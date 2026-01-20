HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Đại hội Đảng

Khai mạc trọng thể Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Văn Duẩn - Thế Dũng

(NLĐO) - Sáng nay, 20-1, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, với sự tham dự của 1.586 đại biểu.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Đại hội XIV của Đảng) diễn ra từ ngày 19-1 đến 25-1 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Tham dự Đại hội có 1.586 đại biểu đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên. Phiên khai mạc chính thức của Đại hội diễn ra vào sáng nay, 20-1.

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - Ảnh 1.

Đoàn Chủ tịch phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Phương châm của Đại hội XIV là: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển". Chủ đề của Đại hội là: "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội".

Phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng đã diễn ra sáng 19-1. Tại phiên trù bị, toàn thể Đại hội dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã từ trần trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua Chương trình phiên họp trù bị, Quy chế làm việc của Đại hội, Chương trình làm việc của Đại hội và Quy chế bầu cử tại Đại hội XIV của Đảng.

Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 16 Ủy viên Bộ Chính trị. Đại hội bầu Đoàn Thư ký gồm 5 thành viên và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội gồm 13 thành viên.

Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội XIV của Đảng do Ban Thẩm tra tư cách đại biểu trình. Theo đó, tất cả 1.586 đại biểu được triệu tập dự Đại hội đều đủ tư cách đại biểu Đại hội.

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - Ảnh 2.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm với Đoàn đại biểu Đảng bộ TP HCM dự Đại hội. Ảnh: TTXVN

Đại hội XIV của Đảng sẽ thảo luận, cho ý kiến và thông qua nhiều văn kiện đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa định hướng lâu dài đối với sự phát triển của đất nước. Đó là: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII tại Đại hội; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đại hội sẽ thảo luận, thông qua Báo cáo công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; đồng thời thực hiện quy trình bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV theo đúng Quy chế bầu cử tại Đại hội XIV của Đảng.

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - Ảnh 3.

Pano, biểu trưng trong khuôn viên Trung tâm Hội nghị Quốc gia - nơi diễn ra Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Văn Duẩn

Theo thông tin từ cuộc họp báo quốc tế về Đại hội XIV của Đảng diễn ra chiều 14-1, Đại hội XIV của Đảng được đón các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; các bà mẹ Việt Nam anh hùng; đại diện nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo, thanh niên tiêu biểu trên mọi miền đất nước đến dự.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết Việt Nam luôn trân trọng tình cảm và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, đã gửi thư thông báo chính thức tới các tổ chức chính đảng, và mời các đoàn ngoại giao tham dự phiên khai mạc, bế mạc Đại hội.

