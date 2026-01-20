Sáng 19-1, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã họp phiên trù bị tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội).

Thông qua chương trình kỳ họp

Trước giờ khai mạc phiên trù bị, các đại biểu dự đại hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau đó, các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các trưởng đoàn đại biểu của các Đảng bộ trực thuộc Trung ương dự đại hội đã đặt vòng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ.

Tại phiên trù bị, toàn thể đại hội dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XIII đã từ trần trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Đoàn Chủ tịch phiên trù bị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt các lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước điều hành phiên họp trù bị. Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua Chương trình phiên họp trù bị, Quy chế làm việc, Chương trình làm việc của đại hội và Quy chế bầu cử tại Đại hội XIV của Đảng.

Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch gồm 16 Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm làm Chủ tịch Đoàn Chủ tịch; bầu Đoàn Thư ký gồm 5 thành viên và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội gồm 13 thành viên.

Đại hội biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội XIV của Đảng do Ban Thẩm tra tư cách đại biểu trình. Theo đó, tất cả 1.586 đại biểu được triệu tập dự đại hội đều đủ tư cách đại biểu đại hội.

Chiều 19-1, các đại biểu nghiên cứu tài liệu tại nơi ở của đoàn.

Liên quan công tác bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội XIV của Đảng, theo TTXVN, quán triệt, thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an xác định đây là công tác trọng tâm của toàn lực lượng, được thực hiện ở mức độ cao nhất. Mục tiêu xuyên suốt là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào dù là nhỏ nhất, không chỉ ở nơi diễn ra đại hội mà trên phạm vi cả nước.

Bên cạnh đó, tạo môi trường an ninh, an toàn tuyệt đối, phục vụ tốt nhất công tác tổ chức đại hội; bảo đảm các hoạt động diễn ra trang trọng, đúng kế hoạch, đồng thời giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của nhân dân.

Tiến mạnh vào kỷ nguyên mới

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, là dấu mốc mở ra kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Nhân dân rất trông đợi đại hội thông qua những quyết sách chiến lược để Việt Nam vững bước tiến mạnh vào kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng tròn 100 năm thành lập (1930-2030), hiện thực hóa tầm nhìn phát triển đến năm 2045 - dấu mốc kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (1945-2045).

Các đại biểu biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Đại hội XIV của Đảng có trách nhiệm lịch sử to lớn đối với Tổ quốc, đồng bào và dân tộc ta, là mốc son lịch sử mới cho dân tộc Việt Nam cất cánh, vươn mình. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII gắn với đánh giá kết quả, khẳng định thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ khóa XIII và 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 35 năm thực hiện Cương lĩnh 1991 về xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH. Từ đó, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2026-2030), xác định mục tiêu, phương hướng và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.

Đại hội XIV cũng kiểm điểm sâu sắc, toàn diện công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Trung ương Đảng khóa XIII; xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng. Đặc biệt là bầu BCH Trung ương khóa XIV gồm những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ, đủ sức đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

Tư duy chiến lược, tầm nhìn dài hạn

Bên lề đại hội, đại biểu Nguyễn Thị Xuân Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tây Ninh - bày tỏ vinh dự được tham dự Đại hội XIV của Đảng và kỳ vọng đại hội sẽ đề ra những chính sách, chiến lược để đưa đất nước vươn lên với tầm cao của thế giới.

Qua nghiên cứu dự thảo văn kiện trình đại hội, đại biểu Nguyễn Thị Xuân Hương nhìn nhận chủ trương "lấy con người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và động lực của phát triển" là chính sách ưu việt, nhân văn. Các chính sách đột phá, nhất là về khoa học - công nghệ, được nhân dân kỳ vọng có thể được thực hiện tốt trong nhiệm kỳ này. Dự thảo văn kiện cũng quan tâm đến các khu vực, vùng và phát triển cơ sở hạ tầng để tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội.

Đại biểu Bùi Đức Giang, Bí thư Tỉnh Đoàn Phú Thọ, tự hào khi được đại diện cho thế hệ trẻ của tỉnh tham dự sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, đồng thời nhận thức sâu sắc về trách nhiệm to lớn của mình khi tham dự Đại hội XIV của Đảng. Theo đại biểu Giang, thanh niên Việt Nam - một trong những lực lượng được kỳ vọng là nòng cốt góp phần xây dựng đất nước vươn mình, tiến lên phía trước - luôn đặt niềm tin sâu sắc vào những quyết sách đúng đắn của Đảng nhằm xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia hùng cường, đáp ứng nguyện vọng của toàn dân tộc.

Trao đổi với báo chí trước thềm Đại hội XIV, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh đại hội có nhiều điểm mới mang tính căn bản so với các kỳ trước. Trước hết là đổi mới mạnh mẽ về tư duy, trong đó trọng tâm là đột phá hoàn thiện về thể chế để phát triển đất nước nhanh và bền vững, không chỉ về kinh tế mà còn trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội, con người, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng.

Về yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, trước đây chúng ta xác định phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm. Lần này, văn kiện đại hội nhấn mạnh phát triển kinh tế - xã hội - môi trường là 3 trụ cột quan trọng, đồng thời khẳng định vai trò của bản sắc văn hóa và ổn định chính trị.

Đại hội XIV cũng đặt trọng tâm vào xây dựng mô hình tăng trưởng mới, thích ứng với những chuyển đổi lớn của thế giới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng và nguồn nhân lực. Cùng với đó, lần đầu tiên văn kiện đại hội nhấn mạnh quốc phòng - an ninh và đối ngoại là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, không chỉ là lĩnh vực riêng của từng ngành mà là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đánh giá các dự thảo văn kiện thể hiện rõ tư duy chiến lược, tầm nhìn dài hạn và định hướng phát triển đất nước đến giữa thế kỷ XXI.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Báo cáo Chính trị được xây dựng kèm theo Chương trình hành động cụ thể, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình, nguồn lực và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, bảo đảm Nghị quyết của đại hội có thể triển khai thực hiện ngay sau khi được thông qua.

Công tác nhân sự chặt chẽ, dân chủ Ông Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương - cho hay công tác nhân sự BCH Trung ương Đảng khóa XIV được Bộ Chính trị, Tiểu ban Nhân sự, BCH Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng Bí thư chỉ đạo bài bản, khách quan, bảo đảm dân chủ, thận trọng, chặt chẽ, thống nhất rất cao theo đúng nguyên tắc của Đảng. Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 10, 11, 12, BCH Trung ương Đảng khóa XIII đã thảo luận và thống nhất ban hành phương hướng công tác nhân sự BCH Trung ương Đảng khóa XIV, trong đó xác định rõ quan điểm, yêu cầu, nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng. Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 13, 14, 15, Bộ Chính trị, BCH Trung ương Đảng đã thống nhất giới thiệu nhân sự tái cử và tham gia lần đầu, cả chính thức và dự khuyết, chính thức thông qua báo cáo và danh sách đề cử BCH Trung ương, để trình Đại hội XIV bầu cử theo quy định.

Truyền tải toàn diện, khách quan nội dung Đại hội XIV Ngày 19-1, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đã tiếp đoàn phóng viên của các báo Đảng Cộng sản, các Đảng có vị trí, vai trò quan trọng tại các nước, các hãng truyền thông của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và các hãng thông tấn báo chí quốc tế tới Việt Nam đưa tin về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực năm 2025 diễn biến nhanh, phức tạp, khó đoán định, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đã có những bước chuyển biến quan trọng, đột phá về thể chế; tiếp tục là điểm sáng ở khu vực, vị thế quốc tế không ngừng được củng cố, nâng cao. Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng yêu cầu các đơn vị trong Bộ Ngoại giao tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đoàn phóng viên quốc tế tác nghiệp trong thời gian diễn ra Đại hội XIV. Qua đó, truyền tải những thông điệp và kết quả của đại hội đến cộng đồng quốc tế một cách tích cực, toàn diện và khách quan. Lãnh đạo Bộ Ngoại giao cũng mong muốn đoàn phóng viên tận mắt chứng kiến những thành tựu kinh tế - xã hội, trải nghiệm những nét đẹp văn hóa, lịch sử của Việt Nam để góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế, giúp thế giới hiểu rõ hơn về con đường phát triển của Việt Nam. Đại diện các cơ quan báo chí quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài bày tỏ vinh dự khi được tới Việt Nam đưa tin sự kiện chính trị trọng đại. Các phóng viên khẳng định những thành tựu to lớn mà Việt Nam đạt được sau 40 năm Đổi mới là minh chứng sống động cho đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam. D.Ngọc



