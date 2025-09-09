HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Hàng triệu vé máy bay Tết mở bán sớm trước 5 tháng, khách vẫn ngóng giá rẻ

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) - Nhiều người có nhu cầu mua vé máy bay về quê dịp Tết Nguyên đán 2026 nhưng chưa vội "xuống tiền" vì chờ giá giảm

Chiều 9-9, chị Thanh Hoài (ngụ phường Phước Long, TP HCM), cho biết chị đã ít nhất 3 lần truy cập vào website của các hãng hàng không để tìm vé máy bay Tết Nguyên đán 2026 cho chặng TP HCM - Thanh Hóa, nhưng vẫn chưa chốt mua.

Ngay khi thấy các hãng Vietnam Airlines, Vietjet công bố mở bán sớm hàng triệu vé Tết 2026, chị Hoài đã tham khảo giá vé để đặt cho cả nhà, nhưng thấy giá vé tương đương hoặc cao hơn năm ngoái. 

TIN LIÊN QUAN

"Tôi xem vé khởi hành khoảng ngày 25 tháng Chạp từ TP HCM, chiều vô lại từ Thanh Hóa khoảng ngày mùng 5 Tết, nhưng giá thấp nhất của Vietjet từ 3,6 triệu đồng còn Vietnam Airlines thấp nhất từ 3,8 triệu đồng. Một vé khứ hồi khoảng 7,5 triệu đồng. Nếu cả gia đình tôi 4 người, chỉ riêng tiền vé máy bay đã khoảng 30 triệu đồng, chưa kể các chi phí đi lại khác nên tôi chưa đặt" - chị Hoài kể.

Để tiết kiệm chi phí, chị Hoài đang tính phương án xin nghỉ phép 1 tuần trước Tết để bay về quê ngày 20-21 tháng Chạp cùng 2 con. Chồng chị sẽ đặt vé về sau, rồi cả nhà cùng bay trở lại TP HCM ngày mùng 2 Tết - chi phí vé thấp hơn so với bay ngày cao điểm trước và sau Tết.

Nhiều người khác cũng chia sẻ đang có nhu cầu đặt vé về quê các chặng từ TP HCM đi Hà Nội, Thanh Hóa, Quảng Bình, Hải Phòng… Nhưng mức giá vé khứ hồi hiện tại thấp nhất cũng khoảng 7-7,5 triệu đồng, tương đương hoặc nhỉnh hơn cùng kỳ Tết năm ngoái, nên chưa nhiều người chốt mua. Chưa kể, thời điểm này còn hơn 5 tháng nữa mới bước vào kỳ nghỉ Tết nên không ít người chưa sắp xếp được kế hoạch nghỉ.

Hàng triệu vé máy bay Tết mở bán sớm trước 5 tháng, khách vẫn ngóng giá rẻ- Ảnh 2.

Các hãng hàng không mở bán hàng triệu vé máy bay sớm Tết 2026

Anh Nhật Thịnh (ngụ phường Hiệp Bình, TP HCM) nói rằng Tết này gia đình có kế hoạch về quê ở Nghệ An. Tuy nhiên, sân bay Vinh đang đóng cửa sửa chữa đến hết năm 2025. Theo thông báo của các hãng, khách có nhu cầu bay từ TP HCM về sân bay Vinh sẽ phải chọn hạ cánh tại sân bay ở Thanh Hóa hoặc Quảng Bình.

"Nếu hạ cánh ở sân bay Thọ Xuân hoặc Đồng Hới, cách nhà tôi ít nhất 130 - 240 km, khá xa và bất tiện nên gia đình đang tính phương án đi bằng xe cá nhân hoặc tàu hỏa tiện hơn. Dù vậy, tôi vẫn canh giá vé máy bay nếu có giá rẻ hơn thì sẽ đặt mua" – anh Thịnh nói.

Hàng triệu vé máy bay Tết chờ hành khách

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, đến thời điểm này, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) và Vietjet đã đồng loạt mở bán sớm vé Tết Nguyên đán 2026.

Với Vietnam Airlines Group, giai đoạn cao điểm kéo dài từ ngày 2-2 đến ngày 3-3-2026 (tức từ ngày 15 tháng Chạp đến hết ngày 15 tháng Giêng âm lịch), với tổng số hơn 3,5 triệu vé được bán ra trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước.

Đây là đợt mở bán vé đầu tiên dựa trên lịch bay đã được phê duyệt, Vietnam Airlines Group sẽ tiếp tục theo dõi nhu cầu thị trường, cân đối nguồn lực tàu bay và phân bổ slot để mở bán các đợt tiếp theo. Lượng ghế cung ứng trên đường bay Hà Nội – TP HCM tăng gần 18%, đường bay TP HCM - Đà Nẵng tăng gần 9%, các đường bay giữa TP HCM và Hải Phòng, Thanh Hóa, Huế tăng từ 9-13% so với cùng kỳ.

Để tăng thêm lựa chọn cho hành khách, Vietnam Airlines tiếp tục bố trí nhiều chuyến bay vào khung giờ tối muộn và sáng sớm. Dịp Tết 2026, tỉ trọng các chuyến bay khung giờ đêm chiếm gần 20% trong tổng số chuyến.

Tương tự, Vietjet cũng đang mở bán sớm 2,5 triệu vé bay trong giai đoạn từ 3-2 đến 2-3-2026, tức 16 tháng Chạp đến ngày 13 tháng Giêng.

Hàng triệu vé máy bay Tết mở bán sớm trước 5 tháng, khách vẫn ngóng giá rẻ- Ảnh 3.

Giá vé máy bay Tết được Vietnam Airlines mở bán sớm từ 3,8 triệu đồng/chặng


Tin liên quan

Chiều 9-9, giá vàng vẫn duy trì ở mức cao, giá bạc gây bất ngờ

Chiều 9-9, giá vàng vẫn duy trì ở mức cao, giá bạc gây bất ngờ

(NLĐO) – Cùng xu hướng lập đỉnh của giá vàng thế giới, bạc cũng tăng giá liên tiếp trong những ngày qua thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư.

Giá vàng tiếp tục tăng, TP HCM công bố hơn 800 điểm mua bán vàng miếng hợp pháp

(NLĐO) - Giá vàng miếng SJC sáng nay, 9-9, được các công ty niêm yết tăng 700.000 đồng/lượng; vàng nhẫn, vàng trang sức 99,99% cũng tăng 600.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 9-9: Vàng thế giới lập đỉnh mới

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay (9-9) tiếp tục lập đỉnh cao mới nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể thực hiện ba lần cắt giảm lãi suất

vé máy bay Tết giá vé Tết Vietnam Airlines VietJet hành khách mua vé Tết giá vé máy bay Tết 2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo