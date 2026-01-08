Khởi động cuộc thi trí tuệ nhân tạo cho học sinh trung học

Trường Đại học FPT ngày 8-1 công bố cuộc thi AI Young Guru, sân chơi ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) dành cho học sinh THPT và Trung cấp nghề toàn quốc, đồng thời ra mắt website cuộc thi và khóa học trực tuyến trang bị kiến thức, kỹ năng AI cho thí sinh.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại lễ phát động



Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng đánh giá trí tuệ nhân tạo vừa là cơ hội vừa là thách thức với quản lý và đào tạo. Nếu quá thận trọng sẽ bỏ lỡ cơ hội, vì vậy cần triển khai giáo dục trí tuệ nhân tạo sớm cho cả giáo viên và học sinh.



Thứ trưởng Bộ GD-ĐT cho hay thêm Bộ GD-ĐT đã có các hoạt động thí điểm và định hướng hướng dẫn, đồng thời kỳ vọng AI Young Guru trở thành mô hình có thể nhân rộng nhờ ba điểm nổi bật: Tính phổ cập và công bằng, đánh giá cả quá trình học tập - ứng dụng, và định hướng kỹ năng sử dụng trí tuệ nhân tạo liêm chính, hiệu quả.

Dưới góc độ khoa học công nghệ, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương khẳng định, cuộc thi là minh chứng cụ thể thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng AI của Việt Nam, khi khuyến khích chuyển ý tưởng thành sản phẩm phục vụ đời sống.

Các đại biểu bấm nút khởi động cuộc thi

Thứ trưởng đề nghị lấy bài toán thực tiễn làm thước đo, song song phát triển năng lực kỹ thuật với tư duy an toàn, có trách nhiệm, lấy con người làm trung tâm, đặc biệt chú trọng đầu ra ứng dụng.

"Bộ Khoa học và công nghệ cam kết xem xét hỗ trợ các sản phẩm có tính ứng dụng cao để triển khai thực tế"- Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh.

Lưu ý về tính an toàn khi sử dụng AI, Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, khuyến cáo, AI có thể bị lợi dụng cho mục đích xấu, do đó học sinh cần sớm hình thành tư duy sử dụng AI có trách nhiệm, đúng pháp luật và hướng thiện.

Theo TS Lê Trường Tùng, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học FPT, AI Young Guru là hoạt động trọng điểm được chuẩn bị trong thời gian dài nhằm đưa AI vào học tập theo hướng thực tiễn, gắn với mô hình "học - ứng dụng - thử nghiệm", đồng thời nằm trong các chương trình phổ cập AI và đổi mới phương pháp dạy học của khối giáo dục FPT.

Cuộc thi AI Young Guru được thiết kế với 3 vòng thi. Vòng 1 là phổ cập và ý tưởng (hình thức trực tuyến); vòng 2 là sàn đấu (hình thức trực tiếp tại các khu vực); vòng 3 là thực chiến (tại Hà Nội).

Cuộc thi được triển khai trên toàn quốc. Trong đó, giai đoạn 1 diễn ra từ tháng 1 đến tháng 2-2026, bao gồm mở cổng đăng ký và học trực tuyến; giai đoạn 2 là sàng lọc và sàn đấu (tháng 3-2026); giai đoạn 3 là thực chiến và về đích (tháng 4-2026).

Ở vòng một, thí sinh đăng ký tham gia và học miễn phí khóa AI trên nền tảng Coursera do Trường Đại học FPT biên soạn, gồm 6 module. Nội dung tập trung vào đạo đức AI, sử dụng AI có trách nhiệm, AI tạo sinh trong phân tích dữ liệu và sáng tạo nội dung số. Các bài học được thiết kế nhẹ nhàng, trực quan, giúp học sinh trên cả nước - từ đô thị đến nông thôn, hải đảo - làm quen với AI qua những ứng dụng gần gũi trong học tập và đời sống.

Vòng hai - Sàn đấu diễn ra offline tại 5 cơ sở của Đại học FPT ở Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Quy Nhơn và Cần Thơ, nơi thí sinh trực tiếp tranh tài, kiểm chứng năng lực. Sau đó, các đội xuất sắc bước vào vòng ba - Thực chiến.

Cuộc thi có tổng giá trị giải thưởng lên tới 5 tỉ đồng, trong đó giải nhất gồm 100 triệu đồng tiền mặt, học bổng Nhân tài Kỷ nguyên số Việt Nam và chuyến tham quan học tập tại Silicon Valley (Mỹ).