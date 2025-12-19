Khởi công đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, rút ngắn thời gian di chuyển Đà Lạt - TP HCM

Ngày 19-12, tại xã Đạ Huoai, UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức lễ khởi công dự án đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc. Đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc dài 65,88 km, tổng mức đầu tư hơn 18.000 tỉ đồng, được triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP).



Khu vực tổ chức lễ khởi công đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc.

Đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc có điểm đầu kết nối với tuyến cao tốc Dầu Giây - Tân Phú tại tỉnh Đồng Nai, điểm cuối tại khu vực phường 1 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Đường được thiết kế theo tiêu chuẩn cao tốc, quy mô 4 làn xe, vận tốc khai thác tối đa 80 km/giờ.

Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải trúng thầu thực hiện dự án này với tổng mức đầu tư (không bao gồm chi phí tiểu dự án giải phóng mặt bằng sử dụng vốn nhà nước; đã bao gồm lãi vay, sau khi trừ đi giá trị giảm giá phần vốn nhà nước hỗ trợ xây dựng) là 14.475 tỉ đồng; thời gian thực hiện 25 tháng.

Ông Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Sau khi hoàn thành, tuyến cao tốc này sẽ đấu nối vào hệ thống đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây - Tân Phú - Bảo Lộc - Liên Khương - Đà Lạt, giúp rút ngắn thời gian di chuyển Đà Lạt – TP HCM xuống còn 4 giờ so với khoảng 7-8 giờ hiện nay.

Ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải, cho rằng thời gian hoàn thành tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc lệ thuộc rất lớn vào tốc độ giải phóng mặt bằng của tỉnh Lâm Đồng.

Theo ông Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, tuyến cao tốc này sẽ góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, giảm tải cho Quốc lộ 20, khắc phục các điểm đen về tai nạn giao thông, đặc biệt tại khu vực đèo Bảo Lộc.

Dự án cũng mở ra không gian phát triển mới, thúc đẩy thu hút đầu tư vào các lĩnh vực du lịch, thương mại, dịch vụ, tạo động lực tăng trưởng kinh tế – xã hội bền vững cho địa phương và khu vực; góp phần hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 cả nước có khoảng 5.000 km đường cao tốc theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đại biểu dự lễ khởi công dự án đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc.

UBND tỉnh Lâm Đồng mong muốn Chính phủ cùng các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Đồng Nai tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tỉnh trong quá trình thực hiện dự án.

"Chúng tôi cam kết sẽ luôn đồng hành cùng nhà đầu tư, chỉ đạo quyết liệt, sát sao các sở, ngành, địa phương liên quan thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tạo điều kiện thuận lợi nhất để dự án sớm hoàn thành, đưa vào khai thác" - ông Võ Ngọc Hiệp phát biểu.

