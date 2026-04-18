Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Hỗ trợ HSSV khởi nghiệp là nhiệm vụ chiến lược quốc gia

Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ VIII đã chính thức khai mạc sáng 18-4 tại Hà Nội với sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu.



Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu tại lễ khai mạc

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh một quốc gia muốn phát triển nhanh, bền vững phải có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mạnh và lực lượng nhân lực trẻ có tư duy sáng tạo, có khả năng tạo ra sản phẩm, dịch vụ, mô hình mới và thích ứng nhanh với sự thay đổi của thời đại.

"Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp không chỉ là nhiệm vụ của ngành giáo dục mà là nhiệm vụ chiến lược quốc gia, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và chuẩn bị lực lượng doanh nhân trẻ, nhân lực sáng tạo cho giai đoạn phát triển mới của đất nước"- Phó Thủ tướng khẳng định.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu và các lãnh đạo thực hiện nghi thức kích hoạt hạt giống khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Ảnh: Thu Sa

Phó Thủ tướng cho hay Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 336/QĐ-TTg ngày 25-2-2026 về Chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035. Chính phủ ban hành Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 05/4/2026 về Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo.

Các quyết sách này khẳng định quyết tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc xây dựng môi trường thuận lợi để đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo thực sự trở thành một động lực quan trọng để phát triển đất nước.

Phó Thủ tướng tìm hiểu, lắng nghe các em học sinh giới thiệu Dự án Robot đa nhiệm Homi. Ảnh: Thu Sa

Thời gian tới, để triển khai hiệu quả Chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ GD-ĐT và các bộ, ngành và địa phương lưu ý một số nội dung.

Thứ nhất, Bộ GD-ĐT cần tập trung đổi mới mạnh mẽ tư duy và cách làm; cần lấy kết quả thực chất, lấy số lượng sản phẩm, dự án đi vào thị trường, số doanh nghiệp được hình thành và khả năng thương mại hóa làm thước đo chủ yếu.

Bên cạnh đó, xây dựng và hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp trong nhà trường, tạo điều kiện để các ý tưởng được thử nghiệm, hoàn thiện và phát triển đến cùng, không dừng lại ở các cuộc thi, ngày hội; hoàn thiện cơ chế về sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ và huy động nguồn lực xã hội, bảo đảm các dự án tiềm năng có thể tiếp cận nhanh với thị trường.

Thứ hai, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH-CN) phải đóng vai trò "cầu nối" đưa tri thức trong nhà trường ra thị trường, biến ý tưởng của học sinh, sinh viên thành sản phẩm và doanh nghiệp thực sự.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu và các lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm cùng các em học sinh vùng cao về tham gia Ngày hội . Ảnh: Thu Sa

Phó Thủ tướng giao Bộ KH-CN phối hợp chặt chẽ với Bộ GD-ĐT đưa hoạt động khởi nghiệp học sinh, sinh viên trở thành một cấu phần của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia; Hỗ trợ các cơ sở giáo dục kết nối với trung tâm đổi mới sáng tạo, tổ chức ươm tạo, doanh nghiệp khoa học và công nghệ; Đẩy mạnh tư vấn, ươm tạo, sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ; Nghiên cứu, đề xuất cơ chế hỗ trợ đủ mạnh để các dự án của học sinh, sinh viên tiếp cận thuận lợi với khoa học, công nghệ, quỹ đầu tư, chuyên gia và thị trường.

Thứ ba, các bộ, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp, gắn với các nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực, đổi mới sáng tạo và yêu cầu phát triển của từng ngành, từng địa phương. Đồng thời, tạo điều kiện, giao nhiệm vụ để học sinh, sinh viên được tiếp cận thực tiễn, tham gia giải quyết các bài toán của ngành, của địa phương và của cộng đồng.

Thứ tư, các cơ sở giáo dục phổ thông, các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp chủ động hơn nữa trong việc tổ chức triển khai hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp; gắn với đào tạo, trải nghiệm, hướng nghiệp; hình thành tư duy sáng tạo, tinh thần chủ động, kỹ năng nền tảng và định hướng nghề nghiệp phù hợp...

Thứ năm, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ GD-ĐT, các địa phương, các cơ sở giáo dục, đào tạo trong việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ, kết nối và đồng hành với học sinh, sinh viên khởi nghiệp; phát hiện các nhân tố mới, mô hình mới, cách làm hay; đồng thời góp phần xây dựng môi trường thuận lợi để học sinh, sinh viên rèn luyện bản lĩnh, khát vọng, tinh thần dấn thân và trách nhiệm xã hội.

Thứ sáu, các tổ chức đoàn thể, các doanh nghiệp, hiệp hội, nhà đầu tư, chuyên gia, cơ quan truyền thông và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp tiếp tục tham gia tích cực, thực chất và có trách nhiệm hơn nữa trong triển khai Chương trình.

Nhấn mạnh Ngày hội là cơ hội để các em thể hiện trí tuệ, khát vọng, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ Việt Nam đối với đất nước, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho rằng điều quan trọng không chỉ là giải thưởng hay thứ hạng cuộc thi mà là quá trình các em học sinh, sinh viên được trưởng thành, tích lũy tri thức, khẳng định bản thân, nuôi dưỡng hoài bão cống hiến cho đất nước.

Phó Thủ tướng nhắc lại thông điệp rất sâu sắc mà đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục: "Trong giai đoạn phát triển mới, thế hệ trẻ phải làm chủ tri thức, công nghệ, hun đúc bản lĩnh, khát vọng cống hiến và trách nhiệm đối với đất nước; từ đó góp phần tạo nên những thành tựu mới trong thời bình bằng trí tuệ, sáng tạo và hành động".

"Khởi nghiệp không bắt đầu từ những điều lớn lao mà bắt đầu từ việc biết quan sát thực tiễn, không ngừng học hỏi, chủ động hợp tác, dám thử nghiệm và kiên trì vượt qua khó khăn, thách thức"- Phó Thủ tướng chia sẻ. Đồng thời mong học sinh, sinh viên giữ vững tinh thần cầu tiến, không ngừng khát vọng vươn lên, dám nghĩ khác, dám làm mới; rèn luyện năng lực, thể chất, giữ vững kỷ luật, đề cao đạo đức, tôn trọng pháp luật và hướng tới tạo ra những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

"Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, nhà trường và xã hội sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện để các em học tập, rèn luyện, thử sức và phát triển. Nhưng thành công còn phụ thuộc vào ý chí, nỗ lực, năng lực hành động và tinh thần vượt khó của chính các học sinh, sinh viên.

Do vậy, hãy bắt đầu từ hôm nay, từ những ý tưởng nhỏ nhất, kiên trì theo đuổi đến cùng, để biến ý tưởng thành sản phẩm, biến khát vọng thành giá trị, đóng góp thiết thực cho xã hội và cho đất nước" - Phó Thủ tướng bày tỏ.