Khởi nghiệp với homestay không hề dễ dàng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Khởi nghiệp với homestay không hề dễ dàng

HUỲNH QUYÊN - THANH TRÚC

Kinh doanh homestay đang là mô hình được nhiều bạn trẻ quan tâm nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức trong quá trình vận hành

Những năm gần đây, phong trào "bỏ phố về rừng" mở homestay thu hút nhiều bạn trẻ. Song, thực tế kinh doanh homestay không hề dễ dàng khi giới trẻ đối diện với nhiều khó khăn trong quá trình khởi nghiệp.

Thiếu định hướng kinh doanh

Sau gần 10 năm khởi nghiệp, chị N.A - chủ homestay T.K ở xã Kim Anh, TP Hà Nội - vừa quyết định ngừng hoạt động cơ sở này.

Chị N.A. cho biết những năm gần đây, bão lũ, dịch bệnh xuất hiện thường xuyên. Thêm vào đó, thời tiết ở miền Bắc với độ ẩm cao khiến cơ sở vật chất tại homestay nhanh xuống cấp, kéo theo chi phí bảo trì, sửa chữa và thay mới vật dụng gia tăng.

"Tất cả những yếu tố này khiến việc kinh doanh của homestay ngày càng khó khăn, thu không đủ chi nên tôi quyết định dừng hoạt động" - chị N.A. giải thích.

Không chỉ đối mặt những yếu tố khách quan, nhiều bạn trẻ khởi nghiệp với homestay gặp thất bại còn vì tư duy kinh doanh thiếu thực tế. Anh T.H. - ngụ TP HCM; chủ một homestay tại khu vực Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng - vì mong muốn xây dựng một không gian "đẹp như mơ" nên đã quá tập trung vào cơ sở vật chất mà xem nhẹ chi phí vận hành và truyền thông, nhất là hoa hồng cho các nền tảng đặt phòng trực tuyến.

"Tôi không lường được rằng chi phí cho các nền tảng đặt phòng trực tuyến có thể chiếm 20%-30% doanh thu. Dòng tiền về chậm, trong khi các chi phí cố định như lương nhân viên, tiền điện nước, bảo trì… phải trả hằng tháng" - anh H. nêu thực trạng. Chỉ sau hơn một năm hoạt động, khi vốn dự phòng cạn kiệt, anh phải sang nhượng lại homestay trong sự tiếc nuối.

Khởi nghiệp với homestay không hề dễ dàng - Ảnh 1.

Chị Mai Ngọc Ánh cùng du khách trải nghiệm không gian yên bình tại homestay Giấy.Ảnh: MINH QUYÊN

Thành công nhờ khác biệt

Trong khi nhiều bạn trẻ kinh doanh thất bại thì vẫn có những chủ homestay tồn tại, phát triển nhờ vào mô hình khác biệt.

Sau nhiều năm học tập và làm việc ở thành phố, chị Mai Ngọc Ánh về quê tại thôn Kê Gà, xã Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng khởi nghiệp với dự án homestay Giấy. Để tạo sự khác biệt, chị cùng đội ngũ nhân viên tự tay làm đồ trang trí thủ công, trồng cây, chăm hoa… nhằm kết nối du khách với thiên nhiên và quan trọng nhất là gìn giữ văn hóa bản địa.

"Tôi đã xây dựng một hệ sinh thái gần như đầy đủ các dịch vụ để đồng hành cùng khách trong suốt quá trình nghỉ dưỡng: từ không gian nghỉ ngơi ấm cúng, các món ăn và thức uống mang đậm hương vị địa phương, đến các tiện ích đa dạng như hướng dẫn tham quan, tổ chức những trải nghiệm gần gũi với vùng biển và đời sống bản địa. Nhờ vậy, nhiều du khách trong và ngoài nước đã chọn homestay của chúng tôi khi cần nghỉ dưỡng" - chị Ánh tiết lộ.

Trong khi đó, anh Lê Ngọc Thạnh - chủ Bầu Bí Farmstay ở phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp - lại chọn phong cách tối giản và yên tĩnh. Cơ sở này thiết lập những quy tắc rõ ràng như: không ca hát, không thức khuya; tập trung vào ẩm thực địa phương và khuyến khích khách tự khám phá cuộc sống người dân xung quanh qua bản đồ chỉ dẫn. Về vận hành, Bầu Bí Farmstay tối ưu hóa nhờ mô hình gia đình, giúp họ chủ động hoàn toàn trong việc phục vụ.

"Chính sự định vị rõ ràng và mô hình vận hành tinh gọn đã giúp chúng tôi tạo ra một lượng khách hàng trung thành, đồng thời tìm kiếm chính xác những giá trị mà họ mang lại" - anh Thạnh nhìn nhận. 

Hầu hết các bạn trẻ khởi nghiệp homestay thất bại vì chỉ tập trung đầu tư vào cơ sở vật chất mà quên chú trọng quy trình, nhân lực và trải nghiệm của khách hàng" - ông Nguyễn Thiện Lợi, Phó Ban Điều hành khu vực miền Nam - Hội đồng Tư vấn khởi nghiệp Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia, nhấn mạnh.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo