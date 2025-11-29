Khởi động cuộc thi Vô địch quốc gia STEM, AI và Robotics cho học sinh

Chiều 28-11, Báo Tiền Phong phối hợp với Hội đồng Đội Trung ương, Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, Đại học Bách khoa Hà Nội và các đơn vị đồng hành tổ chức họp báo công bố cuộc thi Vô địch quốc gia STEM, AI và Robotics (VSAR) năm học 2025-2026.

Cuộc thi Vô địch quốc gia STEM, AI và robotics năm nay kỳ vọng lan tỏa nguồn năng lượng tinh thần sáng tạo, khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ Việt Nam

Cuộc thi năm nay có chủ đề "Năng lượng cho tương lai", diễn ra từ tháng 11- 2025 đến tháng 4-2026, dành cho học sinh phổ thông toàn quốc.

Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm triển khai các Nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Ông Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức VSAR, phát biểu tại lễ phát động

Phát biểu tại lễ phát động, ông Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức VSAR, cho biết chủ đề "Năng lượng cho tương lai" của cuộc thi năm nay mang 2 tầng ý nghĩa.

Đó là năng lượng theo đúng nghĩa khoa học: Điện gió, điện mặt trời, công nghệ tiết kiệm năng lượng, những mô hình mà các em sẽ nghiên cứu và mô phỏng trên sa bàn. Nhưng sâu xa hơn, đó là nguồn năng lượng tinh thần đang lan tỏa trong thế hệ trẻ Việt Nam, là tinh thần sáng tạo, khát vọng cống hiến, mong muốn được góp phần xây dựng tương lai đất nước trong kỷ nguyên số.

Cuộc thi quy tụ nhiều giải đấu, giúp học sinh trải nghiệm và thể hiện năng lực trong những lĩnh vực cốt lõi của STEM, AI và robotics.

Các học sinh tham gia cuộc thi được trải nghiệm và vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn thông qua các thử thách sinh động và phù hợp với từng lứa tuổi.

Trong đó, Giải vô địch quốc gia STEM, AI và Robotics là sân chơi cấp quốc gia dành cho học sinh phổ thông trên toàn quốc, được tổ chức bởi Ban Tổ chức quốc gia, gồm 2 nội dung thi đấu: Robot lắp ráp, xây dựng nhà máy điện gió, nhà máy điện mặt trời và khám phá vũ trụ.

Giải vô địch IYRC Việt Nam là giải đấu quốc tế dành cho học sinh từ 6 đến 18 tuổi yêu thích công nghệ và lập trình và có chủ đề "Chúng ta xây dựng tương lai". Các đội thi thiết kế, lập trình, điều khiển robot, triển khai mô phỏng AI, hệ thống tự động và drone để thực hiện các nhiệm vụ như cứu hộ, vận chuyển hay mô phỏng nhà máy thông minh.

Giải vô địch Tekmonk Coding Olympiad là sân chơi lập trình dành cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 12, với hình thức thi cá nhân và đồng đội. Các bảng thi được tổ chức đa dạng trên nhiều nền tảng và ngôn ngữ lập trình.

Giải vô địch KC aiRoboMaker là cuộc thi sáng tạo AI & Robotics dành cho học sinh yêu thích công nghệ và khám phá thế giới robot. Với định hướng "học qua trải nghiệm", cuộc thi khuyến khích học sinh phát triển tư duy sáng tạo, ứng dụng AI vào thực tế và tự tin làm chủ công nghệ trong kỷ nguyên số.

Giải đấu Robot Olympiad dành cho học sinh từ 6 đến 17 tuổi yêu thích khoa học, công nghệ và robot trên toàn quốc. Học sinh thiết kế và điều khiển robot thực hiện các nhiệm vụ phân loại rác trong mô hình khu dân cư và vận chuyển hàng hóa về kho.

Robot phải tự động hoặc điều khiển chính xác để thu gom rác, nhận diện chất thải và đưa về đúng thùng quy định, hoặc vận chuyển các khối hàng từ trung tâm lưu trữ về các kho trên bản đồ thi đấu.

Theo kế hoạch, từ tháng 12-2025 đến tháng 3-2026, Ban tổ chức phối hợp với các sở giáo dục và đào tạo, các nhà trường tổ chức vòng loại tại các địa phương và vòng loại quốc gia. Vòng chung kết quốc gia và lễ trao giải cuộc thi dự kiến diễn ra vào tháng 4-2026 tại Hà Nội.

Thí sinh có thể đăng ký tham dự cuộc thi Vô địch quốc gia STEM, AI và Robotics theo hình thức dự thi cá nhân hoặc theo đội tại website https://vsar.tienphong.vn; hạn trước ngày 15-3-2026.