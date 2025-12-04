HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Khởi động "Chuyến xe âm nhạc xanh" mùa 2

K.Ngân

"Chuyến xe âm nhạc xanh" sẽ rong ruổi qua nhiều vùng đất, hướng tới việc đưa âm nhạc đến gần công chúng hơn theo cách tự nhiên, mộc mạc

 Sau hiệu ứng tích cực từ mùa đầu tiên, chương trình âm nhạc - du lịch "Chuyến xe âm nhạc xanh" tiếp tục khởi động mùa 2. Sự trở lại này được kỳ vọng mang đến diện mạo mới mẻ, hiện đại hơn nhưng vẫn giữ tinh thần mộc mạc vốn là đặc trưng của chương trình.

Khởi động "Chuyến xe âm nhạc xanh" mùa 2 - Ảnh 1.

Các nghệ sĩ tham gia “Chuyến xe âm nhạc xanh” mùa 1. (Ảnh do ban tổ chức cung cấp)

Ê-kíp sản xuất cho biết mùa 2 sẽ đầu tư mạnh hơn ở phần âm thanh live. Chương trình hướng đến trải nghiệm nghe nhìn tự nhiên, chân thật, nhấn mạnh khả năng hát live và cá tính nghệ sĩ. Đây là điểm khiến "Chuyến xe âm nhạc xanh" khác biệt giữa nhiều chương trình âm nhạc truyền hình hiện nay.

Ở mùa phát sóng mới, "Chuyến xe âm nhạc xanh" sẽ rong ruổi qua nhiều vùng đất, hướng tới việc đưa âm nhạc đến gần công chúng hơn theo cách tự nhiên, mộc mạc, đồng thời truyền cảm hứng du lịch bền vững tới khán giả trẻ.

"Chuyến xe âm nhạc xanh" mùa 2 sẽ trở lại với khán giả trên kênh VTV3 lúc 20 giờ chủ nhật hằng tuần, bắt đầu từ ngày 25-1-2026. 

"Điều còn mãi" kể câu chuyện lịch sử bằng âm nhạc

"Điều còn mãi" kể câu chuyện lịch sử bằng âm nhạc

(NLĐO)- Hoà nhạc quốc gia "Điều còn mãi" vang lên vào thời khắc đặc biệt, khi cả nước kỷ niệm 80 ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Khi nhạc trẻ được nâng tầm

Không còn là những sản phẩm nhắm trúng đích "top trending" như thuở nào, các sản phẩm âm nhạc hiện nay còn mang trong mình một sứ mệnh ý nghĩa

"Tay trong tay" – vũ điệu đoàn kết lan tỏa sức mạnh nghệ thuật Việt

(NLDO) - Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam kỳ vọng "Tay trong tay – Hand in hand" sẽ trở thành biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết,

