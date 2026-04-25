Khởi động cuộc thi dịch văn học Việt - Trung mùa 2

Công ty CP Văn hóa Chi (Chibooks) phối hợp cùng Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP HCM, Trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, Hội Nhà văn Trung Quốc, Hội Nhà văn TP HCM và CLB Đọc sách văn học Trung Quốc tại Việt Nam vừa công bố "Cuộc thi dịch văn học Việt - Trung, Trung - Việt mùa 2".

Sự kiện thuộc chuỗi "Giao lưu Văn chương Việt - Trung năm 2026", hướng tới kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc.

Công bố Ban Giám khảo “Cuộc thi dịch văn học Việt - Trung, Trung - Việt mùa 2” (Ảnh: B.T.C)

Sau mùa đầu tiên năm 2025 thu hút hơn 2.000 thí sinh hai nước, mùa 2 thu hẹp đối tượng tham gia, chỉ dành cho sinh viên chuyên ngành tiếng Trung tại Việt Nam và sinh viên chuyên ngành tiếng Việt tại Trung Quốc. Ban tổ chức cũng dừng hạng mục dành cho học sinh THPT và dịch giả tự do nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn.

Thí sinh sẽ trải qua 2 vòng thi gồm dịch thơ và dịch văn xuôi. Tác phẩm được chọn dịch gồm thơ của Nguyễn Bính, Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử, Bằng Việt… cùng tác phẩm văn xuôi của Nguyễn Nhật Ánh, Nguyễn Huy Thiệp, Hồ Anh Thái và nhiều tác giả Trung Quốc đương đại.

Dịch giả Nguyễn Lệ Chi - Phó Chủ tịch Hội đồng Văn học dịch Hội Nhà văn TP HCM, Giám đốc Công ty CP Văn hóa Chi - cho biết cuộc thi kỳ vọng giúp sinh viên hai nước hiểu hơn về văn học, văn hóa và con người Việt Nam - Trung Quốc, đồng thời khơi dậy niềm yêu thích ngoại ngữ.

Theo bà, đây sẽ là cầu nối thúc đẩy giao lưu văn hóa và "ươm mầm" thế hệ dịch giả trẻ, vì vậy cuộc thi dự kiến được tổ chức thường niên trong những năm tới. Lễ trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 9-2026 tại Việt Nam và Trung Quốc theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến.