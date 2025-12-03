Tập đoàn Sơn Hải trúng thầu dự án đường cao tốc gần 14.500 tỉ đồng ở Lâm Đồng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Tập đoàn Sơn Hải trúng thầu dự án đường cao tốc gần 14.500 tỉ đồng ở Lâm Đồng

Trường Nguyên

(NLĐO) - Tập đoàn Sơn Hải trúng thầu thực hiện dự án đường cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT.

Ngày 3-12, Ban Quản lý dự án đầu tư số 1 tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú (Đồng Nai) - Bảo Lộc (Lâm Đồng).

- Ảnh 1.

Dự án đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc là một trong những dự án thành phần kết nối thẳng từ Đà Lạt về khu vực Đông Nam Bộ và TPHCM. Ảnh minh hoạ.

Theo đó, Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải trúng thầu thực hiện dự án này theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT. 

Tổng mức đầu tư (không bao gồm chi phí tiểu dự án giải phóng mặt bằng sử dụng vốn Nhà nước; đã bao gồm lãi vay, sau khi trừ đi giá trị giảm giá phần vốn nhà nước hỗ trợ xây dựng) là 14.475 tỉ đồng.

Đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc với chiều dài tuyến gần 66 km (phía Đồng Nai khoảng gần 12 km và phía Lâm Đồng gần 54 km). Thời gian thi công dự án khoảng 25 tháng, dự kiến hoàn thành cuối 2027; thời gian vận hành, kinh doanh của dự án là 23 năm 9 tháng; thời gian bắt đầu thu phí khi đảm bảo đủ các điều kiện theo các quy định của pháp luật.

Đường cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc là đoạn tuyến của đường cao tốc Dầu Giây – Liên Khương, nối Đà Lạt (Lâm Đồng) với vùng Đông Nam Bộ và TPHCM. Khi hoàn thành, việc di chuyển giữa Lâm Đồng với các địa phương vùng biển và vùng TPHCM sẽ được rút ngắn thời gian rất nhiều, là động lực phát triển lớn cho Lâm Đồng trong tương lai.


Tin liên quan

Tập đoàn Sơn Hải phản hồi thông tin "sai phạm tại dự án 500 tỉ đồng" ở Quảng Trị

Tập đoàn Sơn Hải phản hồi thông tin "sai phạm tại dự án 500 tỉ đồng" ở Quảng Trị

(NLĐO) - Tập đoàn Sơn Hải cho rằng dự án 500 tỉ đồng ở Quảng Trị là của tỉnh, doanh nghiệp chỉ là nhà đầu tư và không có sai phạm như thông tin nêu.

VIDEO: Lễ cưới hoành tráng của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và "thiếu gia" Tập đoàn Sơn Hải

(NLĐO) - Hoa hậu Đỗ Thị Hà rạng rỡ bên doanh nhân Nguyễn Viết Vương, Tổng Giám đốc Tập đoàn Sơn Hải, trong lễ cưới lộng lẫy với hơn 1.000 khách ở Quảng Trị

Sơn Hải xin cắm bảng “bảo hành 10 năm” trên tuyến cao tốc Hoài Nhơn – Quy Nhơn

(NLĐO) - Để khẳng định chất lượng công trình, Tập đoàn Sơn Hải đề nghị dựng bảng bảo hành 10 năm trên 27 km tuyến cao tốc Hoài Nhơn – Quy Nhơn.

TP HCM Lâm Đồng Đà Lạt Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc tập đoàn sơn hải
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo