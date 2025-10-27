Khởi nghiệp với homestay không hề dễ dàng

Những năm gần đây, phong trào "bỏ phố về rừng" mở homestay thu hút nhiều bạn trẻ. Song, thực tế kinh doanh homestay không hề dễ dàng khi giới trẻ đối diện với nhiều khó khăn trong quá trình khởi nghiệp.

Thiếu định hướng kinh doanh

Sau gần 10 năm khởi nghiệp, chị N.A - chủ homestay T.K ở xã Kim Anh, TP Hà Nội - vừa quyết định ngừng hoạt động cơ sở này.

Chị N.A. cho biết những năm gần đây, bão lũ, dịch bệnh xuất hiện thường xuyên. Thêm vào đó, thời tiết ở miền Bắc với độ ẩm cao khiến cơ sở vật chất tại homestay nhanh xuống cấp, kéo theo chi phí bảo trì, sửa chữa và thay mới vật dụng gia tăng.

"Tất cả những yếu tố này khiến việc kinh doanh của homestay ngày càng khó khăn, thu không đủ chi nên tôi quyết định dừng hoạt động" - chị N.A. giải thích.

Không chỉ đối mặt những yếu tố khách quan, nhiều bạn trẻ khởi nghiệp với homestay gặp thất bại còn vì tư duy kinh doanh thiếu thực tế. Anh T.H. - ngụ TP HCM; chủ một homestay tại khu vực Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng - vì mong muốn xây dựng một không gian "đẹp như mơ" nên đã quá tập trung vào cơ sở vật chất mà xem nhẹ chi phí vận hành và truyền thông, nhất là hoa hồng cho các nền tảng đặt phòng trực tuyến.

"Tôi không lường được rằng chi phí cho các nền tảng đặt phòng trực tuyến có thể chiếm 20%-30% doanh thu. Dòng tiền về chậm, trong khi các chi phí cố định như lương nhân viên, tiền điện nước, bảo trì… phải trả hằng tháng" - anh H. nêu thực trạng. Chỉ sau hơn một năm hoạt động, khi vốn dự phòng cạn kiệt, anh phải sang nhượng lại homestay trong sự tiếc nuối.

Chị Mai Ngọc Ánh cùng du khách trải nghiệm không gian yên bình tại homestay Giấy.Ảnh: MINH QUYÊN

Thành công nhờ khác biệt

Trong khi nhiều bạn trẻ kinh doanh thất bại thì vẫn có những chủ homestay tồn tại, phát triển nhờ vào mô hình khác biệt.

Sau nhiều năm học tập và làm việc ở thành phố, chị Mai Ngọc Ánh về quê tại thôn Kê Gà, xã Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng khởi nghiệp với dự án homestay Giấy. Để tạo sự khác biệt, chị cùng đội ngũ nhân viên tự tay làm đồ trang trí thủ công, trồng cây, chăm hoa… nhằm kết nối du khách với thiên nhiên và quan trọng nhất là gìn giữ văn hóa bản địa.

"Tôi đã xây dựng một hệ sinh thái gần như đầy đủ các dịch vụ để đồng hành cùng khách trong suốt quá trình nghỉ dưỡng: từ không gian nghỉ ngơi ấm cúng, các món ăn và thức uống mang đậm hương vị địa phương, đến các tiện ích đa dạng như hướng dẫn tham quan, tổ chức những trải nghiệm gần gũi với vùng biển và đời sống bản địa. Nhờ vậy, nhiều du khách trong và ngoài nước đã chọn homestay của chúng tôi khi cần nghỉ dưỡng" - chị Ánh tiết lộ.

Trong khi đó, anh Lê Ngọc Thạnh - chủ Bầu Bí Farmstay ở phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp - lại chọn phong cách tối giản và yên tĩnh. Cơ sở này thiết lập những quy tắc rõ ràng như: không ca hát, không thức khuya; tập trung vào ẩm thực địa phương và khuyến khích khách tự khám phá cuộc sống người dân xung quanh qua bản đồ chỉ dẫn. Về vận hành, Bầu Bí Farmstay tối ưu hóa nhờ mô hình gia đình, giúp họ chủ động hoàn toàn trong việc phục vụ.

"Chính sự định vị rõ ràng và mô hình vận hành tinh gọn đã giúp chúng tôi tạo ra một lượng khách hàng trung thành, đồng thời tìm kiếm chính xác những giá trị mà họ mang lại" - anh Thạnh nhìn nhận.

Hầu hết các bạn trẻ khởi nghiệp homestay thất bại vì chỉ tập trung đầu tư vào cơ sở vật chất mà quên chú trọng quy trình, nhân lực và trải nghiệm của khách hàng" - ông Nguyễn Thiện Lợi, Phó Ban Điều hành khu vực miền Nam - Hội đồng Tư vấn khởi nghiệp Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia, nhấn mạnh.



