Khởi nghiệp không bắt đầu từ những điều lớn lao

Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ VIII (Ngày hội) đã chính thức khai mạc sáng 18-4 tại Hà Nội với sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu.

Tăng cường hỗ trợ học sinh, sinh viên

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh một quốc gia muốn phát triển nhanh, bền vững phải có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mạnh và lực lượng nhân lực trẻ có tư duy sáng tạo; có khả năng tạo ra sản phẩm, dịch vụ, mô hình mới và thích ứng nhanh với sự thay đổi của thời đại.

"Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp không chỉ là nhiệm vụ của ngành giáo dục mà là nhiệm vụ chiến lược quốc gia, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và chuẩn bị lực lượng doanh nhân trẻ, nhân lực sáng tạo cho giai đoạn phát triển mới của đất nước" - Phó Thủ tướng khẳng định.

Phó Thủ tướng cho hay Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 336/QĐ-TTg ngày 25-2-2026 về Chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035. Chính phủ cũng ban hành Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 5-4-2026 về Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo. Các quyết sách này khẳng định quyết tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc xây dựng môi trường thuận lợi để đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo thực sự trở thành một động lực quan trọng để phát triển đất nước.

Thời gian tới, để triển khai hiệu quả Chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tập trung đổi mới mạnh mẽ tư duy và cách làm; lấy kết quả thực chất, lấy số lượng sản phẩm, dự án đi vào thị trường, số doanh nghiệp được hình thành và khả năng thương mại hóa làm thước đo chủ yếu. Bên cạnh đó, xây dựng và hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp trong nhà trường, tạo điều kiện để các ý tưởng được thử nghiệm, hoàn thiện và phát triển đến cùng. Bộ Khoa học và Công nghệ (KH-CN) đóng vai trò "cầu nối" đưa tri thức trong nhà trường ra thị trường, biến ý tưởng của học sinh, sinh viên thành sản phẩm và doanh nghiệp thực sự.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn và các em học sinh, sinh viên tham gia ngày hội

Phó Thủ tướng giao Bộ KH-CN phối hợp chặt chẽ với Bộ GD-ĐT đưa hoạt động khởi nghiệp học sinh, sinh viên trở thành một phần của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia; nghiên cứu, đề xuất cơ chế hỗ trợ đủ mạnh để các dự án của học sinh, sinh viên tiếp cận thuận lợi với khoa học, công nghệ, quỹ đầu tư, chuyên gia và thị trường. Các bộ, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp, gắn với các nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực, đổi mới sáng tạo và yêu cầu phát triển của từng ngành, từng địa phương. Nhấn mạnh Ngày hội là cơ hội để học sinh, sinh viên thể hiện trí tuệ, khát vọng, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ Việt Nam đối với đất nước, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho rằng điều quan trọng không chỉ là giải thưởng hay thứ hạng cuộc thi mà là quá trình các em tích lũy tri thức, khẳng định bản thân, nuôi dưỡng hoài bão cống hiến cho đất nước.

"Khởi nghiệp không bắt đầu từ những điều lớn lao mà bắt đầu từ việc biết quan sát thực tiễn, không ngừng học hỏi, chủ động hợp tác, dám thử nghiệm và kiên trì vượt qua khó khăn, thách thức. Hãy bắt đầu từ hôm nay, từ những ý tưởng nhỏ nhất, kiên trì theo đuổi đến cùng, để biến ý tưởng thành sản phẩm, biến khát vọng thành giá trị, đóng góp thiết thực cho xã hội và cho đất nước" - Phó Thủ tướng gửi gắm.

Đưa Việt Nam vươn cao

Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia của học sinh, sinh viên năm nay thu hút khoảng 10.000 học sinh, sinh viên tham dự, theo dõi; khoảng 50 doanh nghiệp cùng nhiều chuyên gia, cố vấn tham gia các hoạt động chuyên môn và kết nối. Bộ GD-ĐT cho biết trong năm học 2025 - 2026, có khoảng 8.000 - 8.500 hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, thu hút gần 5 triệu lượt học sinh, sinh viên tham gia. Trên 20.000 dự án, ý tưởng được hỗ trợ, ươm tạo; trong đó, có trên 5.000 dự án có kết quả đầu ra (thử nghiệm, hợp tác, giải thưởng, doanh thu).

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn kỳ vọng từ những hạt giống ý tưởng tại Ngày hội sẽ sớm hình thành nên các doanh nghiệp khởi nghiệp, các doanh nghiệp khoa học công nghệ thực thụ, góp phần đưa Việt Nam vươn cao trên bản đồ kinh tế tri thức thế giới.

Để tinh thần khởi nghiệp thấm sâu và lan tỏa, Bộ GD-ĐT cam kết sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý thuận lợi nhất để các nhà trường trở thành những trung tâm đổi mới sáng tạo thực thụ.

Đừng sợ thất bại Phát biểu tại Ngày hội, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn bày tỏ mong muốn học sinh, sinh viên thay đổi định vị bản thân, "đừng chỉ học để cầm tấm bằng đi tìm việc, hãy học để có năng lực làm chủ, năng lực nhận diện cơ hội và bản lĩnh để khởi nghiệp". "Đừng sợ thất bại. Trong khởi nghiệp, thất bại không phải là dấu chấm hết, mà là một học phần bắt buộc của sự thành công. Điều quan trọng hơn, giải thưởng chính là tư duy đổi mới, khả năng giải quyết vấn đề phức hợp và khát vọng cống hiến mà các em tích lũy được qua hành trình này" - Bộ trưởng Bộ GD-ĐT nói.

Trong khuôn khổ sự kiện, diễn đàn truyền cảm hứng khởi nghiệp: "Khởi nghiệp từ trường học giai đoạn 2026-2035: Cơ hội - nguồn lực - hành động" sẽ được tổ chức vào sáng nay, 19-4. Lễ bế mạc và trao giải cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp lần thứ VIII diễn ra chiều 19-4. Năm nay, Ban Tổ chức đã nhận được 880 dự án khởi nghiệp thuộc 5 lĩnh vực: Công nghiệp, chế tạo, trí tuệ nhân tạo (AI), STEM; Nông nghiệp, môi trường, năng lượng; Giáo dục, văn hóa, du lịch, tài chính; Y tế, sức khỏe, đời sống; Kinh doanh tạo tác động xã hội.



