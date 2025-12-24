HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Khởi công Nhà thi đấu đa năng Cung Văn hóa Lao động TPHCM

Thanh Nga (Ảnh: Hoàng Triều)

(NLĐO)- Việc đầu tư dự án nhằm hiện đại hóa hạ tầng, thể hiện sự chăm lo toàn diện của tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên, người lao động

Sáng 24-12, LĐLĐ TPHCM tổ chức Lễ khởi công dự án Nhà thi đấu đa năng Cung Văn hóa Lao động TPHCM nhằm đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu phục vụ đời sống tinh thần cho đoàn viên, người lao động và người dân Thành phố.

Đây cũng là công trình chào mừng Đại hội Công Đoàn TPHCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Khởi công xây dựng Nhà thi đấu đa năng Cung Văn hóa Lao động TPHCM - Ảnh 1.

LĐLĐ TPHCM tổ chức lễ khởi công xây dựng dự án Nhà thi đấu đa năng Cung Văn hóa Lao động TPHCM

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Võ Khắc Thái - Thành ủy viên, Phó chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP HCM - cho biết Cung Văn hóa Lao động Thành phố với khuôn viên hơn 30.000m², từ lâu đã là trung tâm sinh hoạt văn hóa, tinh thần và thể dục thể thao không thể thiếu của công nhân viên chức, người lao động và nhân dân Thành phố. 

Đây là nơi tổ chức các hoạt động nghệ thuật quần chúng, bồi dưỡng kỹ năng và gắn kết cộng đồng. Tuy nhiên, trải qua thời gian dài hoạt động, cơ sở vật chất đến nay đã xuống cấp không đáp ứng được nhu cầu phục vụ, hưởng thụ đời sống tinh thần đoàn viên, người lao động Thành phố.

Khởi công xây dựng Nhà thi đấu đa năng Cung Văn hóa Lao động TPHCM - Ảnh 2.

Ông Võ Khắc Thái, Phó chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM phát biểu tại lễ khởi công

Trước yêu cầu phát triển mới, hiện trạng cơ sở vật chất cần được nâng cấp để đáp ứng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt văn hóa, luyện tập thể dục thể thao và tổ chức các sự kiện chính trị - xã hội quy mô lớn. 

Việc đầu tư dự án không chỉ nhằm hiện đại hóa hạ tầng mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự chăm lo toàn diện của tổ chức Công đoàn. Đây sẽ là không gian nuôi dưỡng các giá trị nghệ thuật, nơi gắn kết và tái tạo sức lao động cho đội ngũ công nhân viên chức, góp phần xây dựng con người Thành phố phát triển toàn diện.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong tình hình mới, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố đã quyết tâm thực hiện dự án nâng cấp nhằm tạo ra một không gian thiết chế văn hóa kiểu mẫu.

Công trình có tổng mức đầu tư gần 85 tỉ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và Quỹ đầu tư của LĐLĐ Thành phố. Tập trung vào 2 hạng mục chính: Xây mới khối nhà đa năng 3 tầng hiện đại với diện tích sàn 4.642 m² (sức chứa hơn 800 người) và nâng cấp toàn bộ hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan sân đường. 

Khởi công xây dựng Nhà thi đấu đa năng Cung Văn hóa Lao động TPHCM - Ảnh 3.

Đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng công trình

"Để công trình về đích đúng hẹn, đạt chất lượng cao nhất, tôi đề nghị các đơn vị thi công, giám sát và các bộ phận liên quan nâng cao tinh thần trách nhiệm, làm việc nghiêm túc và an toàn"- ông Võ Khắc Thái nhấn mạnh.

