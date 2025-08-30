HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Khởi động thành lập Liên minh kinh tế số

Yến Anh

(NLĐO)- Đề án Liên đoàn hợp tác xã điện tử (Liên minh kinh tế số) được Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường, Sàn Văn hóa học và Đọc Việt Nam khởi động

Chiều 29-8, Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường, Sàn Văn hóa Học và Đọc Việt Nam phối hợp với hơn 300 doanh nghiệp, hợp tác xã tổ chức Lễ khởi động Đề án Liên đoàn hợp tác xã điện tử (Liên minh kinh tế số). Đây được coi là giải pháp chuyển đổi số cho cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp và hợp tác xã nhằm hiện thực hóa Nghị quyết 57-NQ/TW và 68-NQ/TW và Phong trào phát triển văn hóa đọc.

Khởi động thành lập Liên minh kinh tế số - Ảnh 1.

Nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn chia sẻ về Đề án Liên minh kinh tế số

Đây được coi là giải pháp chuyển đổi số cho cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp và hợp tác xã nhằm hiện thực hóa Nghị quyết 57-NQ/TW và 68-NQ/TW và Phong trào phát triển văn hóa đọc.

Đề án do nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn khởi xướng, nhằm hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh và hợp tác xã từng bước chuyển đổi số, hội nhập kinh tế chính thức.

Liên minh kinh tế số được triển khai trong bối cảnh cả nước có khoảng 5,5 triệu hộ kinh doanh cá thể, đóng góp gần 30% GDP nhưng chỉ chiếm 1,6% thu ngân sách nhà nước. Phần lớn các hộ này gặp khó vì thiếu tư cách pháp nhân, hạn chế trong tiếp cận vốn và hội nhập chuỗi giá trị.

Ngoài ra, ước tính có tới 20 triệu cá nhân kinh doanh phi chính thức trong các lĩnh vực bán hàng trực tuyến, vận tải công nghệ, nông nghiệp nhỏ lẻ… chưa được quản lý. Đây vừa là nguồn lực lớn, vừa là thách thức trong quản lý và minh bạch kinh tế.

Khởi động thành lập Liên minh kinh tế số - Ảnh 2.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, đã trao bằng khen tôn vinh những cá nhân có đóng góp cho văn hóa và cộng đồng

Liên minh kinh tế số được thiết kế như một "giải pháp chuyển đổi mềm", hộ cá thể khi tham gia sẽ được hỗ trợ các giải pháp nhằm minh bạch tài chính, pháp lý, tiếp cận tín dụng và dịch vụ số. Qua đó, họ có thể nâng cao năng lực quản trị, tiến dần lên mô hình doanh nghiệp chính thức.

Đại diện ban tổ chức khẳng định, hợp tác xã điện tử không chỉ là một mô hình công nghệ, mà còn là một giải pháp cải cách thể chế mềm dẻo. Do vậy, Liên minh kinh tế số sẽ là bước phát triển tất yếu, tập hợp sức mạnh cộng đồng để hàng chục triệu cá nhân và hộ kinh doanh bước vào nền kinh tế số, từng bước trở thành doanh nghiệp hiện đại.

Trong khuôn khổ sự kiện, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, đã trao bằng khen tôn vinh những cá nhân có đóng góp cho văn hóa và cộng đồng, trong đó có nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn – tác giả cuốn "Con đường tương lai".

Những ghi nhận này không chỉ khuyến khích sự sáng tạo trong lĩnh vực văn học nghệ thuật mà còn khẳng định vai trò của văn hóa trong công cuộc phát triển đất nước.

Sự kết hợp giữa Liên đoàn hợp tác xã điện tử và phong trào văn hóa đọc được kỳ vọng sẽ mở ra không gian phát triển mới: vừa thúc đẩy chuyển đổi số cho hàng triệu hộ kinh doanh, vừa tạo môi trường nuôi dưỡng tri thức và tinh thần đổi mới sáng tạo. Đây cũng là hướng đi phù hợp với văn hóa kinh doanh của người Việt - chuyển đổi mềm, từng bước vững chắc, góp phần hiện thực hóa mục tiêu của Nhà nước đạt 2 triệu doanh nghiệp hoạt động hiệu quả vào năm 2030.

