HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Khởi động đi lại mùa Tết

Thái Phương - Thu Hồng

Các hãng hàng không đã mở bán vé Tết sớm trong khi ngành đường sắt cũng bán vé tàu hỏa cho đoàn khách từ hôm nay, 15-9

Vé máy bay Tết 2026 đã được các hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet, Pacific Airlines, Bamboo Airways, Vietravel Airlines mở bán với nhiều chặng, nhiều mức giá. Dù vậy, khách hàng chưa vội đặt mua khi thấy giá bằng hoặc cao hơn năm ngoái.

TP HCM - Hà Nội: Khứ hồi thấp nhất 7-7,5 triệu đồng

Theo ghi nhận của phóng viên, với chặng TP HCM đi Hà Nội, giá vé của Vietjet từ 3 triệu đồng, Bamboo Airways từ 3,8 triệu đồng, Vietnam Airlines từ 3,86 triệu đồng. Các mức giá này hiện cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái, chưa kể một số hãng có giá vé cao mà khách còn phải mua thêm hành lý ký gửi.

Chị Trần Thu Hằng (phường Bến Thành, TP HCM) cho biết năm nay, cả nhà chị có kế hoạch về quê Ninh Bình đón Tết. Tuy nhiên, chị vẫn chưa đặt vé máy bay bởi thấy giá vé Tết mở bán sớm hơn đến 5 tháng nhưng không rẻ hơn cùng kỳ năm ngoái.

Không riêng chị Hằng, nhiều người có tâm lý chờ đợi khi giá vé khứ hồi TP HCM - Hà Nội, Thanh Hóa, Quảng Trị, Hải Phòng... dịp Tết 2026 thấp nhất cũng khoảng 7-7,5 triệu đồng/vé. "Sân bay Vinh đóng cửa để sửa chữa tới hết năm 2025. Nếu gia đình tôi bay về quê Nghệ An thì phải hạ cánh ở sân bay Thọ Xuân - Thanh Hóa hoặc Đồng Hới - Quảng Trị, cách nhà 130-240 km. Nếu di chuyển bằng xe cá nhân sẽ thuận tiện, tiết kiệm chi phí hơn nhưng tôi vẫn canh xem có giá rẻ hơn không thì sẽ mua" - anh Lê Ngọc Thịnh (phường Phước Long, TP HCM) tính toán.

Theo thông báo của Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO), giai đoạn cao điểm từ ngày 2-2 đến 3-3-2026 (tức từ ngày 15 tháng chạp đến 15 tháng giêng âm lịch), sẽ có hơn 3,5 triệu vé được bán ra trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước. Lượng ghế cung ứng trên đường bay Hà Nội - TP HCM tăng gần 18%, TP HCM - Đà Nẵng tăng gần 9%, TP HCM - Hải Phòng, Thanh Hóa, Huế tăng 9%-13% so với năm ngoái.

Sau đợt mở bán vé đầu tiên dựa trên lịch bay đã được phê duyệt này, Vietnam Airlines Group sẽ tiếp tục theo dõi nhu cầu thị trường, cân đối nguồn lực máy bay và phân bổ slot (lượt cất hạ cánh) để mở bán các đợt tiếp theo.

Vietjet mở bán sớm 2,5 triệu vé bay trong giai đoạn từ ngày 3-2 đến 2-3-2026. Một số hãng hàng không chưa công bố kế hoạch cụ thể về lượng vé Tết dự kiến bán ra nhưng trên website các hãng đều đang có vé cho nhiều chặng với nhiều mức giá.

Khởi động đi lại mùa Tết - Ảnh 1.

Các hãng hàng không đang mở bán hàng triệu vé máy bay Tết 2026Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Ngày 20-9 mở bán vé tàu Tết

Công ty CP Vận tải đường sắt vừa thông báo về việc tiếp nhận đăng ký mua vé tàu của khách đoàn và cá nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Cụ thể, sẽ bán vé tàu Tết cho hành khách đi tàu Thống Nhất từ ngày 3-2 đến hết 8-3-2026. Từ hôm nay, 15-9, đến hết ngày 19-9, ngành đường sắt sẽ bán vé tàu cho đoàn khách tập thể. Từ 8 giờ ngày 20-9, tổ chức bán vé cho người dân trên tất cả kênh bán vé của ngành đường sắt (tại các nhà ga, đại lý bán vé và thu hộ, website).

Theo hướng dẫn của ngành đường sắt, số lượng đăng ký vé tập thể tối thiểu cho mỗi lượt đi hoặc về là từ 5 vé. Đối tượng được đăng ký mua vé tập thể gồm: các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân; trường đại học, cao đẳng; khu công nghiệp, khu chế xuất; công ty, doanh nghiệp; tổ chức xã hội; các đơn vị trong và ngoài ngành đường sắt.

Để đăng ký mua vé tàu tập thể, người đăng ký cần mang theo giấy giới thiệu, danh sách hành khách và bảng tổng hợp lượt đi, lượt về theo mẫu của ngành đường sắt. Danh sách phải ghi rõ, chính xác thông tin của từng người đi tàu, bao gồm: họ và tên, số điện thoại, giấy tờ tùy thân. Các loại giấy tờ hợp lệ có thể sử dụng để đăng ký là căn cước công dân, giấy khai sinh, hộ chiếu, giấy chứng nhận của lực lượng vũ trang, thẻ đại biểu Quốc hội, thẻ nhà báo, thẻ đảng viên, thẻ đoàn viên, giấy phép lái xe hoặc giấy chứng nhận thuộc diện chính sách xã hội.

Các đơn vị có nhu cầu mua vé tàu tập thể có thể liên hệ trực tiếp với phòng bán vé tại các ga Sài Gòn, Dĩ An, Biên Hòa, Long Khánh, Suối Kiết, Bình Thuận, Phan Thiết, Sông Mao, Tháp Chàm, Đà Lạt để được hướng dẫn và làm thủ tục đăng ký.

Theo Công ty CP Vận tải đường sắt, so với Tết năm trước, vé tàu Tết Bính Ngọ 2026 được mở bán sớm hơn 10 ngày do đơn vị có phương án sớm hơn. Việc tổ chức bán vé Tết sớm sẽ giúp người dân chủ động lựa chọn phương án di chuyển cũng như sắp xếp thời gian phù hợp.

Tương tự các năm, ngành đường sắt giảm giá vé cho học sinh, sinh viên, vé mua tập thể, mua khứ hồi; miễn, giảm giá cho Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, người nhiễm chất độc hóa học, người khuyết tật nặng, người cao tuổi, trẻ em... 

Giá vé máy bay vẫn cao, vì sao?

Đại diện một hãng hàng không thông tin nguồn cung máy bay hiện vẫn thiếu trong khi nhu cầu đi lại dịp Tết thường tăng cao khiến giá vé khó giảm. Ngoài ra, giá vé thường được cân đối dựa trên nhu cầu, sức mua, khả năng chi trả của hành khách. Nếu dải giá vé cao nhưng khách không đặt hoặc lượng bán ra chậm, các hãng sẽ phải tính toán lại.

"Các hãng hàng không đang nỗ lực tiết giảm chi phí đầu vào thì mới có thể duy trì được các mức giá vé dưới giá trần theo quy định. Sức ép lạm phát và tỉ giá cũng là bài toán khó" - đại diện hãng hàng không này phân trần.


Tin liên quan

Hàng triệu vé máy bay Tết mở bán sớm trước 5 tháng, khách vẫn ngóng giá rẻ

Hàng triệu vé máy bay Tết mở bán sớm trước 5 tháng, khách vẫn ngóng giá rẻ

(NLĐO) - Nhiều người có nhu cầu mua vé máy bay về quê dịp Tết Nguyên đán 2026 nhưng chưa vội "xuống tiền" vì chờ giá giảm

Bắt đầu triển khai bán vé tàu hỏa và thanh toán qua di động

(NLĐO)- Người dùng Việt Nam từ ngày 7-5 bắt đầu có thể đặt mua, chọn loại chỗ, thanh toán và xuất vé tàu hỏa toàn diện trên thiết bị di động.

mùa Tết vé máy bay vé tàu hỏa nghỉ Tết
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo