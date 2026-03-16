HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch xanh Ẩm thực

Ly cà phê của má

Nguyễn Quốc Đạt

(NLĐO) - Đối với tôi, cà phê không chỉ là thức uống mà còn là cái cớ để người ta kết nối, hun đúc tình yêu và thỏa sức sáng tạo.

Má kể vào những năm 1970, thời con gái, má mở quán nhỏ bán hủ tiếu và cà phê vợt ở ven quốc lộ 1, đoạn trước bưu điện Trung Lương - Mỹ Tho bây giờ, được khách khen rất ngon. Mục đích chính làm địa điểm để kết nối chiến sĩ biệt động, cung cấp thông tin, tài liệu mật cho Cách mạng.

Ly cà phê của má - Ảnh 1.

Má bên tách cà phê tự pha mỗi ngày

Nhiều lần má nhận nhiệm vụ vận chuyển tài liệu, vũ khí được khéo léo giấu trong quả dừa tươi kèm theo cà phê, trà, hoa… để ngụy trang. Với trang phục áo dài trắng cùng chiếc giỏ nhựa đựng cà phê, trà đi lễ chùa, má đã vượt qua nhiều trạm kiểm soát nghiêm ngặt.

Má vào căn cứ cách mạng ở Cai Lậy mang cà phê để tự tay pha chế theo cách đơn giản nhất của thời chiến. Những giọt cà phê vợt thơm lừng đã kết duyên giữa má với một anh bộ đội nghiện cà phê nhất. Kết quả của tình yêu ấy là má đã mang thai.

Ly cà phê của má - Ảnh 2.

Má vẫn đều đặn pha cà phê vào mỗi sáng

Tết năm 1973, ba tôi hy sinh. Trước khi đến Mỹ Tho thăm con dâu, ông nội dặn bà nội phải giấu kín sợ ảnh hưởng đến thai nhi. Nhưng khi vừa thấy mặt má, bà nội đã vội chạy đến một tay ôm, một tay sờ vào bụng của con dâu rồi òa khóc. Má buông chiếc vợt vải pha cà phê xuống chợt hiểu, bàng hoàng đón nhận tin xấu. Có lẽ, lần pha cà phê đó có vị đắng nhất trong cuộc đời của má.

Tôi được sinh ra, lớn lên thiếu vắng hơi ấm của tình cha. Má ở vậy nuôi con. Mỗi buổi sáng vẫn đều đặn pha tách cà phê.

Ly cà phê của má - Ảnh 3.

Má và tác giả lúc nhỏ

Bà nội được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng nay cũng đã mất. Vào những dịp giỗ, lễ Tết, má và tôi thường dâng lên bàn thờ của ông bà nội, của bác, của ba những gói cà phê Việt thơm ngon nhất.

Xin phép mời bạn ly cà phê nóng của má vừa pha, nó rất thơm!

Ly cà phê của má - Ảnh 4.

Tác giả

(Bài dự thi cuộc thi "Cảm tưởng về cà phê – trà Việt" năm 2026 thuộc chương trình "Tôn vinh cà phê – trà Việt" lần 4 do Báo Người Lao Động tổ chức).

Ly cà phê của má - Ảnh 5.


Ly cà phê của má - Ảnh 6.

Tin liên quan

Ly cà phê buổi sáng

Ly cà phê buổi sáng

(NLĐO) - Ly cà phê buổi sáng của tôi cũng thay đổi theo nhịp điệu của một ngày làm việc

Hương trà, vị cà phê trong lối sống an lành

(NLĐO) - Mỗi buổi sáng sớm, tôi tự pha cho mình một ly cà phê nhỏ. Hương cà phê Trung Nguyên thoang thoảng trong căn phòng yên tĩnh khiến lòng chợt dịu lại.

Đừng để cà phê pha phin chết mòn

(NLĐO) - Tôi đã hỏi nhiều người nhưng không một ai trả lời thỏa đáng được là từ khi nào cà phê pha phin lại khiến mọi người mê đắm đến vậy

cà phê bà mẹ Việt Nam anh hùng Cuộc thi "Cảm nhận về cà phê- trà Việt" năm 2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo