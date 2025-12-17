HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Khởi động chương trình "Chuyến xe mùa Xuân" Tết Bính Ngọ 2026

Thanh Nga (Ảnh: Quang Liêm)

(NLĐO) - "Chuyến xe mùa Xuân" Tết Bính Ngọ 2026 đặt mục tiêu tiếp nhận 1,2 tỉ đồng, hỗ trợ hơn 800 vé xe đưa đoàn viên, lao động khó khăn về quê đón Tết.

Khởi động chương trình "Chuyến xe mùa Xuân – Giúp nhau về nhà" 2026 - Ảnh 1.

Đại biểu tham gia chương trình ký kết

Chiều 17-12, LĐLĐ TP HCM, Báo Người Lao Động và Công ty CP ZION (Zalopay) đã ký kết phối hợp tổ chức chương trình "Chuyến xe mùa Xuân" Tết Bính Ngọ năm 2026 với chủ đề "Việt Nam quét mã – Giúp nhau về nhà".

Bước sang năm thứ hai, chương trình được triển khai với quy mô mở rộng, hướng đến hỗ trợ nhiều hơn cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn trên địa bàn TPHCM.

Khởi động chương trình "Chuyến xe mùa Xuân – Giúp nhau về nhà" 2026 - Ảnh 2.

Đại diện lãnh đạo 3 đơn vị ký kết phối hợp tổ chức chương trình Chuyến xe mùa Xuân 2026

"Chuyến xe mùa Xuân" năm nay đặt mục tiêu tiếp nhận 1,2 tỉ đồng quyên góp, qua đó hỗ trợ hơn 800 vé xe đưa đoàn viên và người lao động về các tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Thanh Hóa… đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đối tượng thụ hưởng của chương trình là đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, trong đó ưu tiên những trường hợp bị thiệt hại về nhà ở, đất đai, tài sản của bản thân hoặc gia đình do ảnh hưởng của bão lũ trong năm 2025. Tiếp theo là các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt như ở trọ, nuôi con nhỏ, vợ hoặc chồng mất việc, chưa có việc làm ổn định; liên tục từ hai năm trở lên chưa có điều kiện về quê đón Tết; công nhân bị nợ lương, nợ BHXH...

Khởi động chương trình "Chuyến xe mùa Xuân – Giúp nhau về nhà" 2026 - Ảnh 3.

Cán bộ Công đoàn và đại biểu cùng quét mã đóng góp cho chương trình ngay tại buổi ký kết

Chương trình năm nay tiếp tục ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ giữa ba đơn vị. Trong đó, LĐLĐ TPHCM giữ vai trò kết nối, rà soát và hỗ trợ đúng đối tượng thụ hưởng; Báo Người Lao Động giữ vai trò vận động cộng đồng và bảo trợ truyền thông cho chương trình; Zalopay giữ vai trò hỗ trợ nền tảng công nghệ và phối hợp truyền thông, góp phần giúp hoạt động quyên góp trở nên thuận tiện, minh bạch và dễ tiếp cận hơn với đông đảo người dân.

Ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, khẳng định: "Chuyến xe mùa Xuân là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn, thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với người lao động xa quê. Chương trình bước sang năm thứ hai với quy mô lớn hơn cho thấy sự chung tay ngày càng mạnh mẽ của cộng đồng trong công tác chăm lo Tết cho người lao động."

Khởi động chương trình "Chuyến xe mùa Xuân – Giúp nhau về nhà" 2026 - Ảnh 4.

Chương trình Chuyến xe mùa Xuân 2025 đã mang lại niềm vui sum họp cho nhiều gia đình công nhân khó khăn

Đồng hành chương trình với vai trò đối tác công nghệ, Zalopay cho biết việc ứng dụng thanh toán số vào hoạt động quyên góp không chỉ giúp tối ưu trải nghiệm đóng góp, mà còn góp phần lan tỏa các giá trị cộng đồng theo cách bền vững và gần gũi hơn.

Chia sẻ thêm về chủ đề năm nay, bà Nguyễn Trần Phương Ngọc, Giám đốc Marketing Zalopay, cho biết chủ đề "Việt Nam quét mã – Giúp nhau về nhà" với thông điệp xây dựng một cách sẻ chia mới, nơi mỗi mạnh thường quân có thể dễ dàng tham gia bằng hành động quét mã đơn giản. Khi nhiều lượt quét được thực hiện, công nghệ không chỉ giúp việc đóng góp trở nên thuận tiện hơn, mà còn tạo nên một nỗ lực chung, đưa tinh thần tương thân tương ái lan tỏa trong cộng đồng.

Để chung tay hỗ trợ chương trình Chuyến xe mùa Xuân 2026, nhà hảo tâm có thể ủng hộ bằng cách quét mã QR hoặc truy cập đường dẫn: https://onelink.zalopay.vn/Donation_qr

Khởi động chương trình "Chuyến xe mùa Xuân – Giúp nhau về nhà" 2026 - Ảnh 5.

Các bước tham gia chương trình

Nhìn lại năm 2025, lần đầu tiên triển khai, chương trình "Chuyến xe mùa Xuân" Tết Ất Tỵ đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi từ cộng đồng. Trong một tháng, cổng quyên góp trên ứng dụng Zalopay đã tiếp nhận gần 530 triệu đồng từ hơn 60.000 lượt đóng góp, vượt mục tiêu 500 triệu đồng đề ra.

Số tiền này đã hỗ trợ 411 vé xe và nhiều phần quà Tết thiết thực cho đoàn viên, người lao động và gia đình khó khăn, tạo nền tảng quan trọng để chương trình mở rộng trong năm 2026.


Tin liên quan

Giọt nước mắt hạnh phúc trên “Chuyến xe mùa Xuân”

(NLĐO) - Xúc động khi được tặng vé xe và quà để về quê đón Tết cùng gia đình, nhiều công nhân, người lao động không kiềm được nước mắt

“Chuyến xe mùa Xuân” chở niềm vui sum họp

(NLĐO) - Chương trình “Chuyến xe mùa Xuân” đã mang cơ hội đoàn viên cho hàng ngàn người lao động khó khăn.

“Chuyến xe mùa xuân” mang niềm vui đến đoàn viên khó khăn

(NLĐO) - Với tổng số tiền vận động được hơn 100 triệu đồng, LĐLĐ quận Bình Tân, TP HCM khởi động chương trình chăm lo đợt 1 trong những ngày đầu năm mới, diễn ra từ ngày 25 đến 27-1, sau đó sẽ tiếp tục đến hết năm 2023

về quê đón Tết tết nguyên đán chuyến xe mùa xuân người lao động đoàn viên, lao động khó khăn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo