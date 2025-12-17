VinSpeed và tập đoàn của Đức hợp tác chiến lược toàn diện về đường sắt tốc độ cao

Ngày 17-12, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed (Tập đoàn Vingroup) và Công ty Siemens Mobility GmbH (Tập đoàn Siemens AG- Đức) ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện và chuyển giao công nghệ, qua đó thiết lập quan hệ hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực đường sắt tốc độ cao tại Việt Nam.

Đây là bước đi chiến lược của VinSpeed nhằm làm chủ năng lực phát triển đường sắt tốc độ cao, đồng thời đặt nền móng cho quá trình chuyển giao công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới, thúc đẩy nội địa hóa và từng bước kiến tạo hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, đạt chuẩn qQuốc tế cho Việt Nam.

Theo thỏa thuận, Công ty Siemens Mobility GmbH sẽ thiết kế, cung cấp và tích hợp đoàn tàu cùng các hệ thống đường sắt then chốt, bao gồm hệ thống tín hiệu, thông tin và cấp điện. Siemens Mobility cũng sẽ nghiên cứu việc phối hợp thực hiện bảo trì cho đoàn tàu và hệ thống mà Siemens cung cấp và chuyển giao công nghệ cho các dự án của VinSpeed, hướng tới mục tiêu nội địa hóa cao nhất cho các dự án của VinSpeed.

Hai bên thực hiện ký kết ngày 17-12

Đồng thời VinSpeed và Siemens Mobility cũng ký kết thỏa thuận cung cấp tàu và các hệ thống liên quan cho Dự án đường sắt cao tốc tuyến Hà Nội – Quảng Ninh và tuyến Bến Thành – Cần Giờ.

Siemens Mobility dự kiến cung cấp đoàn tàu Velaro Novo, dòng phương tiện tàu cao tốc mới nhất và hiện đại nhất của Siemens Mobility.

Velaro Novo là dòng tàu động lực phân tán EMU, cũng là dòng tàu cao tốc tiên tiến hiện đại nhất, được Siemens Mobility phát triển nhằm tái định hình tiêu chuẩn di chuyển tốc độ cao trong tương lai.

Đoàn tàu được thiết kế với vận tốc 350 km/giờ. Nhờ thiết kế thân tàu rộng và tối ưu dạng ống rỗng, năng lực vận chuyển hành khách của Velaro Novo cao hơn ít nhất 10% so với các thế hệ trước và so với các dòng tàu cao tốc khác trên thị trường, giúp nâng cao trải nghiệm hành khách cũng như tăng doanh thu cho mỗi chuyến đi cho nhà vận hành.

Velaro Novo còn được đánh giá cao về tính bền vững. Mức tiêu thụ điện năng được giảm khoảng 30% so với các thế hệ tàu cũ, góp phần giảm phát thải và tiết kiệm chi phí vận hành…

Velaro Novo sử dụng hệ thống tín hiệu ETCS cấp độ 2 kết hợp công nghệ vận hành tàu tự động ATO. Hệ thống này giúp nâng cao mức độ an toàn, tối ưu hóa tiêu thụ năng lượng và cho phép tăng tần suất khai thác, đáp ứng nhu cầu vận hành hiệu quả của tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh và Bến Thành - Cần Giờ trong tương lai.

Ông Phạm Thiếu Hoa, Tổng Giám đốc VinSpeed, cho biết sự kết hợp giữa năng lực triển khai dự án, độ am hiểu thị trường trong nước của VinSpeed và kinh nghiệm, công nghệ toàn cầu của Siemens Mobility sẽ tạo nền tảng vững chắc để hiện thực hóa các tuyến đường sắt tốc độ cao đạt chuẩn quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng sống cho người dân Việt Nam.