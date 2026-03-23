Khói sương trong tách, thi ca dưới phèn

Bài, ảnh: Phạm Minh Quân

(NLĐO) - Với người Việt, cà phê từ lâu đã thoát ly khỏi định nghĩa một thức uống thông thường để trở thành một di sản văn hóa

Thật vậy, giữa dòng đời cuộn chảy, có một phong vị đã hóa thành linh hồn của đất nước, lặng lẽ thấm vào nếp nghĩ, nếp làm của người Việt. Đó là cái đắng nồng nàn của hạt cà phê – thứ "nhựa sống" không chỉ đánh thức trí tuệ mà còn khơi nguồn cho những miền suy tưởng bất tận.

Cà phê chính là chất xúc tác cho cảm hứng

Với người Việt, cà phê từ lâu đã thoát ly khỏi định nghĩa một thức uống thông thường để trở thành một di sản văn hóa. Nhìn từng giọt phin chậm rãi rơi, ta như chạm vào sự kiên nhẫn của thời gian. Đó là khoảnh khắc con người tạm lánh khỏi những xô bồ để đối diện với chính mình. 

Vị đắng gắt nơi đầu lưỡi nhưng ngọt hậu bền lâu, tựa như triết lý nhân sinh: phải đi qua những đắng cay, nhọc nhằn mới thấu cảm được vị ngọt của thành công và hạnh phúc.

Trong dòng chảy văn chương, cà phê chính là chất xúc tác cho cảm hứng. Biết bao thi hào đã mượn làn hương nồng nàn ấy để đánh thức những ý niệm ngủ quên, dệt nên những vần thơ bất hủ. 

Cà phê không chỉ giúp lý trí tỉnh thức, mà còn mở ra một không gian chiêm nghiệm, nơi những tâm hồn đồng điệu tìm thấy nhau giữa khói sương bảng lảng của buổi sớm mai.

Hơn cả sự tỉnh táo, cà phê Việt còn là hiện thân của hồn đất, tình người

Hơn cả sự tỉnh táo, cà phê Việt còn là hiện thân của hồn đất, tình người. Đó là bóng hình những rẫy tầng xanh ngắt ở Tây Nguyên, là giọt mồ hôi của người nông dân quyện hòa trong từng hạt rang xay. Mỗi tách cà phê là một câu chuyện kể về bản sắc, về sự giao thoa giữa nét hiện đại năng động và vẻ trầm mặc cổ kính của phố thị.

Giữa thế gian trăm vị, xin được say cùng vị đắng kiêu hãnh ấy

Giữa thế gian trăm vị, xin được say cùng vị đắng kiêu hãnh ấy. Để mỗi lần nhấp môi, ta lại thấy tâm hồn mình như được tưới mát bởi suối nguồn sáng tạo, để yêu thêm nét văn hóa nồng nàn đã hóa thành máu thịt của quê hương Việt Nam.

(Bài dự thi cuộc thi "Cảm tưởng về cà phê – trà Việt" năm 2026 thuộc chương trình "Tôn vinh cà phê – trà Việt" lần 4 do Báo Người Lao Động tổ chức).

Tìm lại Sài Gòn xưa trong những quán cà phê hơn nửa thế kỷ

Tìm lại Sài Gòn xưa trong những quán cà phê hơn nửa thế kỷ

(NLĐO) - Những quán cà phê hơn nửa thế kỷ ở TP HCM giữ nguyên hương vị truyền thống, lưu lại ký ức và thói quen của nhiều thế hệ người Sài Gòn.

Cà phê, Báo Người Lao Động và tôi

(NLĐO) - Buổi sáng của tôi chậm rãi với cà phê đá không đường, tờ báo đặt bên cạnh còn thơm mùi giấy mới.

Cà phê rang củi - hương vị mộc mạc từ buôn làng

(NLĐO) - Tôi yêu cà phê đen đá pha phin vào mỗi buổi sáng, được pha bởi chính hạt cà phê mẹ rang.

cà phê Tây Nguyên Cuộc thi "Cảm tưởng về cà phê - trà Việt" năm 2026
