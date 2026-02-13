HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Hà Nội

Khơi thông điểm nghẽn ở các dự án lớn

Phạm Dương

Một trong những "nút thắt" lớn nhất kìm hãm tiến độ thực hiện các dự án tại Hà Nội lâu nay là khâu bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

Thực tế cho thấy dù chủ trương, quy hoạch đã rõ, nguồn lực đầu tư đã sẵn sàng, song chỉ cần vướng mắc ở khâu giải phóng mặt bằng là dự án có thể ách tắc nhiều năm, gây lãng phí nguồn lực xã hội, ảnh hưởng đến đời sống người dân và làm giảm hiệu quả quản lý đô thị.

Nhằm tháo gỡ điểm nghẽn này, HĐND TP Hà Nội vừa thông qua nghị quyết thực hiện Nghị quyết 258/2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù cho các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn thủ đô. Trong đó, cho phép áp dụng mức bồi thường về đất cao hơn quy định chung: gấp 2 lần đối với một số dự án trọng điểm và gấp 1,5 lần đối với nhóm dự án lớn khác. Các khoản bồi thường về tài sản, chi phí đầu tư vào đất, hỗ trợ và tái định cư vẫn được bảo đảm theo mức hiện hành, kết hợp với nhiều chính sách hỗ trợ bổ sung thiết thực.

Có thể nói, đây là một quyết sách mang tính đột phá, xuất phát từ thực tiễn. Trong bối cảnh giá đất thị trường nhiều biến động, nếu chỉ áp dụng khung giá và mức hỗ trợ cứng nhắc, khoảng cách giữa "giá bồi thường" và "giá kỳ vọng" của người dân rất dễ tạo ra tâm lý so bì, chưa đồng thuận. Việc nâng mức bồi thường không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn thể hiện sự chia sẻ, tôn trọng quyền lợi chính đáng của người có đất bị thu hồi, từ đó tăng niềm tin và sự đồng thuận xã hội.

Đáng chú ý, bên cạnh việc tăng mức bồi thường về đất, TP Hà Nội còn hoàn thiện hệ thống chính sách đi kèm như: hỗ trợ đối với đất vườn, ao trong cùng thửa đất ở; tăng mức hỗ trợ tạm cư, di chuyển mộ... UBND cấp xã được trao quyền quyết định thêm các biện pháp hỗ trợ phù hợp với từng dự án cụ thể, nhằm bảo đảm người dân có chỗ ở, ổn định đời sống và sản xuất. Đây là cách tiếp cận linh hoạt, nhân văn, lấy người dân làm trung tâm, thay vì chỉ áp dụng quy định một cách máy móc.

Trong giai đoạn 2026-2030, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội ở mức 2 con số, TP Hà Nội sẽ đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn, có sức lan tỏa cao như trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, khu đô thị thể thao Olympic... Nghị quyết nêu trên của HĐND TP Hà Nội là "chìa khóa" pháp lý quan trọng để "mở cánh cửa" giải phóng mặt bằng cho những dự án này. Để cơ chế đặc thù thực sự phát huy hiệu quả, việc tổ chức thực hiện cần công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng tiêu chí, tránh lạm dụng chính sách hoặc tạo ra sự so sánh bất hợp lý giữa các dự án.

Việc tăng mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư không chỉ đơn thuần là giải pháp tài chính, mà còn là bước đi chiến lược nhằm tháo gỡ "nút thắt" lớn nhất khi triển khai dự án. Khi điểm nghẽn này được khai thông, dòng chảy đầu tư sẽ thông suốt hơn, các công trình trọng điểm sẽ sớm hình thành, góp phần xây dựng Hà Nội phát triển nhanh, bền vững trong tương lai. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo