Thời sự

Việt Nam sẽ có Luật Trí tuệ nhân tạo, cấp voucher sử dụng AI

Thùy Linh

(NLĐO) - Cuối năm 2025, Việt Nam sẽ công bố bản cập nhật Chiến lược AI quốc gia cùng với Luật AI đầu tiên.

Sáng ngày 15-9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH-CN) tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia "Sức mạnh không giới hạn và những thách thức khó dự báo của trí tuệ nhân tạo (AI) - Tác động và ứng phó chính sách".

Việt Nam chuẩn bị công bố Luật AI đầu tiên vào Cuối năm 2025 - Ảnh 1.

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu tại hội thảo, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, khẳng định trong cuộc cách mạng khoa học, công nghệ lần thứ tư, AI được đánh giá là một trong những công nghệ then chốt, là yếu tố có thể dẫn đến thay đổi trật tự toàn cầu trong tương lai. Theo đánh giá, tiềm năng phát triển lĩnh vực AI của Việt Nam rất lớn, dự báo có thể đóng góp khoảng 80 tỉ USD, tương đương 12% GDP của Việt Nam năm 2030 nếu được áp dụng rộng rãi.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh tới đòi hỏi những định hướng chiến lược dài hạn, toàn diện và đồng bộ, tìm ra con đường phù hợp đối với Việt Nam, từ hệ thống pháp luật, hạ tầng, nhân lực, định vị mục tiêu phát triển AI.

Trong khi đó, GS-TS Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, cho rằng cần có sự đồng hành của cả hệ sinh thái, từ chiến lược, chính sách của quốc gia, đến triển khai thực hiện ở các doanh nghiệp, các viện, học viện, nhà trường và cộng đồng xã hội. "AI không thể phát triển một cách bền vững nếu thiếu đi yếu tố trách nhiệm, đạo đức và một định hướng nhân văn rõ ràng" - ông nhấn mạnh.

Cuối năm 2025, Việt Nam sẽ công bố cập nhật Chiến lược AI quốc gia cùng với Luật AI đầu tiên

Theo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, Việt Nam ban hành Chiến lược AI lần đầu tiên vào năm 2021. Tuy nhiên, với đặc thù là một lĩnh vực thay đổi nhanh, đột phá từng ngày, AI đòi hỏi chính sách phải liên tục được điều chỉnh, bổ sung.

Việt Nam chuẩn bị công bố Luật AI đầu tiên vào Cuối năm 2025 - Ảnh 3.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết cuối năm 2025, Việt Nam sẽ công bố bản cập nhật Chiến lược AI quốc gia cùng với Luật AI đầu tiên.

"Đây không chỉ là khung pháp lý, mà còn là tuyên ngôn về tầm nhìn quốc gia. AI phải trở thành hạ tầng trí tuệ của đất nước, phục vụ nhân dân, phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia" - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết Chính phủ sẽ tăng cường chi tiêu cho AI trong thời gian tới. Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) sẽ dành ít nhất 40% ngân sách để hỗ trợ các dự án ứng dụng AI, đặc biệt ưu tiên cấp voucher cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước sử dụng các giải pháp công nghệ AI do Việt Nam phát triển. Đây sẽ là cú hích để hình thành và nuôi dưỡng hệ sinh thái AI nội địa.

Tin liên quan

Dùng AI "giải cứu" kẹt xe

Dùng AI "giải cứu" kẹt xe

TP HCM đã có trung tâm giám sát giao thông với hệ thống camera được lắp đặt khắp thành phố

AI không thay thế cho tư duy độc lập của người cán bộ Đảng

(NLĐO) - Cán bộ sử dụng AI phải đặt mục tiêu phục vụ công việc lên hàng đầu và chịu trách nhiệm về sản phẩm đầu ra

Tổng Bí thư Tô Lâm: Trí tuệ nhân tạo là công nghệ mũi nhọn

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh lĩnh vực trí tuệ nhân tạo là công nghệ mũi nhọn, đột phá và có kế hoạch triển khai nghiên cứu phát triển, ứng dụng

