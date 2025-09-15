Khởi động đi lại mùa Tết

Vé máy bay Tết 2026 đã được các hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet, Pacific Airlines, Bamboo Airways, Vietravel Airlines mở bán với nhiều chặng, nhiều mức giá. Dù vậy, khách hàng chưa vội đặt mua khi thấy giá bằng hoặc cao hơn năm ngoái.

TP HCM - Hà Nội: Khứ hồi thấp nhất 7-7,5 triệu đồng

Theo ghi nhận của phóng viên, với chặng TP HCM đi Hà Nội, giá vé của Vietjet từ 3 triệu đồng, Bamboo Airways từ 3,8 triệu đồng, Vietnam Airlines từ 3,86 triệu đồng. Các mức giá này hiện cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái, chưa kể một số hãng có giá vé cao mà khách còn phải mua thêm hành lý ký gửi.

Chị Trần Thu Hằng (phường Bến Thành, TP HCM) cho biết năm nay, cả nhà chị có kế hoạch về quê Ninh Bình đón Tết. Tuy nhiên, chị vẫn chưa đặt vé máy bay bởi thấy giá vé Tết mở bán sớm hơn đến 5 tháng nhưng không rẻ hơn cùng kỳ năm ngoái.

Không riêng chị Hằng, nhiều người có tâm lý chờ đợi khi giá vé khứ hồi TP HCM - Hà Nội, Thanh Hóa, Quảng Trị, Hải Phòng... dịp Tết 2026 thấp nhất cũng khoảng 7-7,5 triệu đồng/vé. "Sân bay Vinh đóng cửa để sửa chữa tới hết năm 2025. Nếu gia đình tôi bay về quê Nghệ An thì phải hạ cánh ở sân bay Thọ Xuân - Thanh Hóa hoặc Đồng Hới - Quảng Trị, cách nhà 130-240 km. Nếu di chuyển bằng xe cá nhân sẽ thuận tiện, tiết kiệm chi phí hơn nhưng tôi vẫn canh xem có giá rẻ hơn không thì sẽ mua" - anh Lê Ngọc Thịnh (phường Phước Long, TP HCM) tính toán.

Theo thông báo của Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO), giai đoạn cao điểm từ ngày 2-2 đến 3-3-2026 (tức từ ngày 15 tháng chạp đến 15 tháng giêng âm lịch), sẽ có hơn 3,5 triệu vé được bán ra trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước. Lượng ghế cung ứng trên đường bay Hà Nội - TP HCM tăng gần 18%, TP HCM - Đà Nẵng tăng gần 9%, TP HCM - Hải Phòng, Thanh Hóa, Huế tăng 9%-13% so với năm ngoái.

Sau đợt mở bán vé đầu tiên dựa trên lịch bay đã được phê duyệt này, Vietnam Airlines Group sẽ tiếp tục theo dõi nhu cầu thị trường, cân đối nguồn lực máy bay và phân bổ slot (lượt cất hạ cánh) để mở bán các đợt tiếp theo.

Vietjet mở bán sớm 2,5 triệu vé bay trong giai đoạn từ ngày 3-2 đến 2-3-2026. Một số hãng hàng không chưa công bố kế hoạch cụ thể về lượng vé Tết dự kiến bán ra nhưng trên website các hãng đều đang có vé cho nhiều chặng với nhiều mức giá.

Các hãng hàng không đang mở bán hàng triệu vé máy bay Tết 2026Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Ngày 20-9 mở bán vé tàu Tết

Công ty CP Vận tải đường sắt vừa thông báo về việc tiếp nhận đăng ký mua vé tàu của khách đoàn và cá nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Cụ thể, sẽ bán vé tàu Tết cho hành khách đi tàu Thống Nhất từ ngày 3-2 đến hết 8-3-2026. Từ hôm nay, 15-9, đến hết ngày 19-9, ngành đường sắt sẽ bán vé tàu cho đoàn khách tập thể. Từ 8 giờ ngày 20-9, tổ chức bán vé cho người dân trên tất cả kênh bán vé của ngành đường sắt (tại các nhà ga, đại lý bán vé và thu hộ, website).

Theo hướng dẫn của ngành đường sắt, số lượng đăng ký vé tập thể tối thiểu cho mỗi lượt đi hoặc về là từ 5 vé. Đối tượng được đăng ký mua vé tập thể gồm: các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân; trường đại học, cao đẳng; khu công nghiệp, khu chế xuất; công ty, doanh nghiệp; tổ chức xã hội; các đơn vị trong và ngoài ngành đường sắt.

Để đăng ký mua vé tàu tập thể, người đăng ký cần mang theo giấy giới thiệu, danh sách hành khách và bảng tổng hợp lượt đi, lượt về theo mẫu của ngành đường sắt. Danh sách phải ghi rõ, chính xác thông tin của từng người đi tàu, bao gồm: họ và tên, số điện thoại, giấy tờ tùy thân. Các loại giấy tờ hợp lệ có thể sử dụng để đăng ký là căn cước công dân, giấy khai sinh, hộ chiếu, giấy chứng nhận của lực lượng vũ trang, thẻ đại biểu Quốc hội, thẻ nhà báo, thẻ đảng viên, thẻ đoàn viên, giấy phép lái xe hoặc giấy chứng nhận thuộc diện chính sách xã hội.

Các đơn vị có nhu cầu mua vé tàu tập thể có thể liên hệ trực tiếp với phòng bán vé tại các ga Sài Gòn, Dĩ An, Biên Hòa, Long Khánh, Suối Kiết, Bình Thuận, Phan Thiết, Sông Mao, Tháp Chàm, Đà Lạt để được hướng dẫn và làm thủ tục đăng ký.

Theo Công ty CP Vận tải đường sắt, so với Tết năm trước, vé tàu Tết Bính Ngọ 2026 được mở bán sớm hơn 10 ngày do đơn vị có phương án sớm hơn. Việc tổ chức bán vé Tết sớm sẽ giúp người dân chủ động lựa chọn phương án di chuyển cũng như sắp xếp thời gian phù hợp.

Tương tự các năm, ngành đường sắt giảm giá vé cho học sinh, sinh viên, vé mua tập thể, mua khứ hồi; miễn, giảm giá cho Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, người nhiễm chất độc hóa học, người khuyết tật nặng, người cao tuổi, trẻ em...

Giá vé máy bay vẫn cao, vì sao? Đại diện một hãng hàng không thông tin nguồn cung máy bay hiện vẫn thiếu trong khi nhu cầu đi lại dịp Tết thường tăng cao khiến giá vé khó giảm. Ngoài ra, giá vé thường được cân đối dựa trên nhu cầu, sức mua, khả năng chi trả của hành khách. Nếu dải giá vé cao nhưng khách không đặt hoặc lượng bán ra chậm, các hãng sẽ phải tính toán lại. "Các hãng hàng không đang nỗ lực tiết giảm chi phí đầu vào thì mới có thể duy trì được các mức giá vé dưới giá trần theo quy định. Sức ép lạm phát và tỉ giá cũng là bài toán khó" - đại diện hãng hàng không này phân trần.



