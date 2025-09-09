Chiều 9-9, chị Thanh Hoài (ngụ phường Phước Long, TP HCM), cho biết chị đã ít nhất 3 lần truy cập vào website của các hãng hàng không để tìm vé máy bay Tết Nguyên đán 2026 cho chặng TP HCM - Thanh Hóa, nhưng vẫn chưa chốt mua.

Ngay khi thấy các hãng Vietnam Airlines, Vietjet công bố mở bán sớm hàng triệu vé Tết 2026, chị Hoài đã tham khảo giá vé để đặt cho cả nhà, nhưng thấy giá vé tương đương hoặc cao hơn năm ngoái.

"Tôi xem vé khởi hành khoảng ngày 25 tháng Chạp từ TP HCM, chiều vô lại từ Thanh Hóa khoảng ngày mùng 5 Tết, nhưng giá thấp nhất của Vietjet từ 3,6 triệu đồng còn Vietnam Airlines thấp nhất từ 3,8 triệu đồng. Một vé khứ hồi khoảng 7,5 triệu đồng. Nếu cả gia đình tôi 4 người, chỉ riêng tiền vé máy bay đã khoảng 30 triệu đồng, chưa kể các chi phí đi lại khác nên tôi chưa đặt" - chị Hoài kể.

Để tiết kiệm chi phí, chị Hoài đang tính phương án xin nghỉ phép 1 tuần trước Tết để bay về quê ngày 20-21 tháng Chạp cùng 2 con. Chồng chị sẽ đặt vé về sau, rồi cả nhà cùng bay trở lại TP HCM ngày mùng 2 Tết - chi phí vé thấp hơn so với bay ngày cao điểm trước và sau Tết.

Nhiều người khác cũng chia sẻ đang có nhu cầu đặt vé về quê các chặng từ TP HCM đi Hà Nội, Thanh Hóa, Quảng Bình, Hải Phòng… Nhưng mức giá vé khứ hồi hiện tại thấp nhất cũng khoảng 7-7,5 triệu đồng, tương đương hoặc nhỉnh hơn cùng kỳ Tết năm ngoái, nên chưa nhiều người chốt mua. Chưa kể, thời điểm này còn hơn 5 tháng nữa mới bước vào kỳ nghỉ Tết nên không ít người chưa sắp xếp được kế hoạch nghỉ.

Các hãng hàng không mở bán hàng triệu vé máy bay sớm Tết 2026

Anh Nhật Thịnh (ngụ phường Hiệp Bình, TP HCM) nói rằng Tết này gia đình có kế hoạch về quê ở Nghệ An. Tuy nhiên, sân bay Vinh đang đóng cửa sửa chữa đến hết năm 2025. Theo thông báo của các hãng, khách có nhu cầu bay từ TP HCM về sân bay Vinh sẽ phải chọn hạ cánh tại sân bay ở Thanh Hóa hoặc Quảng Bình.

"Nếu hạ cánh ở sân bay Thọ Xuân hoặc Đồng Hới, cách nhà tôi ít nhất 130 - 240 km, khá xa và bất tiện nên gia đình đang tính phương án đi bằng xe cá nhân hoặc tàu hỏa tiện hơn. Dù vậy, tôi vẫn canh giá vé máy bay nếu có giá rẻ hơn thì sẽ đặt mua" – anh Thịnh nói.

Hàng triệu vé máy bay Tết chờ hành khách

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, đến thời điểm này, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) và Vietjet đã đồng loạt mở bán sớm vé Tết Nguyên đán 2026.

Với Vietnam Airlines Group, giai đoạn cao điểm kéo dài từ ngày 2-2 đến ngày 3-3-2026 (tức từ ngày 15 tháng Chạp đến hết ngày 15 tháng Giêng âm lịch), với tổng số hơn 3,5 triệu vé được bán ra trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước.

Đây là đợt mở bán vé đầu tiên dựa trên lịch bay đã được phê duyệt, Vietnam Airlines Group sẽ tiếp tục theo dõi nhu cầu thị trường, cân đối nguồn lực tàu bay và phân bổ slot để mở bán các đợt tiếp theo. Lượng ghế cung ứng trên đường bay Hà Nội – TP HCM tăng gần 18%, đường bay TP HCM - Đà Nẵng tăng gần 9%, các đường bay giữa TP HCM và Hải Phòng, Thanh Hóa, Huế tăng từ 9-13% so với cùng kỳ.

Để tăng thêm lựa chọn cho hành khách, Vietnam Airlines tiếp tục bố trí nhiều chuyến bay vào khung giờ tối muộn và sáng sớm. Dịp Tết 2026, tỉ trọng các chuyến bay khung giờ đêm chiếm gần 20% trong tổng số chuyến.

Tương tự, Vietjet cũng đang mở bán sớm 2,5 triệu vé bay trong giai đoạn từ 3-2 đến 2-3-2026, tức 16 tháng Chạp đến ngày 13 tháng Giêng.

Giá vé máy bay Tết được Vietnam Airlines mở bán sớm từ 3,8 triệu đồng/chặng



