọc Hiệp tập đoàn sơn hải
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo