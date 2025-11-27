Khởi công mở rộng tuyến cao tốc TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận ngay trong năm 2025

Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa ký Quyết định số 2166/QĐ-BXD phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận theo phương thức đối tác công tư.

Theo đó, nhà đầu tư được chỉ định thực hiện dự án là Liên danh Công ty Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (CII), Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả, Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM, Công ty CP Tasco, Tổng công ty Đầu tư Xây dựng Hoàng Long và Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Đầu tư CII.

Tổng mức đầu tư của dự án lên tới 36.172 tỉ đồng, toàn bộ do các nhà đầu tư huy động. Tuyến cao tốc sẽ được thực hiện theo hình thức BOT (xây dựng – kinh doanh – chuyển giao), thu phí hoàn vốn trên toàn tuyến từ TP HCM đến cầu Mỹ Thuận.

Theo thiết kế, đoạn TP HCM – Trung Lương sẽ được mở rộng lên 8 làn xe, tốc độ tối đa 120 km/giờ. Đoạn Trung Lương – Mỹ Thuận mở rộng lên 6 làn xe, tốc độ thiết kế 100 km/giờ. Dự kiến dự án khởi công vào quý IV/2025, hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2028, với thời gian hoàn vốn khoảng 17 năm 3 tháng.

Mở rộng đường cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận

Tuyến cao tốc TP HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận hiện dài hơn 96 km, kết nối từ nút giao Chợ Đệm (TP HCM) đến đầu cầu phía Bắc cầu Mỹ Thuận 2 (Đồng Tháp). Trong đó, đoạn TP HCM – Trung Lương dài 40 km, đưa vào sử dụng từ năm 2010 với 4 làn xe.

Đoạn Trung Lương – Mỹ Thuận dài 51,1 km được hoàn thành năm 2021 nhưng vẫn chưa bố trí làn dừng khẩn cấp, tạo áp lực lớn khi lưu lượng tăng nhanh.

Việc mở rộng toàn tuyến được đánh giá mang ý nghĩa chiến lược đối với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và Đồng bằng sông Cửu Long. Khi hoàn thành, dự án sẽ giải quyết tình trạng ùn tắc kéo dài, tăng năng lực thông hành, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ TP HCM đến các tỉnh miền Tây.

Bên cạnh đó, việc bổ sung làn dừng khẩn cấp giúp nâng cao an toàn giao thông và tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn vùng.