VinSpeed và tập đoàn của Đức hợp tác chiến lược toàn diện về đường sắt tốc độ cao

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

VinSpeed và tập đoàn của Đức hợp tác chiến lược toàn diện về đường sắt tốc độ cao

Sơn Nhung

(NLĐO)- VinSpeed và Simens Mobility GmbH hợp tác chuyển giao công nghệ, hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực đường sắt tốc độ cao tại Việt Nam.

Ngày 17-12, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed (Tập đoàn Vingroup) và Công ty Siemens Mobility GmbH (Tập đoàn Siemens AG- Đức) ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện và chuyển giao công nghệ, qua đó thiết lập quan hệ hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực đường sắt tốc độ cao tại Việt Nam.

Đây là bước đi chiến lược của VinSpeed nhằm làm chủ năng lực phát triển đường sắt tốc độ cao, đồng thời đặt nền móng cho quá trình chuyển giao công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới, thúc đẩy nội địa hóa và từng bước kiến tạo hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, đạt chuẩn qQuốc tế cho Việt Nam.

Theo thỏa thuận, Công ty Siemens Mobility GmbH sẽ thiết kế, cung cấp và tích hợp đoàn tàu cùng các hệ thống đường sắt then chốt, bao gồm hệ thống tín hiệu, thông tin và cấp điện. Siemens Mobility cũng sẽ nghiên cứu việc phối hợp thực hiện bảo trì cho đoàn tàu và hệ thống mà Siemens cung cấp và chuyển giao công nghệ cho các dự án của VinSpeed, hướng tới mục tiêu nội địa hóa cao nhất cho các dự án của VinSpeed.

Vinspeed và tập đoàn của Đức hợp tác chiến lược toàn diện về đường sắt tốc độ cao - Ảnh 1.

Hai bên thực hiện ký kết ngày 17-12

Đồng thời VinSpeed và Siemens Mobility cũng ký kết thỏa thuận cung cấp tàu và các hệ thống liên quan cho Dự án đường sắt cao tốc tuyến Hà Nội – Quảng Ninh và tuyến Bến Thành – Cần Giờ.

Siemens Mobility dự kiến cung cấp đoàn tàu Velaro Novo, dòng phương tiện tàu cao tốc mới nhất và hiện đại nhất của Siemens Mobility.

Velaro Novo là dòng tàu động lực phân tán EMU, cũng là dòng tàu cao tốc tiên tiến hiện đại nhất, được Siemens Mobility phát triển nhằm tái định hình tiêu chuẩn di chuyển tốc độ cao trong tương lai.

Đoàn tàu được thiết kế với vận tốc 350 km/giờ. Nhờ thiết kế thân tàu rộng và tối ưu dạng ống rỗng, năng lực vận chuyển hành khách của Velaro Novo cao hơn ít nhất 10% so với các thế hệ trước và so với các dòng tàu cao tốc khác trên thị trường, giúp nâng cao trải nghiệm hành khách cũng như tăng doanh thu cho mỗi chuyến đi cho nhà vận hành.

Velaro Novo còn được đánh giá cao về tính bền vững. Mức tiêu thụ điện năng được giảm khoảng 30% so với các thế hệ tàu cũ, góp phần giảm phát thải và tiết kiệm chi phí vận hành…

Velaro Novo sử dụng hệ thống tín hiệu ETCS cấp độ 2 kết hợp công nghệ vận hành tàu tự động ATO. Hệ thống này giúp nâng cao mức độ an toàn, tối ưu hóa tiêu thụ năng lượng và cho phép tăng tần suất khai thác, đáp ứng nhu cầu vận hành hiệu quả của tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh và Bến Thành - Cần Giờ trong tương lai.

Ông Phạm Thiếu Hoa, Tổng Giám đốc VinSpeed, cho biết sự kết hợp giữa năng lực triển khai dự án, độ am hiểu thị trường trong nước của VinSpeed và kinh nghiệm, công nghệ toàn cầu của Siemens Mobility sẽ tạo nền tảng vững chắc để hiện thực hóa các tuyến đường sắt tốc độ cao đạt chuẩn quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng sống cho người dân Việt Nam.

Tin liên quan

Động thái mới của tỉ phú Phạm Nhật Vượng tại công ty đường sắt cao tốc VinSpeed

Động thái mới của tỉ phú Phạm Nhật Vượng tại công ty đường sắt cao tốc VinSpeed

(NLĐO)- VinSpeed là doanh nghiệp do ông Phạm Nhật Vượng sáng lập tháng 5-2025, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng đường sắt, sản xuất đầu máy và toa xe.

Tỉ phú Phạm Nhật Vượng muốn góp tiếp gần 88 triệu cổ phiếu VIC vào VinSpeed

(NLĐO)- Giao dịch chuyển quyền sở hữu dự kiến được thực hiện qua Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, dự kiến từ ngày 24-6 đến 23-7-2025.

Tỉ phú Phạm Nhật Vượng muốn góp 48 triệu cổ phiếu Vingroup vào VinSpeed

(NLĐO)- Tỉ phú Phạm Nhật Vượng đang nắm giữ hơn 656 triệu cổ phiếu Vingroup, tương ứng 16,92% vốn điều lệ của tập đoàn.

tốc độ cao Vingroup đường sắt cao tốc chuyển giao công nghệ vinspeed
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo