Khởi động chương trình "Chuyến xe mùa Xuân" Tết Bính Ngọ 2026

Đại biểu tham gia chương trình ký kết

Chiều 17-12, LĐLĐ TP HCM, Báo Người Lao Động và Công ty CP ZION (Zalopay) đã ký kết phối hợp tổ chức chương trình "Chuyến xe mùa Xuân" Tết Bính Ngọ năm 2026 với chủ đề "Việt Nam quét mã – Giúp nhau về nhà".

Bước sang năm thứ hai, chương trình được triển khai với quy mô mở rộng, hướng đến hỗ trợ nhiều hơn cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn trên địa bàn TPHCM.

Đại diện lãnh đạo 3 đơn vị ký kết phối hợp tổ chức chương trình Chuyến xe mùa Xuân 2026

"Chuyến xe mùa Xuân" năm nay đặt mục tiêu tiếp nhận 1,2 tỉ đồng quyên góp, qua đó hỗ trợ hơn 800 vé xe đưa đoàn viên và người lao động về các tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Thanh Hóa… đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đối tượng thụ hưởng của chương trình là đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, trong đó ưu tiên những trường hợp bị thiệt hại về nhà ở, đất đai, tài sản của bản thân hoặc gia đình do ảnh hưởng của bão lũ trong năm 2025. Tiếp theo là các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt như ở trọ, nuôi con nhỏ, vợ hoặc chồng mất việc, chưa có việc làm ổn định; liên tục từ hai năm trở lên chưa có điều kiện về quê đón Tết; công nhân bị nợ lương, nợ BHXH...

Cán bộ Công đoàn và đại biểu cùng quét mã đóng góp cho chương trình ngay tại buổi ký kết

Chương trình năm nay tiếp tục ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ giữa ba đơn vị. Trong đó, LĐLĐ TPHCM giữ vai trò kết nối, rà soát và hỗ trợ đúng đối tượng thụ hưởng; Báo Người Lao Động giữ vai trò vận động cộng đồng và bảo trợ truyền thông cho chương trình; Zalopay giữ vai trò hỗ trợ nền tảng công nghệ và phối hợp truyền thông, góp phần giúp hoạt động quyên góp trở nên thuận tiện, minh bạch và dễ tiếp cận hơn với đông đảo người dân.

Ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, khẳng định: "Chuyến xe mùa Xuân là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn, thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với người lao động xa quê. Chương trình bước sang năm thứ hai với quy mô lớn hơn cho thấy sự chung tay ngày càng mạnh mẽ của cộng đồng trong công tác chăm lo Tết cho người lao động."

Chương trình Chuyến xe mùa Xuân 2025 đã mang lại niềm vui sum họp cho nhiều gia đình công nhân khó khăn

Đồng hành chương trình với vai trò đối tác công nghệ, Zalopay cho biết việc ứng dụng thanh toán số vào hoạt động quyên góp không chỉ giúp tối ưu trải nghiệm đóng góp, mà còn góp phần lan tỏa các giá trị cộng đồng theo cách bền vững và gần gũi hơn.

Chia sẻ thêm về chủ đề năm nay, bà Nguyễn Trần Phương Ngọc, Giám đốc Marketing Zalopay, cho biết chủ đề "Việt Nam quét mã – Giúp nhau về nhà" với thông điệp xây dựng một cách sẻ chia mới, nơi mỗi mạnh thường quân có thể dễ dàng tham gia bằng hành động quét mã đơn giản. Khi nhiều lượt quét được thực hiện, công nghệ không chỉ giúp việc đóng góp trở nên thuận tiện hơn, mà còn tạo nên một nỗ lực chung, đưa tinh thần tương thân tương ái lan tỏa trong cộng đồng.

Để chung tay hỗ trợ chương trình Chuyến xe mùa Xuân 2026, nhà hảo tâm có thể ủng hộ bằng cách quét mã QR hoặc truy cập đường dẫn: https://onelink.zalopay.vn/Donation_qr

Các bước tham gia chương trình

Nhìn lại năm 2025, lần đầu tiên triển khai, chương trình "Chuyến xe mùa Xuân" Tết Ất Tỵ đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi từ cộng đồng. Trong một tháng, cổng quyên góp trên ứng dụng Zalopay đã tiếp nhận gần 530 triệu đồng từ hơn 60.000 lượt đóng góp, vượt mục tiêu 500 triệu đồng đề ra.

Số tiền này đã hỗ trợ 411 vé xe và nhiều phần quà Tết thiết thực cho đoàn viên, người lao động và gia đình khó khăn, tạo nền tảng quan trọng để chương trình mở rộng trong năm 2026.



