Khơi thông nguồn nhân lực chất lượng cao cho Hà Nội: Gợi mở từ hệ sinh thái hàng không

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Khơi thông nguồn nhân lực chất lượng cao cho Hà Nội: Gợi mở từ hệ sinh thái hàng không

Như Ngọc

(NLĐO)- Trong chiến lược phát triển Thủ đô đến năm 2030, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được xác định là một trong những nhiệm vụ then chốt.

Tuy nhiên, khi nền kinh tế Hà Nội đang chuyển dịch mạnh sang các ngành dịch vụ và công nghệ cao, thị trường lao động cũng bộc lộ khoảng cách giữa yêu cầu thực tiễn và năng lực của lực lượng lao động hiện nay.

Khơi thông nguồn nhân lực chất lượng cao cho Hà Nội: Gợi mở từ hệ sinh thái hàng không - Ảnh 1.

Hệ sinh thái hàng không tạo nguồn việc làm dồi dào, đa dạng

Trong bối cảnh đó, cách tổ chức đào tạo và sử dụng nhân lực của ngành hàng không, đang gợi ra một số kinh nghiệm đáng tham khảo cho bài toán phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Thủ đô.

Áp lực về chuẩn mực nhân lực trong kỷ nguyên mới

Tại nhiều diễn đàn khoa học về phát triển Hà Nội thời gian gần đây, vấn đề "khoảng trống kỹ năng" thường xuyên được nhắc tới. Khi các ngành dịch vụ, logistics và kinh tế số phát triển nhanh, yêu cầu đối với người lao động cũng thay đổi theo hướng ngày càng chuyên sâu và mang tính quốc tế hơn.

PGS-TS Trần Kim Chung (Hội đồng Lý luận Trung ương) cho rằng Hà Nội cần những lĩnh vực mũi nhọn có khả năng dẫn dắt quá trình nâng cao chất lượng nhân lực. Theo ông, các ngành như logistics hay dịch vụ chất lượng cao không chỉ đòi hỏi kiến thức chuyên môn mà còn yêu cầu hệ thống kỹ năng phức hợp về quản trị, vận hành và tiêu chuẩn an toàn.

Thực tế cho thấy ngành hàng không là một ví dụ điển hình. Với đặc thù kỹ thuật cao và quy trình vận hành nghiêm ngặt, lĩnh vực này đặt ra những tiêu chuẩn rõ ràng về kỷ luật, ngoại ngữ và năng lực chuyên môn - những yếu tố ngày càng quan trọng trong môi trường lao động toàn cầu hóa.

Khơi thông nguồn nhân lực chất lượng cao cho Hà Nội: Gợi mở từ hệ sinh thái hàng không - Ảnh 2.

Ngành hàng không tạo ra nhiều cơ hội việc làm thông qua sự phát triển của các hãng bay, sân bay và hệ thống dịch vụ phụ trợ

Theo Đề án phát triển dịch vụ logistics của UBND TP Hà Nội, ngành này đang tăng trưởng từ 15–20% mỗi năm. Tuy nhiên, trong hơn 25.000 doanh nghiệp logistics trên địa bàn, chỉ khoảng 10–15% nhân sự được đào tạo bài bản về chuyên môn. Dự báo đến năm 2030, Thủ đô có thể thiếu khoảng 200.000 lao động có trình độ cao để đáp ứng yêu cầu của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, cụm hoạt động hàng không quanh cảng Nội Bài, nơi tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động trực tiếp và gián tiếp đang cho thấy một cách tiếp cận đáng chú ý trong việc chuẩn hóa nguồn nhân lực. Qua các chương trình tuyển dụng và ngày hội việc làm của Vietnam Airlines gần đây, tiêu chuẩn tuyển dụng đối với lao động trẻ ngày càng rõ ràng hơn: năng lực ngoại ngữ, kỹ năng số và tác phong làm việc chuyên nghiệp.

Chia sẻ quan điểm về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô Hà Nội, từ góc độ doanh nghiệp, ông Lê Hồng Hà, Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) cho rằng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cần gắn với ba yếu tố cơ bản: việc làm ổn định, kỹ năng phù hợp với xu thế mới và môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Theo ông Hà, việc tạo ra các vị trí việc làm có giá trị gia tăng cao phải song hành với quá trình hiện đại hóa các ngành dịch vụ như du lịch, logistics hay vận tải hàng không - những lĩnh vực được kỳ vọng sẽ đóng góp ngày càng lớn vào GRDP của Thủ đô trong thập niên tới.

Bên cạnh đó, đầu tư cho kỹ năng của thế hệ trẻ, đặc biệt là kỹ năng số và ngoại ngữ, là điều kiện quan trọng để lực lượng lao động thích ứng với môi trường làm việc quốc tế đồng thời hỗ trợ thanh niên trong việc tiếp cận các mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đây là cách bền vững nhất để người trẻ không bị bỏ lại phía sau trong nền kinh tế tri thức. Ngoài ra, cần chuẩn hóa "năng lực mềm" thông qua kỷ luật hay nói cách khác là xây dựng văn hóa kỷ luật và chuẩn mực phục vụ trong môi trường công việc.

Khơi thông nguồn nhân lực chất lượng cao cho Hà Nội: Gợi mở từ hệ sinh thái hàng không - Ảnh 3.

Tổng Giám đốc Lê Hồng Hà khẳng định Vietnam Airlines luôn đồng hành cùng thế hệ trẻ Việt Nam tìm kiếm cơ hội mới

"Kỷ luật vận hành, ý thức an toàn và tinh thần dịch vụ là nền tảng của ngành hàng không. Nếu những chuẩn mực này được lan tỏa rộng hơn trong các lĩnh vực khác, chúng sẽ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố"- ông Hà nhận định.

Kết nối đào tạo với nhu cầu thực tế

Trên thực tế, hệ sinh thái của ngành hàng không không chỉ tạo việc làm cho phi công, tiếp viên hay kỹ sư bảo dưỡng. Hoạt động của một hãng hàng không, điển hình như Vietnam Airlines còn kéo theo nhu cầu nhân lực trong nhiều lĩnh vực khác như dịch vụ mặt đất, thương mại, công nghệ thông tin, logistics, tài chính và pháp chế.

Hàng năm, Vietnam Airlines tổ chức các ngày hội việc làm và chương trình tuyển dụng tiếp viên có quy mô, tạo cơ hội để sinh viên và người lao động trẻ tiếp cận trực tiếp với môi trường nghề nghiệp của ngành. Tại các Ngày hội việc làm của Vietnam Airlines, thông qua các hoạt động trải nghiệm, tư vấn nghề nghiệp và giao lưu với phi công, kỹ sư hay tiếp viên, người trẻ có thể hình dung rõ hơn về yêu cầu công việc cũng như các tiêu chuẩn nghề nghiệp trong lĩnh vực này.

Khơi thông nguồn nhân lực chất lượng cao cho Hà Nội: Gợi mở từ hệ sinh thái hàng không - Ảnh 4.

Hàng năm, Vietnam Airlines tổ chức các ngày hội việc làm và chương trình tuyển dụng tiếp viên có quy mô

Song song với đó, việc Vietnam Airlines liên tục mở rộng mạng bay và đưa thêm tàu bay thế hệ mới vào khai thác cũng kéo theo nhu cầu tuyển dụng nhân sự có trình độ ngoại ngữ và kỹ năng công nghệ. Điều này góp phần thúc đẩy sự dịch chuyển cơ cấu lao động theo hướng hiện đại hơn.

Một yếu tố quan trọng khác là sự hợp tác giữa doanh nghiệp với các cơ sở đào tạo. Các chương trình liên kết giữa Vietnam Airlines và một số trường đại học tại Hà Nội giúp sinh viên tiếp cận sớm với môi trường nghề nghiệp thực tế, từ đó rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu của thị trường lao động.

Có thể nói, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là quá trình lâu dài và cần sự phối hợp giữa nhiều chủ thể, từ cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo đến cộng đồng doanh nghiệp. Từ thực tiễn của ngành hàng không, có thể thấy việc xây dựng những môi trường làm việc chuyên nghiệp, kỷ luật và gắn với chuẩn mực quốc tế sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc nâng "mặt bằng" chất lượng lao động.

Khơi thông nguồn nhân lực chất lượng cao cho Hà Nội: Gợi mở từ hệ sinh thái hàng không - Ảnh 5.

Tại các Ngày hội việc làm của Vietnam Airlines, thông qua các hoạt động trải nghiệm, tư vấn nghề nghiệp và giao lưu với phi công, kỹ sư hay tiếp viên, người trẻ có thể hình dung rõ hơn về yêu cầu công việc cũng như các tiêu chuẩn nghề nghiệp trong lĩnh vực này

Nếu những kinh nghiệm này được vận dụng phù hợp vào các lĩnh vực dịch vụ và kinh tế tri thức khác, Hà Nội sẽ có thêm điều kiện để hình thành một lực lượng lao động có kỹ năng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng phát triển của Thủ đô trong những năm tới.

Tin liên quan

Lãnh đạo Vietnam Airlines nói về kế hoạch đầu tư 30 máy bay thân rộng hơn 12 tỉ USD

Lãnh đạo Vietnam Airlines nói về kế hoạch đầu tư 30 máy bay thân rộng hơn 12 tỉ USD

(NLĐO)- Chủ tịch HĐQT Đặng Ngọc Hoà khẳng định Vietnam Airlines đang chủ động chuẩn bị nguồn lực toàn diện cho giai đoạn tăng trưởng mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến Vietnam Airlines ký kết mua 50 máy bay

(NLĐO)- Vietnam Airlines đầu tư 50 máy bay Boeing 737-8 trị giá lên đến 8,1 tỉ đô, tăng tốc chiến lược phát triển đội máy bay.

Website thương mại mới của Vietnam Airlines có giúp đặt vé dễ dàng hơn?

(NLĐO)- Website mới của Vietnam Airlines được phát triển trên nền tảng công nghệ số và AI, rút ngắn thời gian thao tác và hạn chế sai sót khi đặt chỗ.

việc làm hàng không Vietnam Airlines nhân lực nhân lực hàng không
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo